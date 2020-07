Hiệu quả tổ liên kết chăn nuôi gà theo chuỗi ở xã Cẩm Tâm

Hội Nông dân xã Cẩm Tâm hướng dẫn kỹ thuật cho thành viên tổ liên kết chăn nuôi gà theo chuỗi.

Thời gian qua, mô hình tổ liên kết chăn nuôi gà theo chuỗi giá trị ở xã Cẩm Tâm (Cẩm Thủy) đã và đang phát huy được hiệu quả, tạo ra các sản phẩm chăn nuôi an toàn, giải quyết được những khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm cho người dân.

Gia đình anh Mai Văn Khanh là một trong 10 thành viên của tổ liên kết chăn nuôi gà ở xã Cẩm Tâm. Trước đây, gia đình anh chăn nuôi với quy mô nhỏ lẻ, nên nhiều khi gà bị dịch bệnh hoặc bị thương lái ép giá, hiệu quả kinh tế chưa cao. Năm 2019, được sự khuyến khích của hội nông dân xã, tạo điều kiện vay vốn phát triển sản xuất từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương, gia đình anh đã quyết định mở rộng quy mô chăn nuôi, xây dựng chuồng trại khép kín với diện tích hơn 400 m2, lắp đặt hệ thống máng ăn, nước tự động... Bên cạnh đó, khi tham gia vào tổ liên kết, gia đình anh được cán bộ hướng dẫn lựa chọn con giống có năng suất, chất lượng cao, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, chăn nuôi theo quy trình an toàn sinh học... Nhất là, đầu ra của sản phẩm luôn ổn định do được hội nông dân xã hỗ trợ tiêu thụ. Anh Khanh cho biết: Nhận thấy hiệu quả từ việc tham gia tổ liên kết chăn nuôi do hội nông dân xã thành lập, gia đình tôi đã mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi từ 2.000 lên 4.000 con gà lai chọi, 1 năm nuôi 3 lứa; sau khi trừ chi phí, gia đình thu lãi hơn 100 triệu đồng/năm. Cũng theo anh Khanh, bên cạnh việc được hội nông dân xã hỗ trợ về kỹ thuật chăn nuôi, các chủ trang trại còn được tuyên truyền, hướng dẫn bảo đảm vệ sinh môi trường chăn nuôi như sử dụng đệm lót sinh học, dùng vôi bột để khử trùng chuồng trại, nơi chăn thả gà...

Bà Bùi Thị Chuyên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm Tâm, cho biết: Năm 2019, được sự hỗ trợ của Hội Nông dân huyện Cẩm Thủy, hội nông dân xã đã thành lập tổ liên kết chăn nuôi gà theo chuỗi với sự tham gia của 10 thành viên. Theo đó, khi tham gia vào tổ liên kết, các thành viên được hỗ trợ vay vốn 50 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương để đầu tư chăn nuôi, tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn ứng dụng khoa học - kỹ thuật, phòng chống dịch bệnh,... và liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm, hướng tới ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm dài hạn cho các thành viên với Công ty HappyFarm... Mỗi lứa, cung ứng khoảng 40 tấn gà thương phẩm cho các công ty, thu nhập trung bình của các hộ từ 100 đến 130 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện liên kết, các hộ sẽ hỗ trợ nhau về kỹ thuật, tuân thủ quy trình chăn nuôi an toàn để sản phẩm được đồng đều về năng suất cũng như chất lượng. Ngoài ra, hằng tháng, các thành viên còn được tổ chức giao ban trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi cũng như cùng tháo gỡ khó khăn, giúp nhau sản xuất hiệu quả. Nhờ cách tổ chức sản xuất khoa học, hợp lý và chặt chẽ, nên hiệu quả chăn nuôi của các thành viên trong tổ được nâng lên rõ rệt, đạt năng suất cao và không xảy ra dịch bệnh trên con nuôi. Hầu hết các hộ có số lượng đàn trên 1.000 con, năng suất đạt cao hơn từ 15 đến 20% so với chăn nuôi nông hộ.

Có thể nói, mô hình tổ chăn nuôi gà liên kết theo chuỗi ở xã Cẩm Tâm chứng minh được hướng đi đúng đắn của việc chuyển đổi cơ cấu vật nuôi phù hợp với điều kiện địa hình của địa phương. Từ đó, tạo ra sản phẩm chăn nuôi an toàn, hiệu quả, mở ra hướng phát triển kinh tế mới giúp người dân vươn lên thoát nghèo. Tuy mới triển khai nhưng mô hình tổ liên kết đã và đang mang lại hiệu quả, cần được nhân rộng trên địa bàn huyện để dần chuyển đổi phương thức sản xuất nhỏ lẻ sang chăn nuôi gia cầm tập trung.

Lê Ngọc