Hiệu quả của mô hình HTX chăn nuôi thỏ theo hướng liên kết

HTX chăn nuôi và phát triển giống thỏ New Zealand, xã Dân Lực (Triệu Sơn).

Nhận thấy việc chăn nuôi thỏ đơn lẻ gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, anh Nguyễn Công Tùng, ở xã Dân Lực (Triệu Sơn) đã thành lập HTX chăn nuôi và phát triển giống thỏ New Zealand để liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm với nhiều hộ chăn nuôi thỏ trên địa bàn tỉnh. Từ đó, ổn định đầu ra cho sản phẩm và mang lại hiệu quả kinh tế cho người nuôi.

Sau khi làm nhiều công việc khác nhau với thu nhập không ổn định, anh Nguyễn Công Tùng đã quyết định tìm hướng đi mới, chọn con nuôi phù hợp, cho lợi nhuận cao để phát triển kinh tế ngay tại quê hương. Qua tìm hiểu, nhận thấy những tiềm năng của việc nuôi thỏ, như: Dễ chăm sóc, khả năng sinh sản nhanh, thích hợp với khí hậu ở địa phương,... anh Tùng đã quyết định mua giống thỏ New Zealand để phát triển đàn. Để mở rộng quy mô chăn nuôi, anh đã đầu tư xây hệ thống chuồng trại khép kín với diện tích 2.000m2, lắp đặt hệ thống thông gió, máng nước tự động... Theo anh Tùng: “Với ưu điểm sinh trưởng và phát triển nhanh, vóc dáng lớn, thịt thơm ngon, hấp dẫn... trung bình một con thỏ mẹ giống New Zealand một năm đẻ được từ 6-9 lứa, mỗi lứa khoảng 7-10 con. Thỏ con sau sinh, nuôi hơn 3 tháng thành thỏ thịt với trọng lượng bình quân 2,3 kg/con và có thể xuất bán được nên khả năng thu hồi vốn đầu tư nhanh”. Từ những con thỏ giống ban đầu, đến nay anh luôn duy trì số lượng đàn trên 5.000 con, trong đó có 500 con thỏ giống; bình quân mỗi tháng, gia đình anh xuất ra thị trường khoảng 1.500 con thỏ thương phẩm, doanh thu từ 550 đến 650 triệu đồng/năm. Chia sẻ về công việc của mình, anh Tùng cho biết: Khi mô hình chăn nuôi thỏ ngày càng phát triển, năm 2019 tôi đã phối hợp với một số hộ thành lập HTX chăn nuôi và phát triển giống thỏ New Zealand với mục đích liên kết, hỗ trợ các trang trại trên địa bàn tỉnh ổn định đầu ra cho sản phẩm. Qua hơn 1 năm hoạt động, HTX có 21 xã viên, ở các huyện, như: Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Đông Sơn... Hiện, HTX đang thực hiện hợp đồng cung ứng sản phẩm cho Công ty Nippon Zoki khoảng 2.000 đến 3.000 con thỏ/tháng, với giá bán trung bình 178 nghìn đồng/con và hàng nghìn thỏ thương phẩm cho các thương lái trên địa bàn trong và ngoài tỉnh. Theo anh Tùng, thỏ nuôi được xuất khẩu sang Nhật Bản để nghiên cứu và chế biến dược phẩm. Vì vậy, trong quá trình nuôi yêu cầu rất khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm, chuồng nuôi phải đặt ở vị trí cao ráo và sạch sẽ, đảm bảo môi trường sống tốt nhất cho thỏ trong mọi điều kiện thời tiết, thỏ không mắc bệnh... Anh Lê Văn Phúc, xã Xuân Thịnh (Triệu Sơn), xã viên của HTX, cho biết: Tham gia vào HTX, các xã viên được hỗ trợ cung cấp thỏ giống New Zealand, hướng dẫn xây dựng chuồng trại và nuôi thỏ theo quy trình kỹ thuật để đạt năng suất, chất lượng cao; nhất là, bảo đảm thu mua số lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn để cung ứng cho doanh nghiệp và các thương lái. Bên cạnh đó, HTX tích cực tham gia các chương trình hội thảo, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, tổ chức cho các xã viên tham quan, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình nuôi thỏ thành công trong và ngoài tỉnh, tham gia các lớp tập huấn để nâng cao kỹ thuật trong chăn nuôi”. Nhờ thực hiện hợp đồng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm, các thành viên yên tâm sản xuất, lợi nhuận từ 200-300 triệu đồng/năm.

Chia sẻ về dự định phát triển HTX, anh Nguyễn Công Tùng, cho biết: Thời gian tới, HTX sẽ giúp xã viên có thêm cơ hội tiếp cận vốn vay ngân hàng để đầu tư phát triển sản xuất, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, sử dụng các giống tốt đáp ứng tiêu chuẩn để cung ứng từ 2.000 đến 3.000 con/tháng cho thị trường các nước Lào, Đài Loan... HTX mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành liên quan để có điều kiện tiếp cận nguồn vốn và quỹ đất để mở rộng quy mô sản xuất, bảo đảm chuỗi liên kết sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao cho xã viên và cung cấp cho thị trường sản phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe.

Lê Ngọc