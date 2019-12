Huyện Nga Sơn: Cung ứng 6.291 tấn rau quả, thực phẩm an toàn ra thị trường

Sản phẩm dưa baby trồng trong nhà lưới, bảo đảm an toàn thực phẩm tại xã Nga Giáp được thu hái để cung ứng ra thị trường.

Theo thống kê của UBND huyện Nga Sơn, tính từ đầu năm đến hết tháng 11-2019, trên địa bàn huyện Nga Sơn đã cung ứng được 6.291 tấn rau quả, thực phẩm an toàn ra thị trường.

Trong đó, có 4.072 tấn rau quả, 1.165 tấn thịt gia súc, gia cầm và 1.054 tấn thủy sản các loại. Được biết, tất cả lượng rau quả, thực phẩm an toàn được cung ứng ra thị trường nói trên đều được sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, vùng sản xuất đều đạt theo tiêu chuẩn VietGAP và LIFSAP, chất lượng sản phẩm đều được lưu và kiểm tra mẫu trước khi được cung ứng ra thị trường.

Cùng với việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát, nâng cao chất lượng đối với sản phẩm rau quả, thực phẩm an toàn, huyện Nga Sơn đang tập trung mở rộng diện tích các vùng sản xuất trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản theo các tiêu chuẩn an toàn. Đồng thời, xây dựng các xã an toàn thực phẩm và các cửa hàng thực phẩm an toàn và tiến hành đăng ký tem truy xuất nguồn gốc.

H.T