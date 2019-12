Hỗ trợ kết nối, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản

Nhận thấy được tầm quan trọng và lợi ích từ hoạt động kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm nông sản, thực phẩm, nên hàng năm, UBND tỉnh đều tổ chức các chuỗi sự kiện về kết nối cung cầu, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh, với các hoạt động chính, như: Đánh giá kết quả các mô hình phát triển sản xuất thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; kết nối cung cầu nông sản thực phẩm an toàn; khai trương và trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh. Qua đó hỗ trợ, thu hút hàng trăm đơn vị, doanh nghiệp, địa phương tham gia các hoạt động. Thông qua việc hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị, địa phương tham gia các hoạt động kết nối cung cầu và trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm, hàng năm đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan và mua hàng đến từ các vùng lân cận và các địa phương trong tỉnh.

Sản phẩm được trưng bày, giới thiệu tại hội nghị kết nối cung cầu và giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh.

Ngoài việc chủ trì tổ chức thực hiện các chuỗi kết nối cung cầu, UBND tỉnh còn chỉ đạo ngành công thương hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX sản xuất, kinh doanh thực phẩm tham gia các hội nghị ngành công thương tại các tỉnh Bắc miền Trung; chỉ đạo Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh phối hợp với Viễn thông Thanh Hóa xây dựng phần mềm kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn, với mục tiêu tạo ra một hội chợ, một sàn thương mại, điện tử nông sản, thực phẩm an toàn của tỉnh, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ, xúc tiến thương mại các sản phẩm nông sản, thực phẩm thế mạnh của tỉnh. Chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và Du lịch tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi, hỗ trợ đưa doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia các hội chợ, hội nghị tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các đoàn giao lưu quốc tế...

Theo đánh giá của UBND tỉnh, thông qua việc hỗ trợ giao thương, kết nối cung cầu nông sản, thực phẩm đã giúp cho không ít sản phẩm nông sản được đưa vào tiêu thụ tại các cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, hệ thống siêu thị, chuỗi nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh. Kết nối cung cầu còn là nơi để các bên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản, nắm bắt xu thế thị trường và thị hiếu của người tiêu dùng, từ đó các đơn vị có giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, định hướng chiến lược sản xuất, kinh doanh nhằm tạo ra nông sản thực phẩm chất lượng, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

Để tăng cường hỗ trợ kết nối, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản, thực phẩm, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác phát triển thị trường trong nước trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hội nghị, hội chợ kết nối giao thương, kết nối cung cầu đề nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý cũng như các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Vận hành có hiệu quả phần kết nối cung cầu nông sản, thực phẩm thông qua website, mạng xã hội để kết nối cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, cơ sở sản xuất tập trung với hệ thống kinh doanh thực phẩm, kết nối người sản xuất với doanh nghiệp thu mua, chế biến, tiêu thụ thực phẩm nhằm dễ dàng kiểm tra, truy xuất nguồn gốc, chứng nhận chất lượng sản phẩm, xây dựng niềm tin, tạo thương hiệu cho nông sản, thực phẩm của tỉnh. Hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương, đơn vị sản xuất xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm nông sản chủ lực có lợi thế của tỉnh; đồng thời, hỗ trợ quảng bá sâu rộng tới người tiêu dùng trong nước và ngoài nước các sản phẩm được công nhận.

Bài và ảnh: Tiến Xuân