Huyện Thạch Thành phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, hiệu quả kinh tế

Thời gian qua, huyện Thạch Thành tập trung thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, áp dụng tiến bộ kỹ thuật về giống, công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng. Thực tế cho thấy, sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng tập trung, mang lại hiệu quả kinh tế trên từng đơn vị diện tích, tăng thu nhập cho người dân nông thôn.

Nông dân xã Thành Hưng chăm sóc cây bí xanh.

Huyện tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp, cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp đã chuyển dịch đúng hướng; tỷ trọng ngành chăn nuôi trong nông nghiệp tăng; đồng thời, đã hình thành và phát triển các vùng chuyên canh cây trồng tập trung, như: Mô hình cánh đồng lớn sản xuất mía nguyên liệu áp dụng cơ giới hóa đồng bộ và thâm canh tại 17 xã và Nông trường Thạch Quảng, Nông trường Thạch Thành, ban quản lý rừng phòng hộ với tổng diện tích hơn 822 ha. Đồng thời, tổ chức sản xuất 15 cánh đồng lớn gieo cấy tập trung với tổng diện tích 1.223 ha, thuộc 15 xã, đưa giống lúa có năng suất, chất lượng vào sản xuất kết hợp sử dụng phân viên nén chậm tan và máy cấy không sử dụng động cơ để nâng cao năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế trên từng đơn vị diện tích. Đi đôi với đó, huyện liên kết với Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát triển vùng cây ăn quả có múi trên diện tích đất trang trại, đất vườn rừng, với tổng diện tích hơn 1.456 ha; xây dựng vườn ươm phục tráng cam Vân Du và các loại cây ăn quả có múi khác trên địa bàn và hiện đang hoàn thiện hồ sơ chứng nhận nhãn hiệu cam Vân Du. Huyện thực hiện chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả, năng suất thấp sang trồng mía, trồng cây màu khác như ngô dầy, rau màu, cây dược liệu có hiệu quả kinh tế cao và chuyển đất lúa vùng trũng thấp sang nuôi trồng thủy sản. Đến nay, toàn huyện đã chỉ đạo thực hiện chuyển đổi 792 ha đất lúa, bao gồm: Chuyển 509 ha đất trồng lúa kém hiệu quả kinh tế sang trồng mía; chuyển 251 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng ngô và rau màu; chuyển 32 ha đất lúa vùng trũng thấp sang nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, huyện phát triển sản xuất vùng lúa hàng hóa chất lượng cao tại 2 xã Thạch Bình và Thạch Đồng, sản xuất lúa nếp hạt cau và diện tích đạt hơn 100 ha, năng suất bình quân đạt 50 tạ/ha. Thực hiện sản xuất rau an toàn tập trung với diện tích 8 ha và sản xuất rau an toàn trong nhà lưới 12.000m2, với các loại rau hàng hóa, như: Cà chua, bí xanh, dưa chuột và rau các loại. Trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, huyện xây dựng vùng cây ăn quả có múi và thu hút các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp phát triển diện tích trồng cây ăn quả trên địa bàn. Huyện đã liên kết với Học viện Nông nghiệp Việt Nam điều tra, rà soát diện tích đất vườn tạp, đất trang trại, xây dựng, phát triển vùng cây ăn quả và tổng diện tích 1.317,36 ha. Đến nay, trên địa bàn huyện đã trồng mới được hơn 500 ha cam, bưởi; phục tráng và chứng nhận nhãn hiệu cam Vân Du. Mở rộng diện tích trồng nghệ đáp ứng nguồn nguyên liệu cho nhà máy sản xuất tinh bột nghệ và curcumin. Tổng diện tích thâm canh cây nghệ trên địa bàn hơn 100 ha, tập trung chủ yếu tại Nông trường Thạch Quảng, với sản lượng tiêu thụ hàng năm khoảng 2.000 tấn nghệ tươi. Huyện thực hiện chuyển đổi đất trồng mía trên 150 dốc sang trồng rừng sản xuất và hiện đã chuyển đổi 172 ha mía sang trồng rừng sản xuất tại một số xã. Tập trung phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại theo hướng an toàn, bền vững, ứng dụng công nghệ cao.

Bà Đỗ Thị Phiến, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Thạch Thành, cho biết: Mục tiêu đến hết năm 2020, huyện tiếp tục rà soát, chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả kinh tế sang trồng mía, trồng ngô và trồng cỏ phục vụ chăn nuôi; thực hiện cánh đồng lớn, đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Liên doanh, liên kết với các công ty giống, phân bón để hỗ trợ, giúp đỡ cho nhân dân trong quá trình sản xuất và chuyển giao các kỹ thuật tiên tiến để đạt năng suất cao.

Huyện tiếp tục thực hiện cánh đồng lớn áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, phấn đấu đưa năng suất mía đến năm 2020 bình quân toàn huyện đạt 100 tấn/ha trở lên. Tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, cá nhân chuyển nhượng, tích tụ tập trung đất đai để trồng cây ăn quả có múi, như: Bưởi da xanh, cam Vinh, cam đường Canh, cam Vân Du... Đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, bảo đảm vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi hiệu quả. Thực hiện rà soát lại 3 loại rừng theo hướng ổn định diện tích rừng đặc dụng, đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn để nâng cao hiệu quả kinh tế, phấn đấu trồng mới thêm 610 ha rừng để đạt 1.000 ha rừng trồng mới, nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 47%. Phát triển nuôi trồng thủy sản hàng hóa có giá trị và hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Kiện toàn và củng cố các HTX nông nghiệp để tăng cường hoạt động phục vụ sản xuất. Tăng cường nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, quy trình sản xuất và chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao nhằm tạo đột phá về năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả kinh tế, bảo vệ sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản trên địa bàn; quảng bá sản phẩm trên thị trường phục vụ tiêu dùng. Tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, kết nối giữa vùng sản xuất với hệ thống phân phối; kết nối thị trường trong huyện với thị trường trong tỉnh và ngoài tỉnh. Tiếp tục huy động các nguồn vốn, thúc đẩy đầu tư để phát triển các công trình kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, đáp ứng yêu cầu của nền sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Khuyến khích các cá nhân, tập thể đầu tư mua máy làm đất, chăm sóc cây trồng nông nghiệp.

Bài và ảnh: Xuân Hùng