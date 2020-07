Huyện Như Xuân đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Trong những năm qua, huyện Như Xuân triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, trong đó chú trọng việc khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương theo hướng toàn diện, bền vững.

Xã Xuân Hòa phát triển mô hình cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đối với lĩnh vực nông, lâm nghiệp, huyện Như Xuân đã tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị. Trong đó, tập trung quy hoạch và tích tụ đất đai tại các xã Xuân Bình, Xuân Hòa, Bãi Trành để kêu gọi đầu tư. Cùng với đó là định hướng cho Nhân dân trồng các loại cây ăn quả có lợi thế, chủ yếu là cam, ổi; xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; kêu gọi và có chính sách hỗ trợ nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân, hộ nông dân đầu tư kho sơ chế, bảo quản sau thu hoạch; hỗ trợ tìm kiếm thị trường ổn định đầu ra cho sản phẩm. Xúc tiến với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông sản để lựa chọn những cây trồng có thể triển khai với quy mô lớn, phù hợp với thổ nhưỡng, ký kết bao tiêu sản phẩm đầu ra cho Nhân dân.

Với chủ trương từng bước phát triển ngành chăn nuôi bền vững, huyện Như Xuân đã lựa chọn mô hình chăn nuôi gà, lợn theo hướng liên kết giữa nông hộ và doanh nghiệp uy tín, bảo đảm chất lượng của sản phẩm nhãn hiệu “Gà Như Xuân” và cam kết bao tiêu sản phẩm đầu ra cho bà con nông hộ. Đồng thời chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các thủ tục liên quan đến dự án chăn nuôi bò sữa quy mô lớn của Tập đoàn TH True milk...

Huyện Như Xuân cũng tập trung hoàn chỉnh quy hoạch các cụm công nghiệp, quy hoạch các điểm du lịch trên địa bàn; kêu gọi đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Xuân Hòa, Thượng Ninh, Xuân Bình. Giải quyết nhanh gọn các thủ tục pháp lý để Công ty TNHH Rosviet Như Xuân triển khai xây dựng nhà máy may xuất khẩu tại khu phố 4, thị trấn Yên Cát; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy gạch không nung tại thôn Quế Phú, xã Yên Lễ. Đồng thời, chủ động gặp gỡ các doanh nghiệp để xúc tiến, thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp và các điểm du lịch; giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính; phối hợp với các ngành cấp tỉnh trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp có nguyện vọng đầu tư vào huyện...

Đến nay trên địa bàn huyện Như Xuân có 77 doanh nghiệp và 21 HTX hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Trong đó, có 24 cơ sở sản xuất công nghiệp với ngành nghề hoạt động chủ yếu là: Chế biến nông - lâm sản xuất khẩu, sản xuất gỗ ván ép công nghiệp, sản xuất đá ốp lát, khai khoáng... Kinh tế trang trại có bước phát triển mạnh mẽ, như: Trang trại trồng cam, bưởi, thanh long tại các xã Xuân Hòa, Bãi Trành, Xuân Bình, Cát Vân; trang trại nuôi lợn CP tại các xã Hóa Quỳ, Thượng Ninh, Thanh Sơn...

Bên cạnh đó, huyện Như Xuân tập trung chỉ đạo thu ngân sách, chú trọng công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát chi ngân sách; thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, dân số và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao; quan tâm công tác lao động, thương binh, xã hội và chăm sóc trẻ em, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo; tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính và tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp, giữ vững ổn định chính trị ở địa phương.

Bài và ảnh: Gia Bảo