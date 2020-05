Đổi thay ở Xuân Lộc

Mô hình trồng ớt mang lại hiệu quả kinh tế tại xã Xuân Lộc.

Nắng tháng 5 như thảm lụa vàng phủ lên cánh đồng màu xã Xuân Lộc (Hậu Lộc). Đường giao thông chạy qua xã, qua các thôn đã cơ bản hoàn thành; các công trình xây dựng, trường học, trạm y tế, khu công sở của xã, nước sạch, kênh mương, nhà ở dân cư... được chỉnh trang, xây mới, đang dần đổi thay diện mạo cho vùng quê này.

Sau 5 năm (2015-2020), xã Xuân Lộc đã có bước phát triển quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; có 24/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, kết cấu hạ tầng phát triển mạnh. Tổng giá trị sản xuất, kinh doanh đạt 792,5 tỷ đồng, bằng 142,1% so với mục tiêu đề ra, bằng 163% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm, bằng 130% so với mục tiêu đề ra, bằng 252,3% so với cùng kỳ.

Diện tích gieo trồng cơ bản ổn định, bình quân mỗi năm đạt 596 ha. Năng suất cây trồng hàng năm cơ bản ổn định, đạt từ 57 - 66 tạ/ha/vụ. Chăn nuôi phát triển theo hướng kinh tế trang trại, gia trại sản xuất hàng hóa. Sau 5 năm, xã đã mở thêm 23 trang trại, gia trại, nâng tổng số toàn xã lên 133 trang trại, gia trại tổng hợp.

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản hàng năm 148,06 ha, 100% diện tích được đưa vào nuôi thả với số lượng hàng năm gần 35 triệu con giống, trong đó tôm sú trên 33,5 triệu con, cá giống các loại gần 1,5 triệu con. Thực hiện chủ trương của huyện và nghị quyết đại hội đảng bộ xã, từ năm 2015 đến nay, xã đã chuyển thêm 20,87 ha diện tích sâu trũng sản xuất kém hiệu quả sang mô hình cá - lúa, trang trại tổng hợp cho giá trị kinh tế cao. Sản lượng thủy, hải sản bình quân hàng năm đạt 294 tấn, bằng 97% kế hoạch, tăng 22 tấn so với cùng kỳ.

Ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ tiếp tục phát triển và mở rộng. Các tổ đóng sửa tàu thuyền, mộc dân dụng, các tổ xây dựng, sản xuất vật liệu, nhất là trên địa bàn xã đã có các cơ sở sản xuất công nghiệp là Công ty TNHH IVORY Việt Nam - Thanh Hóa; Công ty TNHH NY Hoa Việt với trên 600 lao động. Ngoài ra, trên địa bàn xã có gần 200 lao động đi làm ở các tỉnh ngoài. Công tác xuất khẩu lao động được quan tâm chỉ đạo, xã mở hàng chục lớp tư vấn cho lao động, đến nay số lao động tham gia ở thị trường các nước là 183, tăng so với cùng kỳ 97 lao động, có thu nhập ổn định, góp phần vào sự phát triển kinh tế cho gia đình và địa phương. Hệ thống dịch vụ thương mại phát triển, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Hoạt động của HTX từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đạt nhiều kết quả trong các khâu dịch vụ, hỗ trợ tích cực cho kinh tế hộ phát triển và cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhân dân. Tổng doanh thu bình quân hàng năm đạt 1,36 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân mỗi năm đạt 114,3 triệu đồng.

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, xã đã tranh thủ nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, vốn tập thể và phát huy nội lực trong nhân dân, trong 5 năm qua, nhiều công trình hạ tầng được tập trung đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tổng số vốn đầu tư toàn xã từ năm 2015 - 2020 đạt hơn 69 tỷ đồng, đạt 136% so với kế hoạch. Các lĩnh vực đầu tư chủ yếu là đường giao thông, trường học, trạm y tế, khu công sở của xã, tu sửa hệ thống mương bê tông, hàng chục cống đầu mối và hệ thống bơm điện.

Xã đã tập trung chỉ đạo việc quán triệt, triển khai chủ trương của Đảng, Nhà nước về chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Chỉ đạo các ban, ngành, đơn vị, thôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chung sức xây dựng NTM. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đưa ra nhân dân bàn bạc công khai, dân chủ; đồng thời kêu gọi con em xa quê hỗ trợ xây dựng NTM. Kết quả, sau 5 năm thực hiện, có 6/6 thôn đạt tiêu chí NTM; xã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, bộ mặt của thôn, xóm được đổi mới. Tổng kinh phí huy động xây dựng NTM là 41,3 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 3,4 tỷ đồng; còn lại là nguồn hỗ trợ của cấp trên và nguồn ngân sách xã.

Hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, an sinh xã hội cơ bản đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện. 5/6 thôn có nhà văn hóa đạt tiêu chí NTM. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt từ 82-85%, đạt 100% so với mục tiêu đề ra. Chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng được nâng lên, tỷ lệ học sinh lên lớp ngày một tăng. 3/3 trường luôn giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 1 và mức độ 2. Công tác y tế ngày càng được củng cố và hoàn thiện, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến tiến bộ, cơ sở vật chất được đầu tư đảm bảo chuẩn quốc gia giai đoạn 2, chất lượng đội ngũ y tế được nâng lên. Xã đã hoàn thành tiêu chí về an toàn thực phẩm. Đến năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,29%; hộ cận nghèo còn 4,02%. Công tác quốc phòng - an ninh tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Vững tin bước vào giai đoạn mới (2020-2025), xã Xuân Lộc hướng tới 3 chương trình trọng tâm, đó là: Tiếp tục vận động nhân dân đầu tư xây dựng, mở rộng các loại hình dịch vụ thương mại dọc tuyến đường tỉnh 526; đảng bộ, chính quyền tập trung chỉ đạo xây dựng khu trung tâm của xã trở thành khu thị tứ đảm bảo chuẩn theo quy định. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2024 và hướng tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; quan tâm chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ tạo nguồn phát triển đảng viên mới.

Ông Bùi Ngọc Thanh, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc, cho biết: Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trên, thời gian tới xã tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế đảm bảo tính bền vững. Trong trồng trọt, thực hiện tốt việc quy hoạch vùng, bảo đảm diện tích canh tác hàng năm. Đổi mới cơ cấu cây trồng, lựa chọn bộ giống chất lượng phù hợp với điều kiện đồng đất và tập quán canh tác của địa phương, thực hiện tốt việc liên kết sản xuất, bố trí cơ cấu 100% diện tích xuân muộn, mùa sớm, mở rộng diện tích lúa chất lượng cao ở vụ chiêm xuân. Phấn đấu năng suất lúa bình quân đạt 60 tạ/ha/vụ trở lên. Tăng cường công tác chuyển giao khoa học – kỹ thuật, mở rộng diện tích cây màu vụ đông, tập trung sản xuất các loại cây trồng có giá trị hàng hóa cao. Trong chăn nuôi, tăng cường công tác chỉ đạo của chính quyền và các đoàn thể quần chúng, vận động nhân dân đẩy mạnh công tác chăn nuôi theo hướng tập trung xa khu dân cư, mở rộng các loại hình trang trại và gia trại. Trong nuôi trồng thủy sản, chỉ đạo các hộ đầu tư mở rộng, nâng cấp, cải tạo vùng nuôi trồng theo mô hình bán công nghiệp, theo chương trình VietGAP. Quản lý tốt chất lượng nguồn con giống, tăng cường công tác quản lý dịch bệnh đối với tất cả các diện tích ao nuôi, nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Bên cạnh đó, xã tập trung phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ theo hướng nâng cao hiệu quả, tăng nhanh giá trị sản xuất. Đẩy mạnh phát triển nghề truyền thống như: Đóng sửa tàu thuyền, mộc dân dụng, xây dựng. Khuyến khích mở rộng các loại hình dịch vụ thương mại ở các thôn, nhất là dọc tuyến đường tỉnh 526 và những hộ có điều kiện phát triển, từng bước hình thành khu trung tâm thị tứ của xã. Trong 5 năm tới, phấn đấu thành lập mới 4 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn xã lên 12 doanh nghiệp. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HTX, mở rộng các khâu dịch vụ, đồng thời thực hiện tốt các khâu dịch vụ hiện có, đầu tư tu sửa, nâng cấp các hạng mục công trình phục vụ cho sản xuất. Huy động mọi nguồn lực phục vụ cho việc cải tạo nâng cấp, làm mới kết cấu hạ tầng, các công trình trọng yếu phục vụ cho kinh tế - xã hội. Kêu gọi đầu tư, tập trung chỉ đạo các đơn vị xây dựng xã đạt NTM nâng cao, hướng tới xây dựng xã đạt NTM kiểu mẫu.

Ngọc Anh