Khai thác tiềm năng trong phát triển dịch vụ bán hàng lưu niệm

Những năm gần đây, lượng khách trong và ngoài tỉnh đến các điểm du lịch ngày càng đông. Bình quân mỗi năm toàn tỉnh đón được gần 34,5 triệu lượt khách, tăng bình quân 12,9%/năm; trong đó, khách quốc tế đạt hơn 759 nghìn lượt khách, tăng bình quân 27,3%/năm. Du lịch phát triển nên các ngành dịch vụ cũng có sự chuyển biến tích cực cả về quy mô, loại hình và chất lượng, nhất là việc bán các mặt hàng lưu niệm du lịch.

Các gian bán hàng lưu niệm tại Khu du lịch Suối cá thần Cẩm Lương (Cẩm Thủy).

Thông thường tâm lý của khách đi du lịch đều muốn mua về một món đồ nào đó đặc trưng của vùng, miền để vừa có thể sử dụng lại để làm kỷ niệm. Do đó, loại hình kinh doanh này ngày một phát triển tại các khu, điểm du lịch. Tuy nhiên, khảo sát của chúng tôi tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh cho thấy, hiện các sản phẩm lưu niệm được bày bán ở các điểm du lịch còn có quy mô phân tán, nhỏ lẻ. Khu Di sản thế giới Thành Nhà Hồ, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh hay như Suối cá thần Cẩm Lương đều là những điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Thanh Hóa. Thế nhưng, dịch vụ bán các mặt hàng lưu niệm nơi đây lại khá đơn điệu. Sản phẩm được bày bán chủ yếu là các vật dụng khay, đĩa in hình ảnh điểm du lịch hay một số sản phẩm quần áo, túi, vật dụng thủ công thông thường. Trong khi đó, địa điểm của các cửa hàng bày bán hàng lưu niệm tại các điểm du lịch lại khá tùy tiện, việc bày trí sản phẩm khá rườm rà, không bắt mắt, nên chưa thể hiện được đặc trưng của các sản phẩm tại điểm du lịch, khiến việc hút khách còn hạn chế, lượng sản phẩm được tiêu thụ khá khiêm tốn.

Hay như khu du lịch biển Sầm Sơn, được xem là nơi hút một lượng lớn khách du lịch của tỉnh. Tuy nhiên, các đồ lưu niệm ở đây lại khá đơn điệu chủ yếu là các sản phẩm thủ công giản đơn, như: Sản phẩm áo phông in chữ hè Sầm Sơn, các đồ thủ công mỹ nghệ từ vỏ ốc, trai, nhựa, thạch cao, san hô, gỗ, quạt giấy, quạt nhựa, tranh phong cảnh Sầm Sơn, chứ chưa có mặt hàng lưu niệm cao cấp, mang tính tinh xảo cao. Vì vậy, dù rất muốn lưu giữ lại kỷ niệm thông qua vật dụng, song nhiều du khách lại không thể tìm được cho mình một sản phẩm ưng ý.

Nhận thấy được những hạn chế đó, để khai thác tiềm năng, lợi thế của các điểm du lịch, các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh, chính quyền địa phương đã và đang định hướng đẩy mạnh dịch vụ bán hàng lưu niệm tại các điểm du lịch. Đồng thời, định hướng tổng thể cảnh quan các điểm du lịch; tổ chức bày trí, sắp xếp lại các cửa hàng bán hàng lưu niệm theo hệ thống sản phẩm để tạo sức hút cho khách hàng. Cùng với đó, tuyên truyền để các chủ cửa hàng tìm, phân phối các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo, mang tính đặc trưng, thú vị; đồng thời, có giá trị sử dụng đối với các mặt hàng lưu niệm. Đáng chú ý, để góp phần đẩy mạnh dịch vụ bán hàng lưu niệm tại các điểm du lịch, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch về chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, dự kiến đề xuất 10 sản phẩm lưu niệm mang biểu trưng du lịch tỉnh Thanh Hóa, gồm có: Khối pha lê Tượng đài anh hùng Lê Lợi, thủy tinh pha lê quả cầu hòn Trống Mái, bình trà sứ in ảnh các biểu trưng du lịch, đĩa hòn Trống Mái, móc khóa in hình ảnh du lịch, cốc giữ nhiệt in hình biểu trưng các điểm du lịch, tranh thêu cầu Hàm Rồng và Thành Nhà Hồ, quạt in hình ảnh biểu trưng du lịch, tranh khắc đồng bia Vĩnh Lăng, Thành Nhà Hồ, mặt trống đồng. Đây hứa hẹn là những sản phẩm không những chứa đựng được biểu trưng của các điểm du lịch, mà còn chứa đựng tinh hoa, đặc trưng văn hóa của tỉnh Thanh Hóa đến du khách. Thông qua các sản phẩm lưu niệm, hình ảnh về đất và người Thanh Hóa sẽ càng được quảng bá sâu rộng hơn đến du khách trong nước và quốc tế.

Bài và ảnh: Châu Giang