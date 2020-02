Kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch cúm gia cầm H5N6

Sáng 12-2, đoàn công tác của Cục Thú y do đồng chí Đàm Xuân Thành, Cục Phó Cục Thú y làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra và làm việc về công tác phòng, chống bệnh dịch cúm giam cầm H5N6 tại huyện Nông Cống. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa.

Đồng chí Đàm Xuân Thành, Cục Phó Cục Thú y phát biểu tại buổi làm việc

Theo thông tin cập nhật tình hình bệnh dịch cúm gia cầm H5N6 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa, từ ngày 3-2-2020, ổ bệnh dịch cúm gia cầm H5N6 xuất hiện tại 2 xã Tân Khang, Tân Thọ của huyện Nông Cống. Tính đến 16h ngày 11-2-2020, bệnh dịch cúm gia cầm H5N6 đã xảy ra tại 14 hộ chăn nuôi của 5 thôn, 3 xã, thuộc 2 huyện Nông Cống, Quảng Xương, làm 1.175 con gia cầm mắc bệnh (85 gà, 1.090 vịt) và buộc phải tiêu hủy 24.320 con gia cầm; trong đó có 23.113 vịt, ngan, 1.207 con gà.

Ngay khi xuất hiện các ổ dịch trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa đã cùng với chính quyền các địa phương có dịch chủ động, tập trung thực hiện các biện pháp khống chế, bao vây, khoanh vùng dập dịch, ngăn chặn bệnh dịch phát tán, lây lan ra diện rộng, như: Tiêu hủy ngay đàn gia cầm mắc bệnh, chết, có dấu hiệu mắc bệnh cúm gia cầm H5N6. Tập trung lực lượng tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại các thôn có dịch. Chỉ đạo lực lượng thú y tăng cường công tác kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm trên địa bàn. Lập các chốt kiểm soát trên các tuyến giao thông ra vào địa bàn các xã có dịch.

Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại xã Tân Khang (Nông Cống)

Tại buổi làm việc, trên cở sở khảo sát và kiểm tra, điều tra thực tế, các thành viên trong đoàn công tác đã phân tích, làm rõ nguyên nhân khiến bệnh dịch cúm gia cầm H5N6 phát sinh trên địa bàn tỉnh. Theo đó, nguyên nhân chính được xác định là do nguồn giống các hộ chăn nuôi nhập về không rõ nguồn gốc xuất xứ, đàn gia cầm chưa được chưa tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm theo quy định. Con đường lây lan bệnh dịch phức tạp, khó kiểm soát. Do đó, các thành viên trong đoàn công tác dự báo tình hình bệnh dịch cúm gia cầm sẽ còn diễn biến phức tạp. Do đó, đề nghị các địa phương và người chăn nuôi cầm chủ động, tập trung, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Cục Phó Cục Thú y Đàm Xuân Thành đánh giá cao sự chủ động trong công tác phòng, chống bệnh dịch cúm gia cầm của tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí nhấn mạnh bệnh dịch cúm gia cầm H5N6 có thể lây sang người, vì vậy việc ngăn chặn và khống chế dịch bệnh phải thực sự quyết liệt. Để ngăn chặn, khống chế đề nghị ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa và chính quyền các địa phương cần tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống bệnh dịch cúm gia cầm H5N6 theo quy định. Đồng chí lưu ý, những đàn chưa bị mà đã được tiêm vác xim cúm gia cầm đề nghị theo dõi trong vòng 21 ngày, nếu xuất hiện triệu chứng cần lấy mẫu đua đi xét nghiệm ngay để có biện pháp xử lý kịp thời. Nghiêm cấm các hộ chăn nuôi thuộc vùng dịch không được bán đổ, bán tháo đàn gia cầm khi chưa hết thời gian cách ly, theo dõi. Không thực hiện tái đàn khi chưa công bố hết dịch.

Hương Thơm