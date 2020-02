Hiệu quả kết nối cung - cầu nông sản

Công nhân chăm sóc rau thủy canh tại Nông trại Queen Farm, thôn Dục Tú, thị trấn Tân Phong (Quảng Xương).

Thời gian qua, các hoạt động giao thương kết nối cung cầu nông sản, thực phẩm an toàn đã được các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh; các địa phương, doanh nghiệp,... quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả.

Qua đó, từng bước đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tìm đầu ra cho hàng hóa nông sản, tạo nguồn cung với giá cả ổn định cho thị trường, góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thành lập năm 2018, Nông trại Queen Farm của anh Trần Văn Tân, thôn Dục Tú, thị trấn Tân Phong (Quảng Xương) được đánh giá là một trong những mô hình có quy mô lớn ở địa phương. Hiện nay, trang trại đang ứng dụng những kỹ thuật hiện đại vào trồng trọt và sản xuất các loại rau thủy canh, như: Các loại cải, rau đay, rau muống,... và một số loại giống cây trồng chất lượng cao. Để người dân trong và ngoài tỉnh biết đến sản phẩm rau thủy canh của nông trại, anh đã tham dự hội chợ trưng bày, giới thiệu nông sản, thực phẩm an toàn năm 2019 của tỉnh. Anh Tân cho biết: Từ khi tham gia các hoạt động kết nối cung cầu nông sản, sản phẩm rau thủy canh của trang trại đã được người dân quan tâm và biết đến, sản lượng rau được tiêu thụ nhiều hơn so với trước đây. Ngoài những đơn vị phân phối cũ, sau hội nghị kết nối, nông trại đã ký thêm nhiều hợp đồng cho các nhà hàng, khách sạn, trường học, các cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch. Trung bình mỗi ngày trang trại cung cấp cho thị trường hơn 2,5 tạ dưa các loại và gần 1 tạ rau an toàn”. Bên cạnh đó, anh Tân còn tham gia phần mềm “Kết nối cung cầu nông sản, thực phẩm an toàn”, qua đó đã ký hợp đồng với 31 đơn vị là siêu thị, trường học trong, ngoài tỉnh để tiêu thụ sản phẩm.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 630 HTX nông nghiệp, 130 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông – lâm - thủy sản đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện theo quy định; 240 cửa hàng kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản được chứng nhận an toàn thực phẩm;... Tuy nhiên, vẫn còn nhiều doanh nghiệp, hộ sản xuất, HTX gặp không ít khó khăn, thách thức trong việc đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, phát triển kênh phân phối để quảng bá, đưa sản phẩm hàng hóa tới tay người tiêu dùng. Trước thực tế đó, hàng năm, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động giao thương, kết nối cung cầu nông sản, thực phẩm giữa các địa phương trong tỉnh. Điển hình, như: Hội nghị giới thiệu phần mềm kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn và hệ thống thông tin quản lý an toàn thực phẩm; hội nghị kết nối cung cầu nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa; lễ khai trương trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn; ký kết cung ứng, tiêu thụ sản phẩm,... Các hoạt động đã thu hút nhiều gian hàng đến từ các HTX, doanh nghiệp, huyện, thị, thành phố trong và ngoài tỉnh tham gia. Trong năm 2019, đã tổ chức thành công hội nghị kết nối cung - cầu và giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa, khai trương phần mềm kết nối cung cầu nông sản, thực phẩm... Thông qua đó, có 33 hợp đồng tiêu thụ nông sản được ký kết, tổ chức 150 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm thu hút trên 5.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm... Ngoài ra, còn hướng dẫn các doanh nghiệp, HTX, làng nghề trên địa bàn tỉnh tham gia các hội chợ do các bộ, ngành Trung ương, các địa phương tổ chức. Thông qua các chương trình kết nối cung cầu, các kênh quảng bá, giới thiệu, đến nay đã có không ít sản phẩm được kết nối thành công, như: Rau an toàn, nước mắm Ba Làng, miến gạo Phú Lộc... được đưa vào tiêu thụ tại các cửa hàng bán lẻ thực phẩm an toàn, hệ thống siêu thị trong và ngoài tỉnh, như: BigC, Co.op Mart, Aloha mall,...; đồng thời, là cơ hội lớn để các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tăng cường kết nối giao thương, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, thương hiệu. Thông qua kết nối cung cầu nông sản, người dân, doanh nghiệp sản xuất sẽ tiếp cận được các hệ thống phân phối hiện đại, nắm bắt xu thế thị trường và nhu cầu của người tiêu dùng để nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, bao bì phù hợp hơn.

Lê Ngọc