Kết quả từ xây dựng vùng sản xuất tập trung, chuyên canh

Việc thành lập các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh tạo thuận lợi cho việc áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đưa công nghệ mới vào sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hóa, thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo ra sản phẩm hàng hóa có khối lượng lớn, có giá trị kinh tế cao. Do đó, những năm qua, ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương trong tỉnh đã, đang thực hiện nhiều giải pháp để xây dựng các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh.

Vùng nuôi tôm thẻ chân trắng tập trung, chuyên canh tại xã Trúc Lâm (Tĩnh Gia).

Nhiều giải pháp đã được ngành nông nghiệp và các địa phương tập trung triển khai thực hiện, như: Rà soát, điều chỉnh các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh để tích hợp với quy hoạch vùng và quy hoạch chung của tỉnh. Tích tụ, tập trung đất đai để thực hiện các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao. Lựa chọn đối tượng, cây trồng, vật nuôi chủ lực, có lợi thế và lựa chọn phương thức sản xuất phù hợp, kêu gọi doanh nghiệp, HTX, hộ nông dân có khả năng đầu tư để thực hiện và nhân rộng các mô hình. Huy động các nguồn lực đầu tư có trọng điểm vào vùng chuyên canh nông nghiệp, cơ sở hạ tầng phát triển các cụm trọng điểm nông nghiệp; xây dựng các tổ hợp liên kết nông nghiệp, chế biến nông sản, các cơ sở cung cấp dịch vụ nghiên cứu, đào tạo, tư vấn phát triển sản phẩm nông nghiệp. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn liền với đào tạo, chuyển dịch lực lượng lao động trong sản xuất nông nghiệp nhằm tạo điều kiện cho việc thực hiện tích tụ ruộng đất và phát triển sản xuất quy mô lớn. Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách cho vùng sản xuất tập trung, hình thành chuỗi sản xuất bền vững...

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp xây dựng vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, nên tỉnh ta đã xây dựng, hình thành và mở rộng được nhiều vùng sản xuất tập trung, chuyên canh trên tất cả các lĩnh vực. Trong lĩnh vực trồng trọt, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được vùng sản xuất lúa thâm canh, năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao, với tổng diện tích đạt 75.744 ha/vụ, tập trung tại các huyện: Yên Định, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, Nông Cống, Triệu Sơn, Đông Sơn, Quảng Xương, Hoằng Hóa. Vùng sản xuất giống lúa tại các huyện Yên Định, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Hoằng Hóa, tổng diện tích 4.353 ha/vụ. Vùng ngô thâm canh năng suất, chất lượng cao, tổng diện tích 16.000 ha/năm; vùng sản xuất rau an toàn tập trung, tổng diện tích 2.980 ha; vùng cây ăn quả tập trung, với diện tích 5.172 ha, tập trung tại các huyện: Thạch Thành, Thọ Xuân, Yên Định, Như Xuân... Vùng mía nguyên liệu để phục vụ chế biến cho 3 nhà máy đường, với diện tích 22.500 ha. Trong chăn nuôi, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được vùng chăn nuôi bò sữa tập trung tại các huyện Yên Định, Thọ Xuân, Như Thanh với quy mô 22.000 con, do Công ty TNHH bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa đầu tư; vùng chăn nuôi bò sữa tập trung tại huyện Nông Cống, Như Thanh với quy mô 20.000 con do Tập đoàn TH True Milk đầu tư; vùng chăn nuôi bò thịt tại các huyện miền núi, trung du. Đồng thời, đã thu hút doanh nghiệp đang triển khai thực hiện một số dự án lớn, như: Dự án chăn nuôi lợn tập trung tại huyện Lang Chánh, quy mô 21.200 con/năm, chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Đầu tư APPEC; dự án chăn nuôi lợn tập trung tại huyện Thạch Thành, quy mô 500.000 con lợn thương phẩm/năm do Công ty TNHH NewHope – Singapore đầu tư... Vùng chăn nuôi gia cầm đang được hình thành và phát triển ở các vùng có lợi thế, bảo đảm môi trường; trong đó, đáng chú ý là dự án xây dựng khu trang trại chăn nuôi quy mô 120.000 con gà bố mẹ tại xã Xuân Phú (Thọ Xuân) đang được Công ty CP Nông sản Phú Gia triển khai thực hiện. Đối với lĩnh vực thủy sản, tỉnh đã và đang xây dựng được vùng nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh tại các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Tĩnh Gia, với diện tích nuôi đạt 350 ha, vùng nuôi tôm sú tập trung với diện tích 3.600 ha; xây dựng, phát triển được vùng nuôi ngao Bến Tre, với diện tích 1.313 ha.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc xây dựng và phát triển các vùng sản xuất tập trung đã và đang góp phần nâng cao trình độ sản xuất của người dân, tạo sức lan tỏa lớn trong việc thay đổi tư duy sản xuất của đông đảo các tầng lớp nhân dân, giúp hiệu quả kinh tế được nâng lên từ 15 đến 20%. Tuy nhiên, các vùng sản xuất tập trung trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua còn phát triển chậm, vùng sản xuất tập trung quy mô lớn phục vụ chế biến, xuất khẩu vẫn còn ít, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp của tỉnh. Do đó, để tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và phát triển các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, ngành nông nghiệp sẽ tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương tập trung thực hiện các nhóm giải pháp, như: Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân tích tụ, tập trung đất đai, đầu tư sản xuất, từ đó hình thành vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, tạo ra sản phẩm hàng hóa số lượng lớn, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đủ sức phục vụ chế biến. Thực hiện rà soát các cơ chế, chính sách; đồng thời, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chính sách cho vùng sản xuất tập trung, nhất là chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng. Đẩy mạnh thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng kinh tế, từ đó hình thành các chuỗi sản xuất bền vững. Tăng cường áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến để nâng cao năng lực, chất lượng sản phẩm.

Bài và ảnh: Hương Thơm