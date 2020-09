(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Nông Cống đã được chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Do vậy, hoạt động khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn đã từng bước đi vào nền nếp, tuân thủ quy định pháp luật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Huyện Nông Cống tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản

Khai thác đất tại Công ty CP Khoáng sản đầu tư xây dựng thương mại tổng hợp Thanh Ba tại thôn Thịnh Long, xã Tượng Sơn.

Thời gian qua, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Nông Cống đã được chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Do vậy, hoạt động khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn đã từng bước đi vào nền nếp, tuân thủ quy định pháp luật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Là địa phương có trữ lượng tài nguyên khoáng sản tương đối lớn, trong đó, khoáng sản khai thác làm vật liệu xây dựng thông thường như đất, đá, quặng secpentine... và có nhiều đơn vị tham gia khai thác. Để quản lý hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, huyện Nông Cống đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo phòng chuyên môn và các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, quản lý. Giao trách nhiệm cho người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, để thống nhất biện pháp quản lý chặt chẽ ngay từ cơ sở. Cùng với đó, thành lập các đoàn kiểm tra, tổ kiểm tra liên ngành, có kế hoạch kiểm tra thường xuyên, đột xuất, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Hiện trên địa bàn huyện có 19 doanh nghiệp đang hoạt động khai thác khoáng sản; trong đó, có 8 doanh nghiệp khai thác đá xây dựng trên địa bàn các xã: Tân Phúc, Hoàng Sơn, Hoàng Giang; 2 doanh nghiệp khai thác, chế biến quặng secpentine tại 2 xã Tế Thắng và Tế Lợi; 1 doanh nghiệp khai thác đá phụ gia xi măng tại xã Yên Mỹ; 5 doanh nghiệp đang khai thác đất san lấp tại 2 xã Tượng Sơn và Trường Minh...

Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản và môi trường trên địa bàn, huyện Nông Cống đã chủ động đề ra các giải pháp nhằm siết chặt kỷ cương trong lĩnh vực này. Theo đó, huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chức năng tăng cường lực lượng để kiểm tra, kiểm soát, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về lĩnh vực khai thác khoáng sản. Đến nay, phần lớn các doanh nghiệp, đơn vị có dự án và được thuê đất khai thác tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng đều thực hiện tốt các quy định về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh của mình. Bên cạnh đó, từ năm 2017 đến nay, huyện đã tiến hành hàng chục đợt kiểm tra và hầu hết các doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn đều thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản, môi trường, đất đai hiện hành; thực hiện đầy đủ việc ký quỹ bảo vệ môi trường, lập thiết kế mỏ và phê duyệt theo thẩm quyền; xây dựng, lắp đặt các trang thiết bị theo quy định cho các công trình khai thác, chế biến khoáng sản, khai thác đúng thiết kế phê duyệt; đầu tư xây dựng, lắp đặt các công trình xử lý môi trường theo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường...

Ông Lê Hồng Tới, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Nông Cống, cho biết: Quan điểm của huyện là kiên quyết xử lý nghiêm đối với các đơn vị, doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án, thực hiện việc khai thác khoáng sản không tuân thủ chặt chẽ các quy định về bảo vệ môi trường, gây bức xúc trong Nhân dân; nếu không chủ động khắc phục kịp thời, huyện sẽ kiên quyết xử lý, báo cáo tỉnh không tiếp tục gia hạn giấy phép khai thác và cho dừng đối với những doanh nghiệp này.

Huyện Nông Cống cũng đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Theo đó, nếu để xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển tài nguyên khoáng sản trái phép trên địa bàn thì người đứng đầu cấp ủy, đơn vị đó sẽ phải chịu trách nhiệm.

Nhờ thực hiện có hiệu quả các giải pháp, hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện Nông Cống đã từng bước đi vào nền nếp, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn cơ bản được ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Thời gian tới, huyện Nông Cống tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quy định của pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm gây thất thoát tài nguyên, khoáng sản và ảnh hưởng đến môi trường sinh thái trên địa bàn.

Khánh Phương

