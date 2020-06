Ghi nhận kết quả trong sản xuất vụ đông xuân

Vụ đông xuân năm nay, nhiều giống lúa chất lượng cao được ngành nông nghiệp đưa vào bộ cơ cấu giống lúa gieo trồng ngay từ đầu vụ, giá bán cao, nên dù năng suất bình quân ước đạt 64 tạ/ha, giảm hơn so với một số năm trước, song hiệu quả kinh tế vẫn cao.

Thu hoạch lúa đông xuân tại xã Vĩnh Hòa (Vĩnh Lộc). Ảnh: Hương Thơm

Trên cánh đồng xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống, vào thời điểm này bà con nông dân đang phải cùng lúc làm nhiều việc, vừa thu hoạch các loại cây trồng, vừa giải phóng đất, gieo mạ để phục vụ sản xuất vụ thu mùa. Dù vậy, nông dân không còn quá vất vả, bởi có sự hỗ trợ không nhỏ của cơ giới hóa trong nhiều khâu sản xuất.

Ông Trịnh Văn Nam, xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống, cho biết: Gia đình ông có 12 sào đất sản xuất nông nghiệp, trong khi chỉ có 2 lao động chính. Song, do gia đình đã thỏa thuận với HTX dịch vụ nông nghiệp để thực hiện cơ giới hóa đồng bộ cho toàn bộ diện tích sản xuất lúa, từ khâu làm đất, gieo cấy đến thu hoạch, nên diện tích sản xuất của gia đình ông luôn bảo đảm đúng tiến độ theo khung lịch thời vụ.

Ghi nhận về năng suất và hiệu quả kinh tế của vụ đông xuân năm nay tại một số cánh đồng của huyện Nông Cống, Thọ Xuân, Triệu Sơn... bà con nông dân đều có chung nhận xét: Vụ đông xuân năm nay, nhiều giống lúa chất lượng cao được ngành nông nghiệp đưa vào bộ cơ cấu giống lúa gieo trồng ngay từ đầu vụ, giá bán cao, nên dù năng suất bình quân ước đạt 64 tạ/ha, giảm hơn so với một số năm trước, song hiệu quả kinh tế vẫn cao.

Theo đánh giá của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thanh Hóa, vụ đông xuân năm nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn thời tiết, sâu bệnh, thị trường, song năng suất một số cây trồng chính đạt khá, như: lúa ước đạt 64 tạ/ha, sản lượng 743.622,4 tấn; ngô 46 tạ/ha, sản lượng 67.477,2 tấn; lạc 22,5 tạ/ha, sản lượng 16.035,8 tấn.

Không chỉ dừng lại ở kết quả về năng suất và sản lượng, trong vụ, toàn tỉnh đã chuyển đổi thêm gần 3.000 ha đất trồng lúa sang trồng các cây trồng khác đạt giá trị kinh tế cao hơn. Việc chuyển đổi được thực hiện theo hướng bố trí trên các chân đất phù hợp, chọn giống tốt, chất lượng cao, loại cây trồng có thị trường tiêu thụ ổn định được đưa vào gieo trồng, nhất là các cây thuộc nhóm rau, dưa lấy quả, rau họ đậu, hoa, cây gia vị, cây dược liệu. Đáng chú ý, trong vụ, hầu hết các huyện đã tổ chức triển khai các mô hình liên kết sản xuất với các doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm lúa giống, lúa thương phẩm, rau, quả an toàn. Do đó, thị trường tiêu thụ cũng như hiệu quả kinh tế trên đơn vị sản xuất được ổn định. Đơn cử như tại huyện Nông Cống, vụ đông xuân năm nay, toàn huyện gieo trồng hơn 10.000 ha lúa, song đa phần diện tích lúa đều được gieo trồng bằng các giống lúa chất lượng, như: Đài Thơm 8, Thơm RVT, Thái Xuyên 111, VT404, Quốc tế 1... Đáng chú ý, thời gian qua, huyện luôn chú trọng việc thu hút doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất lúa và một số cây trồng chính, nên trong vụ, toàn huyện có tới gần 2.000 ha cây trồng được doanh nghiệp liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Những diện tích được liên kết đến kỳ thu hoạch đều được doanh nghiệp thu mua ngay tại ruộng. Đây được xem là khâu đột phá để huyện đạt được giá trị sản xuất toàn vụ cao hơn 15% so với các năm trước đây.

Đánh giá tổng quan về những kết quả đạt được trong vụ đông xuân 2019-2020, ông Lê Đức Giang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, cho rằng: Dù năng suất, sản lượng lúa vụ đông xuân năm nay có giảm so với cùng kỳ, song điều này không đồng nghĩa với việc tỉnh ta có một vụ sản xuất không thành công. Năm nay, chỉ là không bội thu về năng suất như những năm trước, nhưng thực tế vẫn là năm được mùa. Bởi, vụ đông xuân năm nay, diện tích được gieo trồng bằng các giống lúa có chất lượng cao được mở rộng, diện tích cây trồng được liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp cũng được tăng lên. Do đó, giá trị sản xuất và hiệu quả kinh tế cũng được nâng lên rõ rệt. Đây mới chính là tiêu chí quyết định để đánh giá sự thành công của một vụ sản xuất.

Hương Thơm