Đoàn công tác của Bộ Xây dựng làm việc với tỉnh Thanh Hóa

Chiều 30-7, Đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa về tình hình an toàn giao thông, bảo đảm cấp nước an toàn và thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tiếp và làm việc với đoàn.

Thứ trưởng Bộ xây dựng Nguyễn Đình Toàn làm phát biểu tại buổi làm việc.

Thanh Hóa có hệ thống giao thông đa dạng với đầy đủ các loại hình đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển và Cảng hàng không. Trong đó, mạng lưới đường bộ có chiều dài 24.184km, có 13 tuyến quốc lộ đi qua với chiều dài 1.303 km; đường sắt có chiều dài 102km; đường thủy nội địa có chiều dài 1.910km; đường biển có chiều dài 105km… Về phương tiện giao thông, toàn tỉnh có hơn 103,2 nghìn xe ô tô, gần 1,9 triệu xe mô tô và hơn 97 nghìn xe máy điện; đường thủy có 1.690 phương tiện.

Công tác quản lý hành lang đường bộ trên địa bàn tỉnh nói chung và trên các tuyến quốc lộ được Bộ Giao thông – Vận tải ủy quyền quản lý được Sở Giao thông – Vận tải thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra để phát hiện kịp thời và xử lý các hành vi lấn chiếm hành lang đường bộ và các hành vi thi công không bảo đảm an toàn giao thông. 6 tháng đầu năm 2020, đã xử lý 163 vụ vi phạm hành lang quốc lộ, các vi phạm chủ yếu như: Xây dựng lều quán, để vật liệu xây dựng, xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ khi chưa được cấp phép...

Thành viên đoàn công tác cho ý kiến về tình hình an toàn giao thông trên địa bàn tình Thanh Hóa.

Thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị, tỉnh Thanh hóa đã chỉ đạo các địa phương thường xuyên thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng theo thẩm quyền một cách kịp thời, phù hợp với quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực hoạt động xây dựng.

Về thoát nước và xử lý nước thải, tỉ lệ đô thị tại địa phương được đầu tư hệ thống thoát nước riêng còn thấp, toàn tỉnh mới có 3 đô thị đã đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và hệ thống xử lý nước thải tập trung, gồm: TP. Thanh Hóa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải với công suất thiết kế 15.000m3/ngày đêm; TP Sẩm Sơn với công suất thiết kế 3.500m3/ngày đêm; thị xã Bỉm Sơn với công suất thiết kế 3,500 m3/ngày đêm. Việc thu gom, xử lý nước thải y tế đều đã được các bệnh viện xây dựng các trạm xử lý nước thải y tế và nước thải sinh hoạt với quy mô, công suất đáp ứng yêu cầu.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tiếp thu, ghi nhận các góp ý của đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn đánh giá cao sự vào cuộc xử lý các điểm vi phạm hành lang an toàn giao thông; công tác quy hoạch của tỉnh Thanh Hóa đã được triển khai rất tốt, góp phần quan trọng trong sự phát triển của tỉnh. Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng, trong quá trình xây dựng quy hoạch của tỉnh thời gian tới, Thanh Hóa cần tập trung đến vấn đề dự báo toàn diện về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, hạ tầng giao thông, môi trường, … để xác định được nhu cầu về hạ tầng, trong đó có hệ thống giao thông, hệ thống cấp nước, thu gom và xử lý nước thải. Thanh Hóa cần xây dựng các công trình thể hiện được đặc trưng riêng. Tăng cường bảo đảm an toàn giao thông; phân tích làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông tại các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông để có biện pháp khắc phục. Đối với vấn đề cấp nước, cần lưu ý đến vấn đề an toàn vệ sinh nước sạch, xây dựng hệ thống đường ống, điểm đấu nối phải căn cứ vào các quy chuẩn hiện hành.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tỉnh tiếp thu, ghi nhận các góp ý của đoàn. Trong thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tiếp tục quan tâm phát triển đô thị; bảo đảm an toàn giao thông; chú trọng cảnh quan, đồng thời khắc phục những hạn chế hiện nay để phát triển đô thị, nâng cao đời sống người dân. Đối với vấn đề cấp nước, Thanh Hóa sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành có kế hoạch, xử lý các bất cập đang tồn tại. Liên quan đến vấn đề thu gom và xử lý nước thải, địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn lực đầu tư; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các bộ ban, ngành Trung ương.

Khánh Phương