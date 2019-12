HTX nông nghiệp Nga Yên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho các thành viên

Thời gian qua, HTX nông nghiệp Nga Yên (Nga Sơn) thực hiện có hiệu quả các khâu dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho các hộ thành viên, cũng như nhiều hộ dân trên địa bàn xã Nga Yên.

Nông dân xã Nga Yên chăm sóc cây trồng vụ đông.

Để thực hiện có hiệu quả các khâu dịch vụ phục vụ sản xuất, HTX đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền xã Nga Yên về việc triển khai thực hiện tích tụ đất đai, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa các loại cây trồng có năng suất, chất lượng, có thị trường đầu ra ổn định vào sản xuất, như: Khoai tây, dưa hấu, dưa chuột và các loại rau màu khác. Ông Mai Văn Dung, phó giám đốc HTX nông nghiệp Nga Yên, cho biết: Điều quan trọng nhất trong quá trình phục vụ sản xuất trên địa bàn, HTX xác định thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, giá trị kinh tế và bảo đảm sản phẩm nông sản có thị trường tiêu thụ ổn định. Chính vì vậy HTX đã liên kết với một số đơn vị, doanh nghiệp tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho các hộ thành viên, cũng như nông dân trên địa bàn khi có nhu cầu.

HTX thực hiện các khâu liên quan đến từng chu kỳ phát triển của cây trồng, các hộ thành viên chấp hành và thực hiện tốt các khâu từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Đi đôi với đó, ban giám đốc HTX tích cực tìm hiểu thông tin về thị trường, thông qua hội chợ, phần mềm kết nối nông sản, thực phẩm an toàn của tỉnh... Đồng thời, ký kết hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với các đơn vị, doanh nghiệp, như: Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế An Việt... Để thực hiện có hiệu quả giải pháp liên kết, tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên, người nông dân đạt hiệu quả kinh tế, HTX tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ thành viên, đồng hành với hội nông dân xã, hội phụ nữ xã và nhân dân thực hiện phát triển sản xuất. Vùng sản xuất hàng hóa theo hợp đồng liên kết trên địa bàn đủ lớn để phục vụ phát triển sản xuất tập trung, cung ứng sản phẩm theo yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất hàng năm, chỉ tiêu về diện tích đối với từng loại cây trồng, HTX tiếp tục xây dựng kế hoạch, thực hiện cung ứng vật tư hàng hóa thông qua hợp đồng với các doanh nghiệp có thương hiệu và uy tín, bảo đảm đủ số lượng và chất lượng, kịp thời phục vụ sản xuất. Du nhập các loại cây trồng mới có năng suất, chất lượng, phù hợp với nhu cầu thị trường. Việc sản xuất được thực hiện đúng quy trình mà HTX đã ký kết với các đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Quá trình thực hiện liên kết bảo đảm minh bạch, rõ ràng, thông qua hợp đồng giữa hộ nông dân với HTX, giữa HTX với đơn vị, doanh nghiệp. Thực tế thời gian qua, cho thấy: Kết thúc các chu kỳ sản xuất, các hợp đồng liên kết của HTX với các đơn vị, doanh nghiệp, với người nông dân được các bên tham gia đánh giá đạt kết quả khá tốt. Mô hình sản xuất hàng hóa tập trung của HTX nông nghiệp Nga Yên luôn duy trì và phát triển tốt, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường. Hằng năm, HTX đã cung ứng hơn 2 tấn giống lúa phục vụ sản xuất, 1.900 khay mạ gieo cấy bằng máy cho diện tích hơn 70 ha, cung ứng giống dưa, phân bón... Việc tổ chức sản xuất trên diện tích 183 ha (80 ha đất 2 vụ lúa và diện tích còn lại là đất 1 lúa 1 màu, đất chuyên màu) của các hộ thành viên HTX giá trị kinh tế tăng hơn so với sản xuất đại trà khoảng 20%. Như: Khoai tây đạt doanh thu 180 triệu đồng/ha/vụ (3 tháng)..., dưa hấu đạt doanh thu 200 triệu đồng/ha/vụ (hơn 2 tháng).

Để sản xuất có hiệu quả, tăng thu nhập cho các hộ thành viên, HTX nông nghiệp Nga Yên tiếp tục tổ chức cho cán bộ, một số thành viên đi tham quan, học tập các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các mô hình sản xuất nông nghiệp mới hiệu quả kinh tế cao trong và ngoài tỉnh để áp dụng trên địa bàn. Tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện chuyển giao khoa học – kỹ thuật vào sản xuất cho các hộ thành viên và nông dân trên địa bàn xã. Bước vào vụ sản xuất, ban giám đốc HTX cùng cán bộ kỹ thuật thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để làm tốt công tác dự tính, dự báo cho các thôn, các hộ thành viên thực hiện đúng quy trình thâm canh, không để xảy ra dịch bệnh. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các khâu dịch vụ đáp ứng yêu cầu của sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn theo hợp đồng đã ký kết với các đơn vị, doanh nghiệp. Các loại vật tư do HTX cung ứng bảo đảm chất lượng, kịp thời cho các hộ thành viên, người nông dân trên địa bàn sản xuất và chăm sóc các loại cây trồng.

Bài và ảnh: Xuân Hùng