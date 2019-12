Họp báo phương án tổ chức cưỡng chế thu hồi đất Dự án khu dân cư, tái định cư cánh đồng Sông Đông, TP Sầm Sơn

Sáng 10-12, UBND TP Sầm Sơn đã tổ chức họp báo thông báo phương án tổ chức cưỡng chế đối với hộ gia đình không chấp hành quyết định thu hồi đất thực hiện Dự án khu dân cư, tái định cư cánh đồng Sông Đông, TP Sầm Sơn.

Đại diện lãnh đạo UBND TP Sầm Sơn trả lời, làm rõ nội dung các phóng viên quan tâm.

Theo báo cáo của UBND TP Sầm Sơn, Dự án khu dân cư, tái định cư cánh đồng Sông Đông được HĐND tỉnh chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tại Nghị quyết số 89/NQ-HĐ ND ngày 7-12-2017. Dự án có quy mô đầu tư 36,6ha (gồm 260 hộ gia đình, cá nhân và đất do UBND phường Quảng Tiến quản lý). Đến thời điểm hiện tại đã giải phóng mặt bằng được 29,4ha/181 hộ và đất do UBND phường quản lý, còn lại 7,2 ha/79 hộ, trong đó có hộ gia đình ông Nguyễn Sỹ Nhì sử dụng đất có nguồn gốc đất nông nghiệp do HTX Nông nghiệp phường Quảng Tiến giao thầu với diện tích 2,2ha. Về nguồn gốc, quá trình sử sụng đất của gia đình ông Nhì đã được UBND TP ban hành Kết luận thanh tra số 1957/KL-UBND ngày 22-5-2019. Ngày 23-9-2019, UBND TP đã ban hành quyết định thu hồi 18.333,7 m2 đất của hộ gia đình ông Nguyễn Sỹ Nhì, trong đó đất bằng trồng cây hàng năm 135,4m2, đất nuôi trồng thủy sản 18.198,3 m2. Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng đã nhiều lần tuyên truyền, vận động gia đình thực hiện các quy định về thu hồi đất. Tuy nhiên, gia đình ông Nhì vẫn không đồng ý nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để thực hiện dự án.

Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo UBND TP Sầm Sơn và các phòng chức năng đã làm rõ một số nội dung các phóng viên quan tâm như: Vì sao lại cưỡng chế 1 hộ, các còn lại như thế nào; gia đình có thắc mắc sau khi UBND TP ban hành kết luận thanh tra; qui trình thu hồi đất; lý do gia đình chưa nhận kinh phí bồi thường…

Duy Sơn