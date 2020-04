Hiệu quả mô hình trồng sen Nhật Bản kết hợp nuôi cá trên vùng đất chiêm trũng

Có một vùng đất chiêm trũng ở xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân đã bị bỏ hoang nhiều năm, từng là nơi sinh sống của những cây lau sậy. Thế nhưng, 2 năm trở lại đây, vùng đất này đã được hồi sinh một cách diệu kỳ. Trên mặt nước, cả mùa hè hoa sen nở rực rỡ, hương thơm ngào ngạt, dưới nước có nhiều loại cá sinh sống, người thì tới lui tấp nập. Có người đến chỉ để ngắm hoa, câu cá, còn có người đến để mong học tập được kinh nghiệm từ mô hình.

Mô hình trồng sen Nhật kết hợp nuôi cá của gia đình ông Phạm Văn Cường, xã Thọ Lâm (Thọ Xuân).

Người có công khai phá vùng đất bị lãng quên đó chính là ông Phạm Văn Cường, xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân. Kể cho chúng tôi nghe về quá trình thay đổi vùng đất chiêm trũng của xã, ông Cường cho biết: Với cương vị là Chủ tịch Hội nông dân xã Thọ Lâm, qua nhiều năm công tác, ông nhận thấy xã nhà có nhiều khu đồng trũng, xa khu dân cư bị bỏ hoang. Xót xa cho những cánh đồng hoang, năm 2017, được UBND xã khuyến khích thực hiện tích tụ đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ông Cường đã mạnh dạn đề xuất với chính quyền xã để nhận thầu lại toàn bộ diện tích sản xuất nông nghiệp thuộc vùng chiêm trũng của 60 hộ dân trong xã, với quy mô 18 ha trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm người dân trong xã.

Ngay sau khi trúng thầu, ông Cường đã đầu tư thuê máy xúc nạo vét đất, be bờ, cải tạo khu đồng. Sau nhiều tháng vật lộn với cánh đồng hoang, đầu năm 2018, ông bắt đầu tiến hành trồng vụ sen Nhật Bản kết hợp với nuôi cá. Do đã chuẩn bị đầy đủ kiến thức, lại đã từng được đi học tập kinh nghiệm tại một số mô hình ở các địa phương, cộng với việc tìm mua được giống sen Nhật Bản bảo đảm chất lượng, nên cây sen khi vừa được trồng đã sinh trưởng và phát triển vượt ngoài sự mong đợi. Ông Cường nhớ lại: Ngay từ vụ đầu tiên, những thân sen Nhật Bản cao tới 2m, lá to có đường kính cả mét, gấp đôi sen truyền thống. Rồi những chồi hoa bung nở nhuộm hồng cả một khu đầm, cộng với hương thơm ngào ngạt đã thu hút nhiều người dân hiếu kỳ từ khắp nơi tới ngắm, khiến ông càng có thêm động lực để tiếp tục cuộc hành trình chinh phục vùng đất hoang. Cây sinh trưởng tốt, lại được chăm sóc đúng kỹ thuật, nên vụ thu hoạch đầu tiên, năng suất đã đạt tới hơn 1 tấn hạt/1 ha, lãi khoảng 35 triệu đồng/ha. Như vậy, với 18 ha trồng sen Nhật Bản, vụ sản xuất đầu tiên ông Cường thu lãi khoảng 500 triệu đồng từ hạt sen.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh tế trong quá trình sản xuất, đến thời điểm chớm đông, cũng là lúc sen tàn, nên sau khi thu hoạch, ông Cường tập trung vào chăm sóc cá để thu hoạch dần vào thời điểm cuối năm, phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết Nguyên đán. Do đó, giá bán cá cao hơn so với những thời điểm thông thường trong năm. Theo hoạch toán của ông Cường, cá nuôi kết hợp với trồng sen chi phí thức ăn chỉ bằng khoảng một nửa so với nuôi thông thường, nên hiệu quả kinh tế đạt cao. Tính riêng tiền cá được nuôi kết hợp với sen Nhật Bản, ông Cường thu lãi khoảng 200 triệu đồng/năm. Ngoài ra, thời gian gần đây, ông Cường còn đưa thêm vịt trời vào nuôi kết hợp trên diện tích trồng sen và nuôi cá, dự kiến thu lãi khoảng hơn 100 triệu đồng từ đối tượng con nuôi này.

Trên địa bàn tỉnh những năm gần đây xuất hiện khá nhiều mô hình trồng sen Nhật Bản lấy hạt. Tuy nhiên, việc kết hợp nuôi thêm nhiều loại con để tăng hiệu quả kinh tế như ông Cường thì còn khá ít. Mô hình này đã mở ra cho các địa phương trên địa bàn tỉnh một hướng sản xuất mới, đạt hiệu quả kinh tế cao, nhất là những vùng đất chiêm trũng.

Bài và ảnh: Hương Thơm