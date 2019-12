Khó khăn trong công tác quản lý niêm yết giá tại các chợ

Bán hàng theo giá niêm yết là bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Theo quy định, người bán hàng phải niêm yết giá bán lẻ và bán theo giá niêm yết. Tuy nhiên, việc niêm yết giá hàng hóa được thực hiện chủ yếu ở các siêu thị, cửa hàng có quy mô lớn, còn tại các chợ truyền thống, cửa hàng tạp hóa... thì chỉ làm cho có lệ, thậm chí không niêm yết giá.

Ghi nhận tại một số chợ trên địa bàn TP Thanh Hóa, như: Điện Biên, Tây Thành, Đông Thành, Tân An - Tân Bình, Trường Thi..., chúng tôi nhận thấy phần lớn việc chấp hành các quy định về giá, bán hàng theo giá niêm yết của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện nay còn mang tính hình thức, đối phó với các cơ quan chức năng. Nhiều chủ cơ sở kinh doanh cho rằng, việc thực hiện niêm yết giá gặp nhiều khó khăn do giá cả các loại hàng hóa có sự biến động hàng ngày, thậm chí hàng giờ. Điều này dẫn đến tình trạng không niêm yết giá vẫn diễn ra khá phổ biến, từ các mặt hàng gia dụng, quần áo cho đến gạo, mắm, muối, thịt, cá, rau, củ, quả... Thậm chí, người tiêu dùng cũng không quan tâm đến việc niêm yết giá tại các chợ, chính điều này đã làm cho người bán hàng đẩy giá sản phẩm lên cao hơn nhiều so với giá trị gốc của hàng hóa. Một số cơ sở kinh doanh có thực hiện việc niêm yết giá nhưng cũng chỉ mang tính hình thức và niêm yết giá cũng cao hơn nhiều so với giá bán hàng thực tế bởi thói quen mua hàng đều muốn trả giá của người tiêu dùng. Chính vì vậy, tình trạng niêm yết một đằng, bán hàng một nẻo đã làm giảm niềm tin của người mua hàng.

Chợ Tây Thành, phường Tân Sơn, hiện có hơn 1.000 hộ tham gia kinh doanh. Để bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng, ban quản lý chợ vẫn thường xuyên vận động tiểu thương niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Ban quản lý chợ đã gắn biển hiệu, yêu cầu các chủ ki-ốt, hộ kinh doanh phải niêm yết số điện thoại, giá bán của từng loại mặt hàng kinh doanh tại chợ. Tuy nhiên, việc làm này rất khó thực hiện, bởi hầu hết tiểu thương vẫn giữ lối bán truyền thống, không chịu thay đổi hình thức buôn bán văn minh theo giá niêm yết. Chị Nguyễn Thị Xuân, chủ quầy đồ gia dụng tại chợ Tây Thành cho biết: Do hàng bán nhiều mẫu mã và thường xuyên nhập hàng mới, giá cả lên xuống thất thường nên việc ghi lại giá mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa, tâm lý của khách mua hàng ở chợ thường có thói quen trả giá vì sợ bị mua nhầm.

Chị Lê Thị Thủy, chủ quầy thịt lợn tại chợ Điện Biên, chia sẻ: Khác với các mặt hàng khô hay quần áo giầy dép, với mặt hàng tươi sống giá cả có nhiều biến động. Những ngày ít khách, chúng tôi phải hạ giá để bán được hết hàng, nếu cứ bán theo giá niêm yết thì rất khó khăn.

Được biết, hằng năm, Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đã phối hợp với ban quản lý các chợ tổ chức ký cam kết, tập huấn, hướng dẫn các cơ sở, tiểu thương kinh doanh hàng hóa niêm yết giá rõ ràng bằng cách in trên bảng giá, trên giấy hoặc trên bao bì sản phẩm. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức nhiều đợt kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt các trường hợp vi phạm về giá tại các chợ. Tuy nhiên, biện pháp xử lý chủ yếu chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá hàng hóa, bán hàng đúng giá niêm yết; không kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng hóa không đảm bảo chất lượng... Để việc niêm yết giá trở thành nền nếp kinh doanh ở các chợ, thời gian tới, Cục Quản lý thị trường sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành có liên quan, ban quản lý các chợ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động, hướng dẫn các hộ kinh doanh tại chợ thực hiện tốt việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử phạt nghiêm chủ quầy hàng vi phạm nhằm thay đổi thói quen, hành vi mua, bán của người tiêu dùng và người kinh doanh, góp phần làm trong sạch, lành mạnh thị trường, thúc đẩy sản xuất, giao thương phát triển theo hướng văn minh, hiện đại.

Niêm yết giá và bán theo đúng giá niêm yết là một hoạt động văn minh thương mại rất cần được khuyến khích thực hiện, nhất là đối với các địa bàn có hoạt động du lịch diễn ra sôi động với lượng lớn khách du lịch tới tham quan, mua sắm. Các ngành chức năng cần tăng cường việc kiểm tra, vận động, hướng dẫn các hộ kinh doanh tại các chợ thực hiện tốt việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

Minh Hà