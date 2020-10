Hiệu quả hỗ trợ, đỡ đầu xã có tỷ lệ hộ nghèo cao

Với việc đỡ đầu, hỗ trợ vốn, cây, con giống cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên địa bàn tỉnh đã mang lại những hiệu quả tích cực, nhiều hộ nghèo đã vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh cấp phát bò cho người dân bản Ún, xã Mường Lý (Mường Lát).

Xã Mường Lý (Mường Lát), chủ yếu là người dân tộc Mông sinh sống, di cư đến từ các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, hiện tỷ lệ hộ nghèo còn tới 65,78%; điều kiện tự nhiên và sản xuất không thuận lợi, thường xuyên chịu ảnh hưởng, tàn phá của thiên tai... Trong các năm 2019 và 2020, với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, Chi cục Kiểm lâm đã triển khai mô hình “Nuôi bò sinh sản tại xã Mường Lý” từ nguồn ngân sách Nhà nước và vốn đối ứng của Nhân dân. Tổ chức cấp phát 72 con bò vàng Thanh Hóa cho 72 hộ dân là các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí mua bò để cấp cho Nhân dân là 800 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn đối ứng của các hộ dân là 216 triệu đồng. Để các hộ gia đình thuận lợi hơn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc và phát triển bò giống, nâng cao chất lượng con giống, thực hiện tốt biện pháp chăn nuôi an toàn, Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản cho các hộ dân trước khi cấp phát bò giống. Đồng thời, hướng dẫn các hộ dân cải tạo, sửa chữa, làm mới chuồng trại nuôi bò bảo đảm chắc chắn, hợp vệ sinh, hộ gia đình chủ động nguồn thức ăn, công chăm sóc nuôi dưỡng. Ông Hà Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Mường Lý, cho biết: Mô hình nuôi bò sinh sản có ý nghĩa to lớn đối với các hộ nghèo, phù hợp với trình độ chăn nuôi và điều kiện kinh tế của người dân địa phương. Bên cạnh đó, các hộ tham gia mô hình còn được tập huấn hỗ trợ về phương pháp chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh và quản lý bò giống phát triển tốt, nhất là giai đoạn đầu mới thích nghi với điều kiện, môi trường mới để các hộ gia đình thuận lợi hơn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc và phát triển bò giống, nâng cao chất lượng con giống, thực hiện tốt biện pháp chăn nuôi an toàn. Nhiều hộ được cấp phát bò năm 2019, đến nay đang chuẩn bị sinh sản. Mô hình này có sức lan tỏa lớn giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, việc thu nộp kinh phí đối ứng đối với các hộ nghèo tham gia mô hình còn khó khăn. Do đó, đề nghị các ngành có liên quan của tỉnh, các tổ chức đoàn thể tiếp tục hỗ trợ kinh phí, giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế.

Trong giai đoạn 2016-2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện hỗ trợ, giúp đỡ xã Mường Lý hơn 11,3 tỷ đồng; trong đó, hỗ trợ tiêm phòng vắc-xin trên đàn gia súc, gia cầm hàng năm; chi trả tiền dịch vụ môi trường cho cộng đồng và hộ gia đình, cá nhân để quản lý, bảo vệ rừng; thực hiện 4 mô hình phát triển sản xuất về chăn nuôi dê, bò, cá, trồng rau,... hỗ trợ trồng rừng sản xuất; tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về phát triển sản xuất; đầu tư một số cơ sở hạ tầng, công trình nước sạch; ủng hộ Nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra; thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, học sinh nghèo có thành tích trong học tập... Việc hỗ trợ bò giống cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm góp phần thực hiện thành công Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018-2020.

Bài và ảnh: Hải Đăng