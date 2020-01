Giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2019 vượt 19,34% kế hoạch

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2019, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2019 đạt 207,350 triệu USD, vượt 19,34% kế hoạch (KH), tăng 12,94% so với cùng kỳ (CK).

Sản phẩm đậu tương rau tại xã Vĩnh Quang (Vĩnh Lộc) được đưa vào chế biến, phục vụ xuất khẩu.

Trong đó, hàng nông sản 13,559 triệu USD, đạt 98,61% KH, bằng 75,69% so với CK; thủy sản 106,903 triệu USD, đạt 100,85% KH, tăng 3,29% so với CK; hàng lâm sản 86,888 triệu USD, đạt 160,9% KH, tăng 39,76% so với CK. Một số mặt hàng xuất khẩu chính ngạch có sản lượng xuất khẩu tăng cao, như: Dưa chuột đóng hộp 3.662 tấn, tăng 46,2% so với CK; tinh bột sắn 60.071 tấn, tăng 43,5% so với CK; dăm gỗ tăng 58,6% so với CK.

Nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu cho các mặt hàng nông, lâm, thủy sản, ngành nông nghiệp đang chủ động hội nhập quốc tế, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác khoa học, đào tạo. Đồng thời, tăng cường nằm bắt tình hình, dự báo diễn biến thị trường nông sản trong nước và thế giới để có hướng đi phù hợp.

Tin và ảnh: Tiến Xuân