Dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn: Tạo điểm nhấn về kiến trúc, văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch

Dự án (DA) Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn và Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn (giai đoạn 1) là một trong những DA trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, TP Sầm Sơn nói riêng. Việc thực hiện thành công DA sẽ tạo điểm nhấn về kiến trúc, văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch Sầm Sơn.

Cán bộ Ban Quản lý Dự án thành phố phối hợp với UBND phường Trung Sơn chi trả kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án trên địa bàn phường.

DA Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn và Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn được triển khai trên diện tích 495,6 ha, ảnh hưởng đến 5 đơn vị hành chính là các phường: Quảng Tiến, Quảng Châu, Trung Sơn, Bắc Sơn và Trường Sơn, trong đó phường Trung Sơn có 7/7 khu phố với hơn 1.500 hộ bị ảnh hưởng. DA thực hiện theo hình thức đối tác công tư PPP (Công ty CP Tập đoàn Mặt trời), với tổng vốn đầu tư trên 1.473 tỷ đồng. Để DA bảo đảm theo đúng tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đã và đang được TP Sầm Sơn triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. Theo đó, UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và các phường nơi có DA đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là các hộ nằm trong vùng DA trong việc chia sẻ khó khăn trước mắt, vì sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, từ đó phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của thành phố, địa phương và nhà đầu tư thực hiện nghiêm túc công tác kiểm kê, bồi thường, GPMB. Đồng thời chỉ đạo thực hiện đồng bộ các phần việc như: Xây dựng phương án tái định cư; di chuyển công trình công cộng; chuyển đổi nghề nghiệp cho các đối tượng bị ảnh hưởng DA... nhằm đẩy nhanh tiến độ GPMB, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Theo báo cáo của UBND TP Sầm Sơn, đến cuối tháng 1-2020, thành phố đã hoàn thành công tác tổ chức xây dựng giá đất cụ thể chi tiết đến từng thửa đất. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, UBND thành phố sẽ phê duyệt làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư GPMB DA theo ủy quyền của UBND tỉnh. Đối với công tác kiểm kê GPMB, UBND thành phố đang triển khai kiểm kê đồng loạt phần diện tích đất ở trên địa bàn các phường Quảng Tiến, Quảng Châu, Trung Sơn, Bắc Sơn và Trường Sơn (bao gồm cả DA Quảng trường biển và các DA đối ứng). Trong đó, địa bàn phường Quảng Tiến và Bắc Sơn đã kiểm kê xong; phường Trung Sơn đã kiểm kê được 1.346/1.656 hộ; phường Quảng Châu đã kiểm kê được 196/266 hộ; phường Trường Sơn chưa kiểm kê do chưa xác định được mốc giới GPMB cụ thể ngoài thực địa. Đối với công tác di chuyển công trình công cộng, UBND thành phố đã tổ chức hội nghị với các chủ sở hữu các công trình công cộng và thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ để di dời các công trình. Về tiến độ bàn giao mặt bằng, trên cơ sở tiến độ thực hiện việc xây dựng các khu tái định cư và việc phối hợp trong công tác GPMB của các hộ dân và kết quả đàm phán với nhà đầu tư, UBND thành phố dự kiến bàn giao mặt bằng cho DA theo từng đợt, cụ thể như sau: Trong tháng 3-2020 bàn giao 64,77 ha, tháng 12-2020 bàn giao 34,37 ha, tháng 6-2021 bàn giao 36,75 ha... cuối năm 2022 bàn giao nốt phần diện tích còn lại.

Tuy nhiên, hiện công tác GPMB phục vụ triển khai DA đang gặp không ít khó khăn do một bộ phận người dân chưa đồng thuận. Trong đó, tại khu phố Trung Kỳ (phường Trung Sơn), trong quá trình thực hiện kiểm kê, nhiều hộ dân đã không phối hợp, chống đối và đưa ra những yêu sách phi lý, không phù hợp với quy trình GPMB như yêu cầu thành phố phải bố trí tái định cư tại chỗ trước thì mới cho kiểm kê... Mặc dù đã được Chủ tịch UBND thành phố tổ chức hội nghị đối thoại nhiều lần, đồng thời được cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến địa phương trực tiếp tuyên truyền, vận động nhưng vẫn có khoảng 50 hộ dân không tham gia đối thoại và tiếp tục chống đối, tổ chức lôi kéo cả người già, trẻ em tham gia phản đối DA; đồng thời kích động, đe dọa, ngăn chặn không cho các hộ dân khác tiếp xúc với tổ tuyên truyền, vận động và không cho các hộ dân khác phối hợp với hội đồng GPMB thực hiện việc kiểm kê... Ngoài ra, việc đầu tư xây dựng các khu tái định cư (bao gồm cả GPMB) với kinh phí khoảng 2.500 tỷ đồng, do vậy ngân sách thành phố không có khả năng cân đối bố trí cho các DA tái định cư...; nguồn nhân lực không đảm bảo để đẩy nhanh tiến độ GPMB.

Trước những khó khăn trên, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh và UBND TP Sầm Sơn tăng cường lực lượng, thường xuyên nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP Sầm Sơn, đặc biệt là tại khu phố Trung Kỳ (phường Trung Sơn) và khu phố Châu Giang (phường Quảng Châu), từ đó có các biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng tụ tập, gây rối, cản trở các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác GPMB và tổ chức thực hiện DA; khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực, điều kiện theo quy định để đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn thành phố; tổ chức thẩm định, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cho UBND TP Sầm Sơn vay vốn từ quỹ phát triển đất để GPMB và đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ GPMB DA và một số DA khác. Tăng cường cán bộ là công chức cho UBND thành phố để đáp ứng nhu cầu thẩm định hồ sơ GPMB; tổ chức đào tạo, giới thiệu việc làm cho các đối tượng bị ảnh hưởng, có nhu cầu chuyển đổi nghề khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện DA; ưu tiên giải quyết hồ sơ, thủ tục có liên quan đến DA; hướng dẫn hoặc tham mưu giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc khi nhận được đề nghị của UBND TP Sầm Sơn trong quá trình tổ chức thực hiện DA. Nắm chắc tình hình an ninh trật tự, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là tại khu vực DA và các điểm “nóng”, chủ động giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp, vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn và cuộc sống của nhân dân.

Bài và ảnh: Duy Sơn