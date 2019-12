Điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Thọ Xuân và đô thị Hải Tiến

Chiều 6 – 12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị điều chỉnh các quy hoạch quan trọng, gồm: “Điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Quốc tế Thọ Xuân đến năm 2030, định hướng đến năm 2050” và “Điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung đô thị Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa”.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh, Trung đoàn Không quân 923, các huyện Thọ Xuân và Hoằng Hóa…

Với Điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Quốc tế Thọ Xuân đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, đơn vị tư vấn, Ban lãnh đạo Cảng hàng không Thọ Xuân và Sở Giao thông – Vận tải, đã đưa ra những lý do cần thiết phải thay đổi quy hoạch, cũng như những nội dung điều chỉnh quy hoạch. Theo đó, những năm qua, Cảng hàng không Thọ Xuân có sự tăng trưởng nhanh, nhiều hạng mục công trình chính bị quá tải và lượng khai thác thực tế vượt xa so với dự báo trước đây. Do vậy, cần phải đánh giá lại và có những điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tế. Mặt khác, quy hoạch cũ đã được triển khai 5 năm, theo Luật Quy hoạch, theo định kỳ 5 năm phải rà soát để điều chỉnh phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội cho từng giai đoạn.

Trên cơ sở phân tích hiện trạng hạ tầng và dự báo lượng hành khách, hàng hóa tăng lên trong những giai đoạn tới, đơn vị tư vấn thiết kế và Sở Giao thông – Vận tải đã đưa ra 3 phương án điều chỉnh quy hoạch, trong đó đều đề cập đến việc điều chỉnh mở rộng diện tích đất, xây dựng thêm đường cất cánh cho máy bay, xây dựng thêm các nhà ga, nâng cấp và mở rộng hệ thống hạ tầng hiện tại. Các phương án điều chỉnh quy hoạch mặt bằng tổng thể của được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn thứ nhất, đến năm 2030, giữ nguyên cấu hình đường cảng hàng không và hệ thống đường lăn; tính toán lại quy mô các hạng mục công trình nhằm bảo đảm khai thác 5 triệu lượt hành khách/năm trên cả đường bay nội địa và quốc tế. Giai đoạn thứ hai, đến năm 2050, xây dựng thêm một đường cảng hàng không số 2 và hệ thống đường lăn, sân đỗ; xây dựng thêm khu hàng không dân dụng và các công trình đồng bộ tại khu đất mới, bảo đảm chiến lược phát triển lâu dài, có thể đón 20 triệu lượt hành khách/năm qua cảng.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đánh giá cao sự chuẩn bị quy hoạch của Sở Giao thông – Vận tải và đơn vị tư vấn là Công ty TNHH MTV Thiết kế và Tư vấn Xây dựng Công trình hàng không ADCC. Đồng chí yêu cầu Sở Giao thông – Vận tải có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có số liệu chính xác về dự báo cụ thể mức tăng trưởng hành khách cho từng giai đoạn tới. Đơn vị tư vấn và Sở Giao thông – Vận tải cần bổ sung vào điều chỉnh quy hoạch nội dung: Cảng Hàng không Thọ Xuân là cảng dự bị cho Cảng Hàng không Nội Bài, từ đó có những điều chỉnh phù hợp về việc phát triển hạ tầng. Mặt khác, cần tìm hiểu những vấn đề liên quan, nhất là quá trình tăng trưởng hành khách ở các cảng hàng không khác trong nước có tính tương đồng, từ đó có những nhận định chính xác cho việc thay đổi quy hoạch. Cũng theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phương án để lựa chọn quy hoạch cần bảo đảm hai đường băng cất – hạ cánh độc lập, tránh việc để máy bay cùng lên – xuống trên một đường băng như nhiều cảng hàng không trong nước như hiện nay. Trong quá trình điều chỉnh quy hoạch, cần cập nhật những quy hoạch liên quan trong vùng, nhất là quy hoạch phát triển hệ thống đường giao thông, nếu có chồng chéo ranh giới quy hoạch, cần ưu tiên cho quy hoạch cảng hàng không. Trên cơ sở các ý kiến khác tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông – Vận tải sớm hoàn thành lại nội dung quy hoạch để trình UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất để tỉnh báo cáo Bộ Giao thông – Vận tải.

Về nội dung Điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung đô thị Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, do quy hoạch cũ vào năm 2015, đô thị này chỉ có diện tích 590 ha, nhưng nay theo Nghị quyết 1211, năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 13, đô thị loại V này phải đạt diện tích trên 1.400 ha. Mặt khác, Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến cùng các điều kiện kinh tế - xã hội vùng này đang có những phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều điều kiện phát triển mới mà những quy hoạch cũ đã lỗi thời, cần phải thay đổi quy hoạch. Theo đó, phạm vi điều chỉnh quy hoạch gồm toàn bộ các xã Hoằng Hải, Hoằng Tiến, Hoằng Trường và một phần các xã: Hoằng Đông, Hoằng Thanh, Hoằng Phong, Hoằng Phụ với tổng diện tích 2.600 ha.

Kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cơ bản đồng ý với các nội dung điều chỉnh mở rộng quy hoạch đô thị này; đồng thời yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến để bổ sung vào đồ án điều chỉnh quy hoạch. Sở Xây dựng có trách nhiệm thẩm định lại đề án để trình UBND tỉnh.

Lê Đồng