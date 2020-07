Hiệu quả từ những gian hàng giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn

Hiện, sản phẩm rau, quả an toàn được sản xuất trên địa bàn tỉnh khá phong phú, đa dạng về chủng loại, tổng sản lượng mỗi năm ước đạt hơn 15.000 tấn. Tuy nhiên, khảo sát từ thực tế cho thấy, chỉ có số ít nông sản an toàn được tiêu thụ tại chuỗi cửa hàng kinh doanh thực phẩm, rau quả an toàn; số còn lại vẫn phải tiêu thụ ở các chợ truyền thống.

Quầy hàng nông sản, thực phẩm an toàn tại cửa hàng tạp hóa Hà Mơ, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa.

Cửa hàng giới thiệu và bán thực phẩm an toàn Lệ Thủy, tại phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa, được khai trương từ tháng 6-2019. Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, cửa hàng hiện đang là địa chỉ tin cậy cho người tiêu dùng trong phường. Chị Đỗ Thị Lệ, chủ cửa hàng cho biết: Thời điểm cửa hàng mới đi vào hoạt động chưa thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng, song thông qua việc chủ động giới thiệu sản phẩm, thực hiện các chương trình khuyến mại, cửa hàng đã dần thu hút được người dân đến xem và mua sản phẩm. Hiện, mỗi ngày cửa hàng tiêu thụ từ 20 đến 30 kg nông sản, thực phẩm tươi sống, 50 đến 60 kg thực phẩm khô các loại. Tuy lượng hàng tiêu thụ vẫn chưa đạt được như mong muốn, nhất là đối với mặt hàng rau, quả..., thực phẩm tươi sống. Vì vậy, cửa hàng hiện đang tìm kiếm, đấu mối trực tiếp với các đơn vị sản xuất, giảm bớt khâu trung gian để người dân tiếp cận được sản phẩm với giá thấp hơn, từ đó thúc đẩy tiêu dùng. Điều đáng nói hơn là hiện nay, cửa hàng đang thu hút lượng lớn đối tượng khách hàng là các bà mẹ trẻ đến mua nông sản, thực phẩm về chế biến cho con. Tuy số lượng mua không nhiều, song đã phần nào chứng minh được chất lượng của sản phẩm trong lòng người tiêu dùng. Đây cũng là cơ hội để cửa hàng phát triển thị trường tiềm năng, hướng đến sự phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Khắc Mơ, chủ cửa hàng nông sản, thực phẩm an toàn Hà Mơ, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, cho biết: Nhờ linh động, kết hợp đưa gian hàng giới thiệu và bán sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn ngay tại cửa hàng tạp hóa nên đã giúp người dân có điều kiện tiếp cận với các sản phẩm nông nghiệp an toàn. Qua đó, tuy mới hoạt động được hơn 1 năm, song doanh thu của cửa hàng đạt bình quân 10 triệu đồng/ngày.

Công ty CP Mía đường Lam Sơn là doanh nghiệp đầu tiên trên địa bàn tỉnh đầu tư xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao, nên đã sản xuất được nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, như: dưa vàng Kim Hoàng hậu, Kim Cô nương, cam vàng V2, dưa chuột, cà chua, cải thảo, bắp cải tím... Để đưa các sản phẩm rau, quả an toàn đến với người tiêu dùng, từ năm 2016, công ty đã xây dựng gian hàng giới thiệu sản phẩm ở gần trụ sở của khu sản xuất; đồng thời, khai trương 2 cửa hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm rau, quả sạch tại TP Thanh Hóa. Các sản phẩm của công ty ngày càng khẳng định được chất lượng và thương hiệu trên thị trường.

Việc thực hiện các gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp của các doanh nghiệp, đơn vị tại các địa phương trên địa bàn tỉnh ngày càng chứng minh được hiệu quả về sức lan tỏa. Vì vậy, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh hiện cũng đang đẩy mạnh việc triển khai các gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp. Tính đến tháng 6-2020, toàn tỉnh xây dựng và phát triển được 783 chuỗi nông sản, thực phẩm an toàn, với số điểm bán sản phẩm là 352 điểm. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc triển khai các gian hàng giới thiệu sản phẩm không những giúp các địa phương có điều kiện giới thiệu các nông sản đặc trưng của địa phương đến người tiêu dùng, mà còn có điều kiện để trao đổi kinh nghiệm, quy trình trong việc sản xuất ra những sản phẩm nông nghiệp chất lượng. Hiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tiếp tục định hướng cho các địa phương triển khai thực hiện các gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiêp, ưu tiên giới thiệu các sản phẩm nông sản bảo đảm an toàn thực phẩm để người tiêu dùng có cơ hội sử dụng nguồn thực phẩm có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng, an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe.

Bài và ảnh: Tiến Xuân