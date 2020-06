Gần hết thời gian phải hoàn thành, dự án tiêu thoát lũ vẫn... chưa thi công

Dự án “Kè chống sạt lở và nạo vét tiêu thoát lũ khu kinh tế trọng điểm Nghi Sơn” được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Văn bản số 178/CV- HĐND, ngày 22-3-2018, được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn, trong đó: giai đoạn 1 từ năm 2018 đến năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 140 tỷ đồng và giai đoạn 2 từ năm 2020 đến năm 2022 với tổng mức đầu tư khoảng 475 tỷ đồng. Đến ngày 20-6, đã gần hết thời gian phải hoàn thành giai đoạn 1 của dự án theo kế hoạch, nhưng công trình vẫn... chưa được triển khai thi công.

Sông Thạch Luyện đoạn qua xã Trường Lâm (thị xã Nghi Sơn) bị bồi lắng, nhỏ hẹp, cần sớm khơi thông và mở rộng để tiêu thoát lũ cho Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Trên thực tế, việc triển khai dự án tiêu thoát lũ này chính là nạo vét, mở rộng và kè kiên cố sông Thạch Luyện – một dòng sông nhỏ vốn bị bồi lắng, nhiều đoạn gần như ách tắc. Đó cũng là nguyên nhân khiến khu vực trung tâm của Khu Kinh tế Nghi Sơn, nhất là tại phường Mai Lâm (thị xã Nghi Sơn) thường xuyên ngập lụt trong mùa mưa bão những năm qua. Việc tiêu thoát lũ cho khu kinh tế trọng điểm quốc gia này đã trở thành vấn đề bức thiết, đáng ra phải được triển khai từ lâu. Lý do dự án quá chậm so với tiến độ có nhiều, song nguyên nhân chính là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện chưa hiệu quả, dẫn đến nhà thầu chưa thể thi công. Với giai đoạn 1 dự án, tổng chiều dài tuyến là 5,3 km đi qua địa bàn 3 xã, phường: Trường Lâm 4,2 km, Tân Trường 1,2 km và Mai Lâm 0,1 km. Khi GPMB 2 bên bờ sông, có 108 hộ và 4 doanh nghiệp trong diện bị ảnh hưởng, chỉ có 3 gia đình phải di dời nhưng cũng không phải tái định cư. Bên cạnh đó, đường điện 35kV của 2 doanh nghiệp và 15 lăng mộ của người dân địa phương cần phải di dời. Đây là những con số không lớn so với nhiều dự án khác trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, nhưng đến nay, địa phương mới hoàn thành công tác kiểm kê hiện trạng về đất đai và tài sản trên đất, xác định nguồn gốc đất. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của thị xã Nghi Sơn cũng đã trình phương án bồi thường, hỗ trợ cho 49 thửa đất của 45 hộ với tổng số tiền 3,4 tỷ đồng; hiện đã được phê duyệt và đến ngày 20–6 đã chi trả cho 26/49 thửa đất của 22/45 hộ với tổng số tiền 1,33 tỷ đồng. Diện tích còn lại 16,4 ha, hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thị xã đang phối hợp với các địa phương để thu thập các hồ sơ có liên quan làm cơ sở xác định nguồn gốc sử dụng đất, có nghĩa là vẫn chưa thể GPMB. Dự tính sau khi có quyết định phê duyệt (dự kiến ngày 26-6-2020), sẽ tiến hành chi trả tiền cho các đối tượng và bàn giao mặt bằng đợt 1 cho chủ đầu tư xây dựng với diện tích khoảng 8 ha với chiều dài khoảng 820m để tổ chức thi công.

Lý giải về những chậm trễ trong GPMB cho dự án, phía hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thị xã Nghi Sơn cho rằng, trên địa bàn thị xã thực hiện nhiều dự án, nhất là các dự án trọng điểm, như: Đường bộ cao tốc Bắc – Nam, đoạn Diễn Châu - Nghi Sơn, đường bộ cao tốc Bắc – Nam, đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, đường từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu đường Đông Tây 4 đi Cảng Nghi Sơn và một số dự án trọng điểm khác, do đó khối lượng công việc GPMB nhiều, vì vậy một cán bộ, công chức, lao động hợp đồng phải tham gia phụ trách nhiều dự án, đây cũng là những khó khăn trong quá trình thực hiện. Hơn nữa, những tháng đầu năm do ảnh hưởng việc giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nên nhiều trình tự thủ tục lập hồ sơ bồi thường bị hạn chế, không tổ chức triển khai được các hội nghị đông người. Riêng tại xã Trường Lâm, đồng chí cán bộ địa chính phải thực hiện cách ly xã hội, không thể giải quyết các thủ tục liên quan. Trong quá trình GPMB, việc xác định nguồn gốc đất của UBND các xã, phường gặp nhiều khó khăn do công tác quản lý Nhà nước về đất đai trước đây chưa chặt chẽ, hồ sơ lưu trữ không đầy đủ, tình trạng đất bỏ hoang, không sản xuất nhiều năm, đất sử dụng không đúng mục đích... để lại nhiều hệ lụy cần thời gian giải quyết.

Một mùa mưa bão nữa đang đến nhưng công trình tiêu thoát lũ quan trọng này vẫn chưa được thi công, đã dấy lên những nỗi lo. Tình trạng tiêu thoát nước chậm dẫn đến ngập úng cục bộ tại khu vực trung tâm Khu Kinh tế Nghi Sơn chắc chắn khó tránh khỏi trong những tháng tới.

Bài và ảnh: Linh Trường