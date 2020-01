Giao dịch ngân hàng nhộn nhịp ngày làm việc đầu tiên

Khách hàng đến giao dịch tại Agribank Nam Thanh Hóa.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, ngày 30-1, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh trở lại hoạt động với khí thế, quyết tâm cao nhất hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch tăng trưởng tín dụng trong năm. Giao dịch sôi động, nhộn nhịp là không khí chung của các ngân hàng trong ngày làm việc đầu tiên của năm Canh Tý 2020.

Có mặt tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Thọ Xuân (Agribank Thọ Xuân - trực thuộc Agribank Thanh Hóa) vào đầu giờ làm việc buổi sáng ngày 30-1 (tức ngày mùng 6 tháng giêng), không khí bắt đầu nhộn nhịp với hàng chục khách hàng đang thực hiện các giao dịch như: Gửi tiền tiết kiệm, chuyển tiền, nộp tiền, trả lãi vay ngân hàng...; trong đó, lượng khách hàng gửi tiền tiết kiệm, nộp tiền vào tài khoản tăng mạnh so với những ngày thường. Ông Lê Thanh Hùng, xã Xuân Sinh (Thọ Xuân), chia sẻ: Hầu như năm nào tôi cũng để dành một khoản tiền để đến ngân hàng gửi tiết kiệm vào ngày đầu năm, hy vọng nhận được tài lộc dịp đầu xuân mới. Năm nay, trước tết đứa con trai vừa học, vừa làm ở Nhật Bản gửi về cho gia đình một khoản để chi tiêu dịp tết, cộng với khoản tiền tiết kiệm trong năm được gần 100 triệu đồng, chưa kinh doanh gì nên khi ngân hàng mở cửa tôi đến gửi tiết kiệm vừa an toàn lại có lãi.

Chị Mai Thị Hà, Trưởng Phòng Maketting - Dịch vụ Agribank Thanh Hóa cho biết: Tâm lý chung của khách hàng thường muốn gửi tiền, nạp tiền vào tài khoản đầu năm để lấy may, do vậy, trong ngày đầu mở cửa giao dịch, số lượng khách hàng và lượng tiền gửi tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong sáng ngày 30-1, toàn hệ thống thu hút được hơn 1.000 khách hàng đến giao dịch, với tổng số hơn 1.500 món giao dịch, tổng số tiền mặt nhập vào Agribank Thanh Hóa gần 100 tỷ đồng. Do chủ động từ trước, nên bên cạnh việc tạo thuận lợi cho khách hàng trong các hoạt động giao dịch ngay từ đầu năm, Agribank Thanh Hóa còn triển khai nhiều chương trình khuyến mại, lì xì cho khách hàng để thu hút thêm nhiều khách hàng đến giao dịch, tạo thuận lợi để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra. Phấn đấu trong năm 2020 tăng trưởng tín dụng của Agribank Thanh Hóa đạt từ 18% trở lên so với cùng kỳ, nợ xấu giảm xuống dưới 0,5%.

Cùng chung không khí nhộn nhịp, tại Ngân hàng Thương mại CP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Thanh Hóa (SHB Thanh Hóa), hầu hết các quầy đều kín khách hàng đến thực hiện các thủ tục giao dịch. Chị Trần Thị Quỳnh, cán bộ tín dụng SHB Thanh Hóa, cho biết: Năm nay, nhiều hộ kinh doanh trong dịp tết tiết kiệm được một khoản tiền nên ngay khi ngân hàng mở cửa, khách hàng đã đến giao dịch ngay. Nhiều doanh nghiệp và cá nhân đến thanh toán các khoản mua sắm dịp cuối năm và thực hiện các giao dịch gửi tiền, nộp tiền, chuyển khoản lấy may đầu năm mới. Ngay trong sáng ngày đầu tiên mở cửa giao dịch, SHB Thanh Hóa đón gần 200 khách hàng đến giao dịch, với lượng tiền gửi vào ngân hàng hơn 10 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Ngát, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa, cho biết: Trong năm 2019, ngành ngân hàng có nhiều giải pháp để tăng trưởng ổn định, bền vững. Trong đó, tổng nguồn vốn huy động đạt 99.500 tỷ đồng, tăng 19,94%; dư nợ cho vay đạt gần 113.750 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2018. Với mục tiêu tăng trưởng huy động vốn đạt từ 18-20%, dư nợ đạt từ 16-17% và nợ xấu giảm xuống dưới 2% trong năm 2020, ngay từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa tập trung chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh khẩn trương ổn định nhân sự, cơ sở vật chất, thời gian làm việc, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu giao dịch của khách hàng. Đồng thời, thực hiện nghiêm chính sách an ninh tiền tệ, cải cách thủ tục hành chính; bám sát các mục tiêu phát triển chung của tỉnh để xây dựng kế hoạch tăng trưởng tín dụng hợp lý; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Khánh Phương