Gỡ “nút thắt” trong liên kết và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp

Cần tuân thủ nghiêm các điều khoản đã cam kết theo hợp đồng Việc thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa doanh nghiệp và nông dân sẽ được ràng buộc bằng hợp đồng kinh tế. Trong đó, đều ghi rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên khi tham gia hợp đồng. Đồng thời, có các điều khoản nhằm bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên. Theo quy định, quá trình thực hiện liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm sẽ được bám theo các điều khoản trong hợp đồng. Tuy nhiên, có không ít trường hợp doanh nghiệp hoặc người dân vi phạm những điều khoản trong hợp đồng. Phổ biến nhất là việc doanh nghiệp chậm trả tiền sản phẩm so với thời gian quy định. Khi gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ thì thực hiện thu mua không đúng với thời gian quy định hoặc đẩy giá xuống thấp hơn so với cam kết. Về phía người dân, thường vì lợi nhuận trước mắt mà sẵn sàng bán sản phẩm ra bên ngoài với giá cao hơn. Không tuân thủ các bước chăm sóc cây trồng hoặc vật nuôi theo quy trình đã được hướng dẫn, chuyển giao, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của sản phẩm. Do vậy, để việc liên kết được thực hiện bền vững, trước tiên cả doanh nghiệp và người dân cần tuân thủ nghiêm các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng. Đỗ Thế Anh Giám đốc Công ty CP Thương mại Sao Khuê