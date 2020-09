Huyện Nga Sơn tăng cường công tác bảo đảm giao thông đường thủy nội địa

Bến đò Càn, xã Nga Tiến (Nga Sơn) vận chuyển hành khách qua sông.

Trên địa bàn huyện Nga Sơn có 3 tuyến sông, kênh đi qua, với tổng chiều dài 55 km, gồm: Sông Hoạt (từ ngã ba Báo Văn đến ngã ba Chính Đại), chiều dài 25 km, luồng lạch tương đối ổn định. Trên sông Hoạt có 2 âu thuyền, gồm: Âu Như Lăng và âu Mỹ Quan Trang.

Trên tuyến sông hiện tại có từ 100 đến 150 phương tiện thông qua (ngày cao điểm 180 đến 200 phương tiện) và có trọng tải 25 đến 60 tấn/phương tiện. Sông Lèn (từ ngã ba Báo Văn đến cửa Lạch Sung), chiều dài 15 km, luồng lạch sông ổn định. Hằng ngày, có 200 đến 300 phương tiện qua lại, phương tiện lớn nhất có trọng tải 100 đến 150 tấn. Sông Càn (từ ngã ba Chính Đại đến cửa sông Càn), chiều dài 15 km và hiện có 50 đến 560 phương tiện qua lại. Trên địa bàn huyện Nga Sơn còn có nhiều sông, kênh nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp... Ngoài ra, hiện nay, trên địa bàn huyện Nga Sơn có 8 bến khách phục vụ chở khách ngang sông.

Trước thực trạng trên và để bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) đường thủy nội địa, Ban ATGT huyện Nga Sơn đã xây dựng Kế hoạch số 05/KH-BATGT ngày 15-1-2020 về bảo đảm trật tự, ATGT năm 2020. Trong đó, quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, ATGT đường thủy nội địa, gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”. Ban ATGT huyện, công an huyện, các đơn vị có liên quan, các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT đường thủy nội địa; ký cam kết chấp hành quy định bảo đảm trật tự, ATGT đối với bến khách và phương tiện vận tải hành khách; phát huy hiệu quả hoạt động của bến khách đã đăng ký mô hình “Bến khách ngang sông văn hóa, văn minh an toàn”. Đi đôi với đó, các cơ quan chức năng, UBND các xã, thị trấn tăng cường quản lý Nhà nước về trật tự, ATGT đường thủy nội địa; quản lý hoạt động của các phương tiện vận tải hành khách với mục đích xây dựng ý thức, trách nhiệm trong cộng đồng, không để tai nạn xảy ra. Hiện nay, Sở Giao thông - Vận tải đã cấp phép cho 8 bến khách trên địa bàn. Các bến khách và phương tiện vận chuyển hành khách bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật; chủ đò, người điều khiển có giấy phép và chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện. Những tháng đầu năm 2020, Công an huyện đã lồng ghép tuyên truyền các nội dụng bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ, đường thủy nội địa. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương cam kết 2 lượt (trước Tết Nguyên đán và trước mùa mưa bão 2020) đối với 8 đò ngang hoạt động trên địa bàn huyện. Ban ATGT huyện Nga Sơn cũng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”. Đồng thời, thành lập ban chỉ đạo, tổ chức lễ phát động và triển khai cuộc vận động, xây dựng nội dung cơ bản của văn hóa giao thông đường thủy, xây dựng mô hình văn hóa giao thông đường thủy, “Bến khách ngang sông văn hóa, văn minh an toàn” tại bến đò Gành, xã Nga Thủy... Kết quả, mô hình “Bến khách ngang sông văn hóa, văn minh an toàn” mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân, nhất là những người thường xuyên tham gia giao thông đường thủy nội địa. Nhận thức và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa của Nhân dân được nâng lên rõ rệt. An ninh trật tự được bảo đảm, tai nạn giao thông không xảy ra tại điểm đăng ký xây dựng mô hình cũng như trên địa bàn huyện. Đi đôi với đó, Ban ATGT huyện đã xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch số 05/KH-BATGT ngày 15-1-2020 về việc bảo đảm trật tự, ATGT năm 2020. Công an huyện xây dựng Kế hoạch số 111/KH-CANS ngày 20-5-2020 về cao điểm bảo đảm trật tự, ATGT, phòng chống tội phạm trên đường thủy nội địa mùa mưa bão năm 2020. Đồng thời, yêu cầu các ngành phối hợp kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật về ATGT đường thủy nội địa; tiếp tục siết chặt việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT đường thủy nội địa. Tăng cường quản lý đối với các phương tiện thủy nội địa chở khách ngang sông; trong đó, tập trung kiểm tra ATGT đối với hoạt động của đò ngang vận chuyển khách, kiên quyết đình chỉ hoạt động của các bến và phương tiện chưa đáp ứng đầy đủ quy định về ATGT. Công an huyện đã tham mưu cho chính quyền địa phương, trường học trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kỹ năng bơi lội, sử dụng áo phao, dụng cụ nổi, cách phòng, tránh và xử lý tai nạn đuối nước xảy ra đối với trẻ em tại các xã, tại các nhà trường có hoạt động sông nước. UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm an toàn đối với hoạt động của các đò ngang, duy trì thực hiện cuộc vận động người đi đò mặc áo phao, tăng cường kiểm tra, kiên quyết đình chỉ đối với phương tiện chở khách không bảo đảm an toàn, chở quá số người theo quy định, không trang bị áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh cho người đi đò, trẻ em khi qua đò. Thực tế cho thấy, trật tự, ATGT các tuyến giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn huyện Nga Sơn bảo đảm ổn định; các bến khách và phương tiện chấp hành nghiêm các quy định về vận tải hành khách. Đại diện lãnh đạo Công an huyện Nga Sơn, cho biết: Hàng năm, Công an huyện đều tổ chức lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các bến khách, phương tiện vận tải hành khách không đủ điều kiện chở khách trên sông. Để bảo đảm an toàn hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa, nhất là trong mùa mưa bão, Công an huyện Nga Sơn đề nghị Sở Giao thông - Vận tải chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan trực thuộc sở phối hợp với các phòng, ban, đơn vị của huyện Nga Sơn kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các đò ngang trên địa bàn để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

Thực hiện chương trình hành động “Vì an toàn trẻ em trên sông nước giai đoạn 2016-2020” đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các nhà trường, nhận thức và ý thức chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa được nâng lên rõ rệt, nhất là đối tượng trẻ em, học sinh các trường tiểu học. Công tác quản lý, sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh hiệu quả, phục vụ cho công tác cứu hộ, cứu nạn cũng như bảo đảm ATGT cho hành khách khi tham gia giao thông đường thủy nội địa.

Xuân Cường