Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 43.046,5 tỷ đồng

Những tháng đầu năm, một số ngành sản xuất công nghiệp gặp khó khăn, nhất là khâu tiêu thụ sản phẩm ở cả thị trường xuất khẩu và nội địa, khiến một số doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô, cắt giảm lao động.

Vận chuyển đá xuất khẩu tại Cụm công nghiệp Vĩnh Minh (Vĩnh Lộc).

Hiện Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn sản xuất ổn định, sản lượng đạt khá. Tuy nhiên, do giá dầu thô trên thế giới xuống thấp, giá bán xăng, dầu trong nước liên tục điều chỉnh giảm nên có thể sẽ tác động khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhà máy gặp khó khăn trong thời gian tới.

Theo thống kê của Sở Công Thương, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4 đạt 9.982,6 tỷ đồng, bằng 96,2% so với tháng trước và bằng 89,5% so với tháng cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 6,3% cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 3,7% so với tháng trước và bằng 89,4% cùng kỳ; công nghiệp điện giảm 11,8% so với tháng trước và bằng 84,2% cùng kỳ...

Lũy kế 4 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp 43.046,5 tỷ đồng, đạt 28,45% kế hoạch cả năm, tăng 4,6% cùng kỳ. Đây là mức tăng thấp của chỉ số này trong nhiều năm trở lại đây. Trong số 32 sản phẩm công nghiệp chủ yếu, có 19 sản phẩm tăng và 13 sản phẩm giảm.

Minh Hằng