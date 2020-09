Huyện Cẩm Thủy chủ động bảo vệ và phát triển rừng

Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát rừng trên địa bàn.

Huyện Cẩm Thủy hiện có 21.137 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó có 6.331 ha rừng tự nhiên, gần 14.000 ha rừng trồng. Nhận thức tầm quan trọng và giá trị của tài nguyên rừng trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, những năm qua Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của Nhân dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Vì vậy, diện tích rừng trên địa bàn huyện ngày càng được bảo vệ và phát triển tốt, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Xã Cẩm Châu hiện có trên 2.164 ha rừng, trong đó rừng phòng hộ 614 ha, rừng sản xuất trên 1.550 ha. Để chủ động công tác BVR, PCCCR ngay từ đầu năm Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy chỉ đạo kiểm lâm địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương trực tiếp xuống các thôn, bản tuyên truyền người dân các quy định về canh tác nương rẫy; quy định về BVR, PCCCR cho người dân; đồng thời, phối hợp tuần tra, kiểm tra rừng, ngăn chặn các hành vi phá rừng, khai thác rừng trái phép, giữ vững an ninh rừng. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhiều năm qua trên địa bàn xã không xảy ra cháy rừng, an ninh rừng luôn ổn định và giữ vững. Bên cạnh đó, công tác trồng rừng, phát triển kinh tế rừng luôn được chính quyền và người dân quan tâm thực hiện có hiệu quả. 5 năm qua, người dân đã trồng mới được trên 587 ha rừng (chủ yếu là cây keo), nâng diện tích rừng keo lên 1.000 ha, trong đó có 300 ha keo trong kỳ thu hoạch, mỗi năm nguồn thu từ lâm nghiệp mang lại cho người dân trên 30 tỷ đồng.

Ông Mai Xuân Tố, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy, cho biết: Để công tác BVR, PCCCR đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm đơn vị đã xây dựng kế hoạch, tham mưu cho huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác BVR, PCCCR; xây dựng kế hoạch BVR, PCCCR. Bên cạnh đó, hạt phối hợp với ban dân vận, MTTQ, huyện đoàn, ngành giáo dục và đào tạo huyện, các xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BVR, PCCCR đến cộng đồng dân cư, đoàn viên, hội viên và các em học sinh trên địa bàn huyện nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác BVR, PCCCR. Ngoài ra, hạt phối hợp với lực lượng công an, quân sự, đơn vị chủ rừng, các địa phương có rừng tăng cường tuần tra, kiểm tra an ninh rừng, canh gác lửa rừng tại các khu vực trọng điểm cháy trong những ngày nắng nóng, khô hanh có thông báo cấp cháy rừng từ cấp III trở lên; tổ chức rà soát, xác định các vùng có nguy cơ cháy rừng, thành lập các tổ, đội, nhóm hộ liền kề để chủ động trong công tác PCCCR. Tu sửa lại các bảng cấp dự báo cháy rừng và bản tin trực quan về công tác chống chặt phá rừng, PCCCR. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã phối hợp với các địa phương quản lý, kiểm soát chặt chẽ tình hình dân cư tại địa phương, tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp; chủ động tổ chức bố trí lực lượng, phối hợp với các lực lượng BVR các cấp, các ngành tổ chức ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra. Ngoài ra, hạt chỉ đạo kiểm lâm địa bàn tham mưu cho chủ tịch UBND các xã, thị trấn xây dựng và triển khai phương án, kế hoạch BVR, PCCCR; kiểm soát tốt các nguyên nhân cháy rừng, gây nguy cơ cháy rừng ở địa phương; rà soát, kiện toàn, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, dụng cụ, hậu cần tham gia chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”; triển khai đồng bộ các giải pháp BVR, PCCCR, quan tâm các vùng trọng điểm an ninh rừng, vùng trọng điểm cháy; tổ chức cảnh báo kịp thời nguy cơ cháy rừng; duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy chữa cháy rừng. Đến nay, toàn huyện đã tổ chức 70 hội nghị tuyên truyền BVR, PCCCR cho 3.811 lượt người tham gia, tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của xã, thôn được 418 lần; thành lập 110 tổ tuyên truyền BVR, PCCCR, với 897 thành viên; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực cho công tác chữa cháy rừng.

Ngoài ra, từ đầu năm 2020 đến nay, Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy phối hợp với phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, chính quyền các xã chỉ đạo, vận động Nhân dân trồng mới, trồng rừng sau khai thác được 695,2 ha, đạt 112,13% kế hoạch, góp phần nâng độ che phủ rừng trên địa bàn lên 43%. Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy đã phát hiện, xử lý 7 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, thu giữ 6,178m3 gỗ thuộc nhóm 7, 300 kg củi... nộp ngân sách Nhà nước trên 100 triệu đồng.

