Huyện Ngọc Lặc chủ động các phương án phòng, chống thiên tai

Công trình hồ Bai Ngọc, xã Quang Trung cần được đầu tư xây dựng để bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ.

Nhằm chủ động trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), huyện Ngọc Lặc đã tích cực triển khai thực hiện các biện pháp theo phương châm “bốn tại chỗ” chủ động, ứng phó kịp thời đối với các loại hình thiên tai, giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Năm 2019, thiên tai xảy ra trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đã làm 139 căn nhà bị ngập; 1 trường tiểu học của xã Nguyệt Ấn ngập sâu 1m; 156m đường giao thông nội huyện sạt lở; hồ Chàng Vàng, xã Nguyệt Ấn nước lũ dâng cao tràn không tiêu hết, nước phá vỡ vai tràn đất phía đồi tạo ra khoang tràn mới; hàng trăm ha lúa và hoa màu bị ngập... Huyện Ngọc Lặc đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn nhanh chóng huy động các lực lượng theo phương châm “bốn tại chỗ” giúp Nhân dân khắc phục hậu quả để nhanh chóng khôi phục sản xuất.

Mùa mưa lũ năm 2020 đang đến gần, để chủ động PCTT&TKCN, huyện Ngọc Lặc đã và đang triển khai nhiều giải pháp để phòng chống thiệt hại do bão lũ gây ra. UBND huyện đã kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN và điều động các đồng chí là trưởng, phó các phòng, ban cấp huyện trực tiếp chỉ đạo công tác PCTT&TKCN ở những xã dọc theo sông Âm, sông Cầu Chày, sông Chu, phía hữu kênh hồ Cửa Đạt, các vùng thường xảy ra bị chia cắt và sạt lở để xử lý kịp thời, ứng phó khi có tình huống xảy ra. Đồng thời, tổ chức kiểm tra các công trình hồ, đập có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ, như: hồ Chàng Vàng, xã Nguyệt Ấn; đập Bai Uốn, xã Thạch Lập; hồ Bai Cô, xã Thúy Sơn; hồ Bai Ngọc, xã Quang Trung; hồ Ngọc Đó, xã Ngọc Sơn; hồ Sơn Phong, xã Lộc Thịnh... trước mùa mưa lũ, để xây dựng phương án phòng chống khi có sự cố xảy ra. Tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện các dự án di dời các hộ dân tại các khu vực xung yếu, tập trung tổ chức di dời trước đối với những hộ dân đang sinh sống trong khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng lũ quét, sạt lở, ngập lụt. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hồ, đập, hệ thống thoát lũ, cầu, cống giao thông, thủy lợi... hoàn thành trước mùa mưa lũ, bảo đảm an toàn PCTT. Đến thời điểm hiện tại, 22 xã, thị trấn và 5 cơ quan trên địa bàn huyện đã tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm công tác PCTT&TKCN năm 2019, kiện toàn ban chỉ huy PCTT&TKCN năm 2020. Đồng thời, thành lập lực lượng đội xung kích của xã, thị trấn, chuẩn bị vật tư dự phòng, phương tiện, dụng cụ, để ứng phó với thiên tai. Phối hợp với Công ty Thương mại Miền núi - Chi nhánh Ngọc Lặc chuẩn bị 200 thùng mỳ tôm các loại; 200 thùng nước uống tập kết tại các điểm bán trung tâm cụm xã để sẵn sàng ứng cứu khi mưa lũ xảy ra. Đồng thời, chỉ đạo các xã Vân Am, Phùng Giáo, Phùng Minh, Phúc Thịnh, Thúy Sơn, Thạch Lập, Nguyệt Ấn... là những điểm trọng yếu khi có lũ khẩn trương di dời dân về nơi an toàn theo kế hoạch.

Ông Đỗ Ngọc Thịnh, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Ngọc Lặc, cho biết: Là đơn vị thường trực của ban chỉ huy PCTT&TKCN, nên phòng luôn cập nhật thông tin bão lũ trên địa bàn, thường xuyên báo cáo ban chỉ huy để xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra. Tham mưu cho UBND huyện về kế hoạch chỉ đạo PCTT&TKCN, chủ động phân công cán bộ đi cơ sở đôn đốc các địa phương, đơn vị kiểm tra an toàn các công trình thủy lợi, trước trong và sau bão lụt. Đồng thời, chủ động kế hoạch dự trữ giống, phân bón và các điều kiện vật tư cần thiết để phục hồi sản xuất sau thiên tai. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân về công tác phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai với phương châm phòng là chính nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất và đời sống của Nhân dân.

Hải Đăng