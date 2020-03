Huyện Nông Cống xây dựng thương hiệu gạo sạch Hương Quê

Từ năm 2019 đến nay, huyện Nông Cống đã chỉ đạo xã Trường Sơn và xã Tượng Văn xây dựng, phát triển diện tích lúa theo tiêu chuẩn VietGAP. Toàn bộ diện tích lúa này được các HTX nông nghiệp tiêu thụ dưới nhãn hiệu gạo sạch Hương Quê.

Vùng sản xuất gạo sạch Hương Quê được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP tại Xã Tượng Văn.

Tùy theo thổ nhưỡng của từng vùng, huyện Nông Cống đã chỉ đạo các xã xây dựng cơ cấu giống lúa để đưa vào sản xuất. Tại xã Trường Sơn, từ 50 ha diện tích lúa ở vụ sản xuất ban đầu, đến vụ chiêm xuân năm 2020, diện tích lúa được áp dụng theo quy trình sản xuất gạo sạch Hương Quê đã phát triển lên 76 ha, với hơn 300 hộ dân tham gia sản xuất. Giống lúa Thái Xuyên được lựa chọn để đưa vào sản xuất tại địa phương này. Toàn bộ quy trình sản xuất được kiểm soát từ khâu đầu vào, như: Giống, làm đất, bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Đến vụ thu hoạch, sản lượng lúa được HTX dịch vụ nông nghiệp đứng ra làm đầu mối để tiêu thụ. Đại diện lãnh đạo xã Trường Sơn, chia sẻ: Trong quy trình sản xuất này, ngoài sự giám sát của Chi cục Quản lý chất lượng nông - lâm - thủy sản, các hộ sản xuất còn được chính quyền xã và chính các hộ giám sát lẫn nhau để bảo đảm chất lượng sản phẩm. Qua 2 vụ sản xuất, tiêu thụ, thành công nhất trong việc xây dựng mô hình và phát triển nhãn hiệu gạo sạch Hương Quê là sự yên tâm trong đầu tư phát triển sản xuất của nhân dân. Do được áp dụng các khâu kiểm soát nghiêm ngặt nên toàn bộ sản lượng được tiêu thụ với giá ổn định và cao hơn so với sản xuất truyền thống.

Tại xã Tượng Văn, giống lúa được địa phương đưa vào sản xuất từ vụ chiêm xuân 2020 là thơm RPT. Đồng chí Nguyễn Văn Liêm, Chủ tịch UBND xã Tượng Văn, cho biết: Diện tích lúa được đưa vào áp dụng và chứng nhận quy trình VietGAP tại địa phương là 50 ha, với 306 hộ dân tham gia sản xuất. So với các giống lúa khác, lúa thơm RPT có thời gian sinh trưởng ngắn hơn, năng suất bằng ¾ so với sản xuất truyền thống. Tuy nhiên, do giá bán cao hơn nên người dân vẫn có thu nhập ổn định. Gia đình anh Nguyễn Văn Trung, thôn Đa Hậu, xã Tượng Văn là một trong những hộ dân có diện tích sản xuất gạo sạch Hương Quê với diện tích lớn nhất, lên tới 18 sào. Anh Trung chia sẻ: Được hướng dẫn quy trình sản xuất áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, gia đình anh rất yên tâm khi sản phẩm làm ra bảo đảm an toàn thực phẩm. 2 vụ sản xuất năm 2019, lúa phát triển tốt, cho năng suất ổn định. Mặc dù năng suất có thấp hơn chút ít, nhưng giá thu mua sản phẩm cao hơn. Ngoài ra, do tiết kiệm được chi phí từ các khâu phơi, vận chuyển nên tính ra, lợi nhuận thu về cao hơn sản xuất trước kia.

Hiện nay, sản phẩm gạo sạch Hương Quê của huyện Nông Cống đã được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019. Đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Nông Cống cho biết: Định hướng của địa phương trong thời gian tới, sẽ tiếp tục đưa một số giống mới vào sản xuất theo quy trình này. Huyện Nông Cống hướng tới xây dựng, phát triển nhãn hiệu gạo sạch Hương Quê bao gồm nhiều sản phẩm gạo thuộc các dòng gạo tẻ, gạo nếp, gạo hữu cơ, phục vụ các nhu cầu tiêu dùng thường ngày, tới hãm trà, các chế độ ăn kiêng... Địa phương đang khuyến khích các HTX đầu tư một số thiết bị máy móc như: Máy sấy, máy sàng, máy bắn hạt lỗi, hệ thống đóng gói... để có thể tự thực hiện trọn vẹn các quy trình từ khâu sản xuất tới tiêu thụ sản phẩm. Huyện Nông Cống cũng sẽ có cơ chế, chính sách hỗ trợ để đưa gạo sạch Hương Quê đến với nhiều người tiêu dùng, mở rộng diện tích sản xuất để nhân dân yên tâm sản xuất.

Bài và ảnh: Minh Hằng