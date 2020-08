Huyện Cẩm Thủy đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi mùa mưa bão

Theo thống kê, trên địa bàn huyện Cẩm Thủy hiện có 109 hồ, đập, bai dâng nước, trong đó có 54 hồ đập có dung tích chứa từ 200.000m3 nước trở lên, 44 trạm bơm lớn nhỏ. Các công trình thủy lợi trên phục vụ nước sản xuất cho 8.456 ha đất trồng lúa, đất màu và nước sinh hoạt cho 27.396 hộ dân trong huyện.

Hồ Phi Long 1, xã Cẩm Long mới được đầu tư nâng cấp, đáp ứng nguồn nước tưới cho diện tích đất nông nghiệp, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Trong những năm qua, bằng nguồn vốn thông qua các chương trình, dự án của Trung ương, của tỉnh, huyện Cẩm Thủy đã cải tạo, nâng cấp được nhiều công trình thủy lợi, như: hồ Bai Muồng (Cẩm Tâm); hồ Eo Lê (Cẩm Vân); hồ Roọc Kết, hồ Vân Long (Cẩm Long); trạm bơm Liên Sơn (Cẩm Tú), trạm bơm Nghĩa Dũng, thị trấn Phong Sơn... Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đợt mưa lũ của những năm trước, hiện nay trên địa bàn huyện có 10 công trình hồ đập, bai dâng nước và 27 trạm bơm dọc ven sông Mã đang trong tình trạng biến động có nguy cơ mất an toàn, như: các đầu mối trạm bơm bị sụt lún, rạn nứt ở bể xả, kênh đầu mối có nhiều vết nứt, động cơ và tổng bơm xuống cấp hiệu suất chỉ đạt từ 45 - 60%, thiết bị truyền dẫn phần từ sau biến áp nhiều trạm đã bị rạn nứt vỏ bọc, như: hồ Phăng Khánh (Cẩm Thành); hồ Lương Ngọc (Cẩm Lương); hồ Pen Chim (Cẩm Thành); đập Món Cun (Cẩm Phú); hồ Thạch An (Cẩm Liên); trạm bơm Tiên Lăng (Cẩm Vân); trạm 101 (Cẩm Liên); trạm Đồng Chan (thị trấn Phong Sơn)...

Để đảm bảo an toàn cho các công trình thủy lợi trong mùa mùa bão, ngay từ đầu năm 2020 UBND huyện Cẩm Thủy, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch, vật tư, nhân lực và phương án phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi, nhất là hệ thống hồ, đập. Đối với các công trình đập dâng, các trạm bơm hư hỏng nhỏ, UBND huyện đã trích nguồn ngân sách hỗ trợ cho các xã, thị trấn, các HTX dịch vụ nông nghiệp sửa chữa. Các công trình hồ đập, trạm bơm có quy mô lớn, UBND huyện đã đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu khẩn trương hoàn thiện và đưa vào sử dụng công trình hồ Ngọc Nước (Cẩm Thành), hồ Phi Long 1 (Cẩm Long) trước mùa mưa bão; bổ sung quy trình quản lý, vận hành công trình hồ chứa nước nhỏ lẻ chưa có quy trình vận hành. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức người dân trong việc chủ động triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống thiên tai, chủ động phòng, tránh và ứng phó; bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân. Phối hợp thực hiện tốt phương án phòng, chống lụt bão, bảo đảm an toàn đập trong mùa mưa, lũ. Kiểm tra, giám sát toàn diện việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý an toàn hồ, đập; chỉ đạo các địa phương chuẩn bị phương án phòng, chống mưa bão theo phương châm “4 tại chỗ”; chuẩn bị vật liệu cọc tre, bao cát sỏi để gia cố các chân hồ, đập... khi có sự cố xảy ra.

