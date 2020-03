Huyện Hoằng Hóa quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án

Những năm gần đây, cùng với nhịp phát triển chung của tỉnh, huyện Hoằng Hóa là một trong những địa phương có nhiều dự án được triển khai thực hiện, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng, tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) có tính chất quyết định đến tiến độ thi công các dự án đầu tư có sử dụng đất, do vậy tính ưu tiên cho công tác này luôn được huyện Hoằng Hóa đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, thống nhất và bài bản.

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đường giao thông từ ngã tư Goòng đến ngã tư Quăng nhanh chóng được hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ ngã tư Goòng đến ngã tư Quăng đi qua địa phận thị trấn Bút Sơn và các xã Hoằng Vinh, Hoằng Đồng, Hoằng Thái, Hoằng Thịnh, Hoằng Lộc là một trong những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2015. Với tổng mức đầu tư 86,3 tỷ đồng, dự án có tổng chiều dài gần 3,5 km được nâng cấp, mở rộng thành đường phố chính đô thị theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 104:2007 với chiều rộng nền đường tối thiểu là 19,5m; trong đó chiều rộng mặt đường 16m với 4 làn xe, giải phân cách giữa rộng 1,5m được thiết kế trồng hoa, cây xanh và xây dựng hệ thống điện cao áp chiếu sáng. Đây là tuyến đường đôi thứ hai được huyện Hoằng Hóa đầu tư thực hiện, nối với tuyến đường Goòng – Hải Tiến, tạo thành điểm nhấn trong phát triển đô thị huyện Hoằng Hóa, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân, kết nối hai trung tâm phát triển kinh tế của huyện Hoằng Hóa là thị trấn Bút Sơn và thị tứ Quăng.

Để triển khai dự án này, có 165 hộ dân sinh sống dọc theo tuyến đường bị ảnh hưởng, trong đó tập trung nhiều ở xã Hoằng Thịnh. Huyện đã khẩn trương thực hiện công tác GPMB ngay từ đầu tháng 10-2019. Với sự nỗ lực của hội đồng GPMB huyện và sự ủng hộ chủ trương của nhân dân các xã có tuyến đi qua, chỉ trong vòng 1,5 tháng, huyện đã thực hiện xong công tác GPMB, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án.

Ông Lê Bá Hải, Chủ tịch UBND xã Hoằng Thịnh cho biết: Dự án đường giao thông từ ngã tư Goòng đến ngã tư Quăng qua địa bàn xã Hoằng Thịnh có chiều dài 1,7km. Toàn xã có 135 hộ dân và 5 doanh nghiệp bị ảnh hưởng, trong đó có 18 hộ bị ảnh hưởng về đất ở. Để làm tốt công tác GPMB, địa phương đã huy động cán bộ chuyên môn, đoàn thể, cán bộ thôn nắm chắc về thông tin dự án, tầm quan trọng, ý nghĩa của tuyến đường khi hoàn thành đưa vào sử dụng cũng như chủ trương, chính sách trong bồi thường, GPMB để tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn, vận động các hộ dân trong diện phải GPMB đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án. Đối với dự án này, khối lượng công việc về GPMB khá nhiều, từ huyện đến xã gặp phải không ít khó khăn khi có một số hộ chưa thống nhất các nội dung liên quan đến chỉ giới hành lang an toàn giao thông, hỗ trợ về vật kiến trúc trên đất hay việc lùi phần đất ở về phía sau... Nhiều cuộc họp, đối thoại, giải thích với nhân dân đã được tổ chức, thậm chí, cán bộ hội đồng GPMB huyện, xã đã phải “gõ cửa” từng nhà, gặp gỡ trực tiếp người dân để vận động. Sự nỗ lực, kiên trì đó được “đền đáp” xứng đáng khi 100% các trường hợp GPMB đã đồng thuận, tự nguyện bàn giao đất thi công dự án...

Trong vòng 3 năm trở lại đây, trên địa bàn huyện có rất nhiều công trình quan trọng, mang tính đột phá, liên kết vùng đã hoàn thành hoặc đang được triển khai thực hiện, như: Dự án nâng cấp, cải tạo đường từ Quốc lộ 1A đi Khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa (giai đoạn 1); Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ ngã tư Gòng (thị trấn Bút Sơn) đến ngã tư Quăng (xã Hoằng Lộc); các dự án sửa chữa, nâng cấp mở rộng, làm mới các tuyến đường huyện như: Đường Hoằng Quỳ - Hoằng Xuyên; đường Hoằng Thành - Hoằng Tân; Hoằng Phúc – Hoằng Đạt – Hoằng Hà (ĐH - HH.17); đường Lộc - Lưu (ĐH-HH.25); đường Ngọc - Tiến - Yến (ĐH - HH.13B)... Tất cả những dự án này đều có số diện tích đất và tài sản trên đất cần phải GPMB tương đối lớn. Song, nhờ sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt từ huyện đến cơ sở, nhiều dự án, công trình đã được bàn giao mặt bằng sớm cho chủ đầu tư triển khai xây dựng. Cách làm của huyện Hoằng Hóa đối với công tác GPMB được triển khai bài bản, sự phối hợp đồng bộ và thống nhất. Khi “bắt tay” vào GPMB thực hiện một dự án, huyện xác định ngoài những vướng mắc thường gặp như việc xác minh nguồn gốc đất, giải quyết tranh chấp đất đai, thì còn xuất hiện nhiều vướng mắc mới phát sinh về diện tích, đơn giá bồi thường, chỉ giới hành lang an toàn giao thông, đất tái định cư, mức hỗ trợ... Do đó, ngay từ đầu, huyện luôn quán triệt các phòng, ban, các xã, thị trấn, cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ GPMB phải là những người có năng lực, công tâm, công bằng, dân chủ, khách quan, thực hiện đúng trình tự thủ tục, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi; giải quyết, giải thích thỏa đáng các kiến nghị, khiếu nại của người bị thu hồi đất theo đúng chế độ, chính sách. Công tác tuyên truyền, vận động, sự thống nhất về thông tin trong quá trình GPMB có vai trò quan trọng nên huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đoàn thể, các xã, thị trấn, các thôn, cán bộ cơ sở, đảng viên nắm chắc về dự án, chủ trương, chính sách trong bồi thường, GPMB để tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn, vận động người dân đồng thuận.

Đối với các dự án do cấp xã làm chủ đầu tư, huyện thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện các dự án theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 do UBND cấp xã làm chủ đầu tư trên địa bàn huyện Hoằng Hóa. Đối với các dự án do huyện hoặc doanh nghiệp làm chủ đầu tư, huyện có quyết định thành lập hội đồng GPMB cho từng dự án, có sự tham gia của các phòng, ngành, đơn vị có liên quan. Nếu có vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình giải quyết, các cuộc gặp gỡ, đối thoại với nhân dân sẽ nhanh chóng được huyện tổ chức thực hiện để đưa ra biện pháp tối ưu nhất trên cơ sở quy định của pháp luật, hài hòa lợi ích của người dân. Huyện Hoằng Hoá quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu ở các địa phương có dự án, yêu cầu ký cam kết với chủ đầu tư về tiến độ GPMB và công tác phối hợp triển khai dự án. Đặc biệt, đối với công tác GPMB ở Hoằng Hóa, ngoài việc thực hiện đúng trình tự thủ tục, yếu tố quan trọng được đặt ra đó là bảo đảm sự công bằng, có cơ chế khuyến khích người dân tự giác chấp hành, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án, động viên, khen thưởng kịp thời đối với những địa phương, tập thể, cá nhân gương mẫu, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp chây ì, chống đối, vi phạm những quy định của pháp luật, làm cản trở quá trình phát triển của địa phương.

Theo số liệu của Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hoằng Hóa, trong năm 2020, các dự án cần GPMB trên địa bàn huyện là 79 dự án với tổng diện tích trên 83,95 ha, trong đó các dự án Nhà nước thu hồi đất là 59 dự án với tổng diện tích 73,33 ha, các dự án nhà đầu tư tự thỏa thuận là 20 dự án với diện tích trên 10,62 ha. Cũng trong kế hoạch của năm nay, một số dự án trọng điểm mà huyện dự kiến triển khai thực hiện đó là: Đường giao thông đến Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (giai đoạn 2); đường giao thông Quỳ - Xuyên (giai đoạn 2); nâng cấp, mở rộng đường giao thông Thịnh – Đông... Huyện Hoằng Hóa tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt và phối hợp đồng bộ, thực hiện tốt công tác GPMB, nhất là đối với các dự án động lực, trọng điểm, tạo điều kiện tốt nhất cho việc triển khai, thi công dự án, góp phần khơi thông nguồn lực đầu tư, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong những năm tiếp theo.

Bài và ảnh: Việt Hương