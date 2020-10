Huyện Hà Trung tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản

Thời gian qua, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản (TNKS) trên địa bàn huyện Hà Trung đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp mạnh. Do vậy, hoạt động khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn đã từng bước đi vào nền nếp, tuân thủ quy định pháp luật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Các cơ sở khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Hà Trung cơ bản thực hiện đúng các quy định về công tác bảo vệ môi trường.

Là địa phương có nguồn TNKS tương đối lớn, trong đó, khoáng sản khai thác làm vật liệu xây dựng thông thường, tận thu đá khối để xẻ, đất làm vật liệu san lấp công trình, nguyên liệu sản xuất xi măng... có nhiều đơn vị tham gia khai thác. Vì vậy, để quản lý tốt hoạt động khai thác TNKS, huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo phòng chuyên môn và các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, đặc biệt đối với hoạt động khai thác vật liệu xây dựng, đất san lấp công trình; giao trách nhiệm cho người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, chủ tịch UBND các xã, thị trấn, để thống nhất biện pháp quản lý chặt chẽ ngay từ cơ sở. Cùng với đó, thành lập các đoàn kiểm tra, tổ kiểm tra liên ngành, có kế hoạch kiểm tra thường xuyên, đột xuất, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Theo thống kê, hiện trên địa bàn huyện Hà Trung có 46 mỏ được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản; trong đó, có 39 điểm mỏ đang hoạt động khai thác, 7 mỏ hết thời hạn khai thác đã dừng khai thác. Các doanh nghiệp, đơn vị có dự án và được thuê đất khai thác TNKS đều cơ bản thực hiện đúng các quy định về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh của mình. Các doanh nghiệp đã chủ động xây dựng phương án đánh giá tác động môi trường, lập dự án cải tạo hoàn nguyên môi trường và xây dựng các biện pháp bảo vệ môi trường ngay sau khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Quan điểm của huyện là kiên quyết xử lý nghiêm đối với các đơn vị, doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án, thực hiện việc khai thác khoáng sản không tuân thủ chặt chẽ các quy định về bảo vệ môi trường, gây bức xúc trong Nhân dân; nếu không chủ động khắc phục kịp thời, huyện sẽ kiên quyết xử lý, báo cáo tỉnh không tiếp tục gia hạn giấy phép khai thác và cho dừng đối với những doanh nghiệp này. Huyện cũng đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Theo đó, nếu cấp ủy, đơn vị nào lơi lỏng quản lý để xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển TNKS trái phép thì người đứng đầu cấp ủy, đơn vị đó sẽ phải chịu trách nhiệm.

Qua kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng lao động, an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ đối với các mỏ trên địa bàn huyện, trong hơn 2 năm (2018-2020), huyện Hà Trung đã xử phạt vi phạm hành chính hơn 477 triệu đồng; dừng hoạt động khai thác đối với 4 mỏ; yêu cầu các mỏ đang khai thác nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định về khai thác TNKS đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Nhờ sự quyết liệt trong chỉ đạo và điều hành nên khi triển khai bất cứ dự án nào trên địa bàn, Hà Trung cũng phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và yêu cầu cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Đến nay, tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện đã cơ bản được kiểm soát và ngăn chặn; cùng với đó việc tận thu TNKS của các đơn vị, doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án được thực hiện nghiêm túc và đúng với các quy định của tỉnh.

Để kiểm soát tốt hơn việc khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn, trong thời gian tới, huyện Hà Trung sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết chính sách, pháp luật về khoáng sản cho các doanh nghiệp và người dân; vận động Nhân dân tích cực đấu tranh, tố giác các hoạt động khai thác, vận chuyển và tiêu thụ khoáng sản trái phép. Các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác phối hợp trong công tác bảo vệ TNKS trên địa bàn. UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo địa giới hành chính; phát hiện, xử lý, ngăn chặn kịp thời hoạt động khai thác khoáng sản trái phép ngay khi mới xảy ra. Thường xuyên thành lập các đoàn kiểm tra xuống cơ sở để kiểm tra hoạt động khai thác...

Bài và ảnh: Phan Nga