Huyện Thường Xuân chủ động bảo vệ và phát triển rừng

Huyện Thường Xuân hiện có trên 92.000 ha đất có rừng, xác định công tác bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nên huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của Nhân dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Lực lượng kiểm lâm KBT Thiên nhiên Xuân Liên tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra an ninh rừng.

Khu Bảo tồn (KBT) Thiên nhiên Xuân Liên có trên 23.815 ha rừng đặc dụng. Những năm qua, ngoài bảo tồn nâng cao tính đa dạng sinh học, KBT đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân ở khu vực vùng đệm nâng cao tinh thần trách nhiệm về công tác BVR, PCCCR; đồng thời, hỗ trợ các “Câu lạc bộ xanh” tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh các trường học tại 5 xã, thị trấn vùng đệm. Đến nay, KBT đã giao khoán BVR cộng đồng ở 12 thôn, bản vùng đệm với tổng diện tích 23.286 ha; phối hợp với lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội, chính quyền địa phương, tổ BVR thôn, bản rà soát, xác định các vùng trọng điểm về an ninh rừng, tổ chức tuần tra, kiểm tra an ninh rừng, tập trung chủ yếu vào các khu vực trọng điểm, khu vực còn giàu tài nguyên, khu vực giáp ranh với tỉnh Nghệ An, khu vực giáp ranh giữa các xã; mua sắm các trang thiết bị phục vụ công tác PCCCR; xây dựng phương án ngăn chặn việc xâm canh, xâm cư vào rừng đặc dụng tại các thôn, bản trong vùng lõi và vùng giáp ranh KBT... Do làm tốt công tác BVR, PCCCR nên nhiều năm qua KBT không xảy ra cháy rừng, an ninh rừng luôn ổn định và giữ vững, góp phần nâng cao tính đa dạng sinh học ở KBT.

Ông Phạm Thăng Long, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Thường Xuân, cho biết: Để công tác BVR, PCCCR đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm hạt đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện các văn bản chỉ đạo về công tác BVR, PCCCR; các phương án tác chiến chữa cháy rừng. Bên cạnh đó, hạt phối hợp với dân vận, MTTQ, huyện đoàn, ngành giáo dục - đào tạo, phối hợp với các xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BVR, PCCCR đến cộng đồng dân cư, đoàn viên, hội viên và các em học sinh trên địa bàn huyện nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác BVR, PCCCR. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đông đảo quần chúng Nhân dân Chỉ thị 13-CT/TW, ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Luật Lâm nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành thuộc lĩnh vực lâm nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp; chủ động tổ chức bố trí lực lượng, phối hợp với các lực lượng BVR các cấp, các ngành tổ chức ứng cứu khi có cháy rừng xảy ra. Từ đầu năm 2020 đến nay, hạt đã phối hợp tổ chức được 43 cuộc tuyên truyền cấp xã, thôn, bản cho 3.297 lượt người tham gia; 165 lần trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Tham mưu cho huyện, xã tiếp tục kiện toàn và củng cố 95 tổ, đội BVR, với gần 1.000 người tham gia; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, dụng cụ theo phương châm “4 tại chỗ” để chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra; phối hợp với lực lượng, các địa phương có rừng tăng cường tuần tra, kiểm tra an ninh rừng, canh gác lửa rừng tại các khu vực trọng điểm cháy trong những ngày nắng nóng; tổ chức rà soát, xác định các vùng có nguy cơ cháy rừng. Tu sửa lại các bảng cấp dự báo cháy rừng và bản tin trực quan về công tác chống chặt phá rừng, PCCCR; phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm huyện Quế Phong (Nghệ An) trong công tác BVR, PCCCR khu vực giáp ranh. Ngoài ra, từ đầu năm 2020 đến nay, Hạt Kiểm lâm Thường Xuân phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, chính quyền các xã, chỉ đạo, vận động Nhân dân trồng mới, trồng rừng sau khai thác được 510 ha.

Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm Thường Xuân phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2, lực lượng công an, quân sự, Đồn Biên phòng Bát Mọt, chính quyền các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm tra an ninh rừng tại các khu vực trọng điểm. Từ đầu năm 2020 đến nay, qua công tác tuần tra, kiểm tra đã phát hiện, xử lý 39 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, thu giữ 42,449m3 gỗ các loại, 23,7 kg động vật hoang dã, xử phạt vi phạm hành chính và tiền bán lâm sản tịch thu, nộp Kho bạc Nhà nước trên 398 triệu đồng.

Bài và ảnh: Khắc Công