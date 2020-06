Huyện Nông Cống chủ động phòng, chống thiên tai

Ngay từ đầu mùa mưa bão năm nay, huyện Nông Cống đã triển khai nhiều giải pháp, phương án nhằm chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn (PCTT&TKCN) theo phương châm “Chủ động phòng chống là chính, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả” nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân, đảm bảo an toàn cao nhất cho đê điều.

Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án tiêu úng vùng 3 huyện Nông Cống.

Với yếu tố địa hình sâu trũng đặc trưng, toàn bộ diện tích của huyện lấy nước từ 4 con sông thuộc hệ thống sông Yên. Mặt khác trên địa bàn huyện có 29 hồ chứa với dung tích vừa và nhỏ do các địa phương quản lý nhưng có tới 11 hồ đang xuống cấp. Để chủ động PCTT&TKCN, trước mùa mưa bão, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện xây dựng các phương án và quán triệt đến các xã, thị trấn nhằm chủ động ứng phó trong mùa mưa bão để giảm thiểu những thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân. Trong đó, tổ chức kiện toàn, củng cố Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của các địa phương, đơn vị; xây dựng các phương án cụ thể theo tình hình thực tế của các địa phương. Trên cơ sở đó, các xã, thị trấn chủ động rà soát những điểm xung yếu, có nguy cơ sạt lở, bị ngập úng, lũ lụt để xây dựng phương án bảo vệ, di dời dân, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm khi cần thiết. Đồng thời, kiểm tra, phát hiện sớm, xử lý sự cố tại các công trình PCTT, bảo đảm an ninh - quốc phòng của huyện. Đối với những điểm có nguy cơ bị ngập lụt, huyện chỉ đạo các xã cắm biển cảnh báo, thông báo cho Nhân dân biết phạm vi ảnh hưởng để chủ động phòng tránh, di dời đến nơi an toàn, nhất là tại các xã nằm trong vùng 3 của huyện – thường xuyên chịu ngập, lụt trong mùa mưa bão như: Tượng Sơn, Tượng Văn, Trường Giang... Huyện đã chỉ đạo chuẩn bị các phương án di dời Nhân dân đến các nhà kiên cố, nhà sinh hoạt cộng đồng, bên cạnh đó chuẩn bị về lực lượng, phương tiện để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Ngoài các lực lượng PCTT ở cơ sở, huyện cũng tổ chức hiệp đồng với các lực lượng gồm công an, quân đội để ứng cứu kịp thời. Các phương án về chuẩn bị thuốc men, thuốc khử trùng, vệ sinh môi trường, xử lý và phòng chống dịch bệnh sau thiên tai cũng đã được lên kế hoạch cụ thể, chi tiết. Huyện đã chuẩn bị các phương tiện gồm xe ô tô tải, xe ô tô khách, tàu, xuồng máy, nhà bạt và 8.500m3 đất, 250m3 đá hộc, hơn 12.000 cây tre, cọc tre, hơn 2.000 rọ thép, 21.500 bao tải... để bảo đảm công tác PCTT&TKCN kịp thời. Đồng thời, chuẩn bị hàng hóa dự trữ như gạo, mì tôm, lương khô, xăng dầu, khí đốt và các nhu yếu phẩm khác, vận động Nhân dân có kế hoạch dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết bảo đảm 7 ngày khi có thiên tai xảy ra.

Để bảo đảm an toàn công trình đê điều, thủy lợi trong mùa mưa bão năm 2020 và những năm tiếp theo, huyện Nông Cống yêu cầu các phòng, ban chuyên môn và các địa phương tập trung rà soát, đánh giá chất lượng các cống dưới đê, phát hiện các cống yếu, các cống bị hư hỏng để sửa chữa. Đối với các cống xung yếu phải có phương án bảo vệ và giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, cá nhân để chủ động chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thực hiện. Căn cứ phương án hộ đê, chuẩn bị đủ số lượng, chủng loại vật tư dự trữ hộ đê cho từng tuyến và có kế hoạch huy động vật tư trong Nhân dân trong trường hợp có sự cố xảy ra. Đồng thời, thực hiện việc sửa chữa, nâng cấp các hồ Đồng Vễn, xã Tượng Lĩnh; hồ Đồng Đông, xã Công Liêm; hồ Khe Than, xã Tượng Sơn và hồ Rọc Phường, xã Công Chính.

Thời gian tới, huyện Nông Cống tiếp tục tập trung tăng cường rà soát, bổ sung các phương tiện cứu hộ, cứu nạn tại các địa phương để chủ động cứu hộ, cứu nạn tại chỗ kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra.

Bài và ảnh: Khánh Phương