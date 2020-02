Khó khăn trong đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển nông nghiệp khu vực miền núi

Tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng Xã Kiên Thọ (Ngọc Lặc) có 7 hồ chứa nước do UBND huyện Ngọc Lặc quản lý và hơn 30 km kênh mương, phục vụ cho hơn 1.800 ha sản xuất nông nghiệp của toàn xã. Các công trình này là điều kiện quan trọng để xã phát triển sản xuất nông nghiệp và thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp. Do đó, những năm qua, UBND huyện Ngọc Lặc đã quan tâm, lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình hỗ trợ để đầu tư kiên cố, nâng cấp các công trình, nhất là các công trình thủy lợi. Tuy nhiên, do nguồn vốn được phân bổ ít, nên việc đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa mới chỉ tập trung vào các công trình thủy lợi lớn, còn các đập nhỏ và hệ thống kênh dẫn nước vẫn chưa được đầu tư, nên lượng nước thất thoát lớn, gây lãng phí và giảm khả năng tưới. Vì vậy, đề nghị chính quyền cấp trên và các sở, ngành có liên quan của tỉnh tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn để xã có điều kiện tu sửa, nâng cấp các công trình phục vụ sản xuất và phát triển nông nghiệp. Quách Văn Phong Phó Chủ tịch UBND xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc