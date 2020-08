Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa kiểm soát nguồn thu, chi ngân sách bảo đảm, kịp thời

Để thực hiện có hiệu quả công tác điều hành thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN), thời gian qua, Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa (KBNN Thanh Hóa ) chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trong hoạt động thu NSNN; kiểm soát thanh toán các khoản chi NSNN bảo đảm kịp thời, đúng nguyên tắc, chế độ, quy trình nghiệp vụ... tạo thuận lợi cho các đơn vị thụ hưởng ngân sách.

Kho bạc Nhà nước phối hợp với các ngân hàng thương mại trong việc thu ngân sách Nhà nước.

Trên cơ sở dự toán ngân sách được giao và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, ngay từ đầu năm, KBNN Thanh Hóa chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tài chính, thuế, hải quan trên địa bàn thu NSNN đầy đủ, kịp thời. Tăng cường việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan thuế, tài chính, hải quan, kho bạc, ngân hàng để kịp thời giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp, người nộp thuế liên quan đến các khoản thu ngân sách, hạn chế việc doanh nghiệp, người nộp thuế phải đi lại nhiều lần, đến nhiều cơ quan khác nhau. KBNN Thanh Hóa cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, vận hành tốt hệ thống lõi về ngân sách và kho bạc điện tử, thông tin điện tử liên ngân hàng... hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu NSNN, các loại vốn, quỹ, tài sản của Nhà nước. Chủ động đối chiếu, thông báo số dư các tài khoản tạm thu chờ nộp ngân sách, tạm giữ chờ xử lý đến các đơn vị và các cơ quan có trách nhiệm quản lý để đôn đốc, xử lý, kịp thời tập trung nhanh các khoản thu vào NSNN. Đơn vị duy trì, nâng cao chất lượng phối hợp thu với các ngân hàng đã tham gia thanh toán song phương điện tử với kho bạc, như các ngân hàng thương mại: Đầu tư và Phát triển, Công thương, Ngoại thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...; đa dạng hóa các phương thức thu nộp NSNN phù hợp với sự phát triển công nghệ thanh toán của hệ thống ngân hàng để giảm thiểu thời gian và tiết kiệm chi phí cho người nộp NSNN.

Ngoài ra, việc đẩy mạnh phối hợp thu với các ngân hàng sẽ góp phần thực hiện tốt chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ và tiến tới hình thành kho bạc điện tử. Nhờ vậy, 7 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ dịch bệnh COVID-19, nhưng các khoản thu vẫn được tập trung về NSNN đầy đủ, kịp thời, với tổng số thu đạt hơn 16.784 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 9.969 tỷ đồng.

Cùng với các giải pháp thu ngân sách, việc kiểm soát chi NSNN được KBNN Thanh Hóa quan tâm, chỉ đạo thực hiện trên cơ sở bảo đảm chi kịp thời, hiệu quả, đúng định mức, đúng đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, thực hiện nghiêm công tác rà soát, tự kiểm tra hồ sơ kiểm soát chi nhằm bảo đảm an toàn, phòng tránh rủi ro pháp lý đối với công chức kho bạc. Tổ chức đối chiếu trong thanh toán điện tử liên ngân hàng, thanh toán liên kho bạc, thanh toán song phương, thanh toán bằng tiền mặt bảo đảm khớp đúng từng ngày. Kiểm soát chặt chẽ các giao dịch của các hệ thống thanh toán điện tử, bảo đảm thanh toán kịp thời, an toàn và thông suốt. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong chấp hành các cơ chế, chính sách, quy chế, quy trình nghiệp vụ; quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tài khoản tiền gửi của KBNN tại ngân hàng. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ; thực hiện nghiêm chế độ sao lưu, dự phòng dữ liệu định kỳ; chấp hành nghiêm các quy định của Bộ Tài chính về quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong hệ thống kho bạc. Thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tiền, tài sản trong hệ thống KBNN với cơ quan công an trên địa bàn trong việc triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối tiền, tài sản trong hệ thống KBNN. Chi ngân sách 7 tháng đạt 19.865 tỷ đồng, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực.

Thời gian tới, KBNN Thanh Hóa tiếp tục bám sát dự toán, kế hoạch chi của ngân sách các cấp; kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách, tạo điều kiện thuận lợi trong thanh toán cho các đơn vị sử dụng NSNN; thực hiện tốt công tác thu hồi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định. Phối hợp với các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn thực hiện các nghiệp vụ giao dịch, thanh toán trên chương trình dịch vụ công trực tuyến KBNN nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hướng tới khách hàng giao dịch.

