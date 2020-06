Giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ, thương mại của KKTNS & CKCN đạt gần 96.600 tỷ đồng

Chiều 25 - 6, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và Các Khu công nghiệp (BQL KKTNS & CKCN) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BQL KKTNS & CKCN, dự và chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, BQL KKTNS & CKCN đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa quyết tâm xây dựng KKTNS & CKCN phát triển nhanh, bền vững; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện ký số điện tử trong xử lý văn bản, hồ sơ công việc, hồ sơ giải quyết hủ tục hành chính trên môi trường điện tử và phòng họp không giấy tờ E-cabinet.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BQL KKTNS & CKCN phát biểu và điều hành hội nghị.

Khi tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát, BQL KKTNS & CKCN đã thành Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn KKTNS & CKCN; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công nhân lao động để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, không để xảy ra tình trạng đình công, lãn công hoặc nghỉ việc tập thể trái quy định tại các doanh nghiệp. Ban cũng triển khai phương án tiếp nhận, thực hiện cách ly tại khách sạn Anh Phát 3 đối với hàng trăm chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại KKTNS. Tuy có ảnh hưởng, nhưng giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ, thương mại của KKTNS & CKCN đạt gần 96.600 tỷ đồng, giảm 1,14% so với cùng kỳ; doanh thu đạt gần 96.000 tỷ đồng, giảm 6,75% so với cùng kỳ; nộp ngân sách nhà nước hơn 8.320 tỷ đồng, giảm 12,8% so với cùng kỳ.

Đại diện Văn phòng TP Thanh Hóa của BQL KKTNS & CKCN tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Công tác xúc tiến đầu tư (XTĐT) của Ban có nhiều đổi mới, đã triển khai xây dựng Kế hoạch XTĐT ngay từ đầu năm, làm cơ sở triển khai thực hiện, thường xuyên cập nhật thông tin, biên soạn tài liệu XTĐT đa dạng, bằng các ngôn ngữ: Việt, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga. Đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Hội nghị XTĐT tỉnh Thanh Hóa năm 2020, tham mưu cho UBND tỉnh trao Quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, biên bản ghi nhớ đầu tư cho 18 dự án, nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 11,8 tỷ USD.

6 tháng đầu năm, đã có 14 dự án (gồm 11 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư 2.927,3 tỷ đồng và 3 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư 150 triệu USD) được cấp mới tại KKTNS & CKCN; 29 lượt dự án đăng ký điều chỉnh với tổng số vốn đăng ký đầu tư tăng thêm là 505 tỷ đồng và 41,7 triệu USD. Các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật – xã hội và quản lý xây dựng tại KKTNS & CKCN được đầu tư xây dựng ngày càng khang trang, hiện đại. Ban đã triển khai 13 dự án hạ tầng chuyển tiếp, nghiệm thu hết bảo hành 3 hạng mục, thực hiện quyết toán 2 dự án; chuẩn bị đầu tư khởi công mới 4 dự án.

Hội nghị sơ kết cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, đề ra các nhóm giải pháp khắc phục; đồng thời chỉ ra 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2020.

Linh Trường