Định hướng phát triển sản xuất vụ đông

Vụ đông năm 2020-2021, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 48.000 ha cây trồng các loại, với tổng giá trị sản xuất đạt 3.360 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu cả về diện tích và giá trị trong sản xuất vụ đông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã và đang định hướng cho các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc bà con nông dân đẩy mạnh sản xuất, mở rộng diện tích sản xuất. Giảm dần các cây trồng truyền thống để trồng các loại cây rau màu đạt giá trị kinh tế cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường, như: ớt, khoai tây chế biến, cà chua, bí xanh, ngô ngọt, ngô làm thức ăn chăn nuôi... Bên cạnh đó, thu hút doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm các cây rau, màu vụ đông.

Nông dân xã Định Hưng (Yên Định) chăm sóc cây trồng vụ đông.

Thực hiện định hướng trong sản xuất vụ đông năm 2020; đồng thời, rút kinh nghiệm từ nhiều vụ sản xuất, huyện Yên Định đã lựa chọn một số loại cây phù hợp với nhu cầu của thị trường; trong đó, ưu tiên các loại cây trồng có thể thực hiện sơ chế, bảo quản được trong thời gian dài. Theo đó, huyện đã đưa cây hành củ và bí hồ lô lấy hạt vào gieo trồng. Đây là các loại cây vừa có thị trường tiêu thụ, bà con nông dân lại có thể sử dụng các biện pháp thủ công trong việc phơi, sấy, bảo quản sản phẩm trong trường hợp chưa kịp tiêu thụ mà không lo ảnh hưởng đến năng suất hay sản lượng. Được biết, vụ đông năm nay, huyện đã gieo trồng được 70 ha hành củ tại 11 xã và 65 ha cây bí hồ lô lấy hạt.

Ngoài việc đưa các loại cây trồng chủ động được thời điểm tiêu thụ, huyện còn hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư liên kết và bao tiêu sản phẩm trên địa bàn xây dựng cơ sở sơ chế, chế biến nông sản sau thu hoạch. Do có diện tích trồng ớt lớn, nên hiện huyện đang ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hầm muối ớt, để phòng thời điểm giá ớt xuống thấp, gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm có thể đưa vào hầm muối để sơ chế, bảo quản, chế biến, từ đó chủ động được đầu ra. Hiện đã có một doanh nghiệp đầu tư xây dựng được 1 hầm muối ớt, với công suất chế biến đạt 120 tấn, bảo đảm chế biến được 10% tổng sản lượng ớt của cả huyện.

Ông Nguyễn Viết Thái, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết: Vụ đông năm 2020, ngoài việc đối mặt với khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thị trường, sản xuất năm nay còn phải đối mặt với khó khăn do dịch bệnh COVID-19, ảnh hưởng đến xuất khẩu, lưu thông hàng hóa nông sản. Do đó, ngành nông nghiệp đã định hướng cho các địa phương hạn chế trồng các loại cây trồng xuất khẩu khi chưa có hợp đồng bao tiêu sản phẩm, thay vào đó là trồng các loại cây có dư địa tiêu thụ nội địa lớn. Trong đó, tập trung mở rộng một số nhóm cây trồng chủ lực, gồm: ngô, đậu tương, khoai lang, khoai tây, rau đậu các loại và cây ngô, cây rau được xem là cây chủ lực trong cả vụ đông. Thực hiện trồng rải vụ đối với các loại cây rau màu nhằm giảm áp lực trong tiêu thụ; mở rộng các đối tượng cây trồng có thị trường tiêu thụ ổn định, như: dưa chuột bao tử, bí xanh, bí ngô, khoai tây. Bên cạnh đó, đề nghị chính quyền các địa phương tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ đông theo chủ trương, định hướng của tỉnh. Đồng thời, khuyến cáo bà con nông dân thực hiện tốt các hợp đồng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm, tuyệt đối không được sản xuất theo phong trào, tự ý mở rộng diện tích sản xuất các loại cây rau màu giá trị cao khi chưa tìm được đơn vị bao tiêu sản phẩm.

Bài và ảnh: Tiến Xuân