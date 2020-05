Để mùa nắng nóng năm nay không còn “nóng” vì... điện

Đội hotline thực hiện sửa chữa trên lưới điện 220KV đang mang điện nhằm hạn chế tối đa việc cắt điện thực hiện sửa chữa vào mùa nắng nóng làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

Vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến công tác vận hành, độ ổn định và an toàn lưới điện, đặc biệt có thể gây quá tải cục bộ tại một số khu vực.

Để phục vụ cấp điện an toàn, ổn định mùa nắng nóng năm 2020, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã đầu tư nâng cấp, cải tạo lưới điện, áp dụng nhiều công nghệ mới, hiện đại vào vận hành lưới điện, đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm trong cộng đồng.

Theo tính toán của Công ty Điện lực Thanh Hóa, trong các tháng cao điểm mùa nắng nóng, phụ tải toàn tỉnh sẽ tăng cao so với trung bình các tháng trong năm. Để chủ động các phương án cấp điện, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh, xử lý kịp thời các tồn tại, khiếm khuyết có nguy cơ gây sự cố mất điện; tăng cường theo dõi tình trạng vận hành, thực hiện kiểm tra, thí nghiệm định kỳ hệ thống điện, thực hiện các biện pháp thay thế, hoán đổi máy biến áp, cân pha, san tải hợp lý giữa các trạm biến áp. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, hệ thống thông tin liên lạc, phương tiện đi lại và bố trí lực lượng ứng trực để phát hiện, xử lý các hiện tượng bất thường. Bố trí phương thức vận hành lưới điện hợp lý, bảo đảm an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố. Bên cạnh đó, công ty đã tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý kỹ thuật, vận hành, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và thiết bị, thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

Công nhân thực hiện vệ sinh đường dây, thiết bị điện bằng vòi phun trực tiếp trên hệ thống đang mang điện.

Để nâng cao hiệu quả, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chỉ đạo các điện lực trực thuộc trên địa bàn tỉnh lên kế hoạch và phương án triển khai cụ thể trong việc vận hành lưới điện phù hợp với khu vực được giao quản lý.

Bám sát chỉ đạo của Công ty Điện lực Thanh Hóa, ngay từ đầu năm, Điện lực TP Thanh Hóa đã rà soát lại toàn bộ đường dây trung áp và các trạm biến áp. Trên cơ sở đó thay thế luân chuyển các máy biến áp quá tải, duy tu bảo dưỡng các đường dây trung áp, đồng thời kiểm định và thay thế các trạm biến áp không đảm bảo. Đặc biệt để hạn chế tối đa việc ngừng cung cấp điện, Điện lực TP Thanh Hóa đã ứng dụng rộng rãi công nghệ sửa chữa điện nóng hotline, đấu nối, sửa chữa, vệ sinh trên đường dây đang mang điện.

Để bảo đảm nguồn điện ổn định trong sản xuất, kinh doanh và các hoạt động dịch vụ du lịch, ngoài áp dụng công nghệ sửa chữa điện nóng hotline, Điện lực TP Sầm Sơn cũng thường xuyên áp dụng công nghệ vệ sinh đường dây, thiết bị, bát cách điện bằng vòi phun trực tiếp trên hệ thống đường dây, trạm biến áp đang mang điện. Đơn vị cũng đã thử nghiệm thành công việc lắp đặt các thiết bị bảo vệ đầu nhánh để bảo vệ tài sản của khách hàng và của điện lực, đồng thời nhanh chóng phát hiện, khoanh vùng và xử lý sự cố mà không phải cắt điện trên diện rộng so với trước đây. Điểm mới trong cách làm của đơn vị là việc phối hợp với khách hàng là các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thí nghiệm định kỳ các trạm biến áp đã góp phần giúp khách hàng đảm bảo được nguồn điện ổn định cho hoạt động.

Điện lực Thường Xuân phụ trách địa bàn có địa hình đồi núi phức tạp, đường dây điện chủ yếu đi qua rừng phòng hộ và đồi trồng cây của các hộ dân. Để bảo đảm an toàn hành lang lưới điện, đơn vị đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nhận biết và tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang lưới điện. Tổng kiểm tra, rà soát cây trong và ngoài hành lang có nguy cơ gây sự cố điện trên địa bàn quản lý. Tiến hành phát quang, dọn thực bì, chặt tỉa cây xung quanh tại các địa điểm trọng yếu nhiều cây cối che phủ, hạn chế tối đa các nguyên nhân có thể gây ra cháy rừng gây ảnh hưởng đến việc vận hành, hoạt động của lưới điện.

Song song với việc tăng cường các giải pháp kỹ thuật, Công ty Điện lực Thanh Hóa đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện đến từng hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp. Tập trung hướng dẫn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện trong giờ cao điểm như: Máy điều hòa, bình nước nóng, bàn là điện... trong thời gian cao điểm của hệ thống điện từ 17 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Tăng cường sử dụng các thiết bị điện hiệu suất cao, các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng như đèn compact, đèn huỳnh quang T5, T8, chấn lưu hiệu suất cao, thiết bị bình đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời...

Trước nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao, Công ty Điện lực Thanh Hóa cũng đã chủ động làm việc, vận động các khách hàng lớn tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR). Chương trình DR ngoài việc tiết giảm công suất phụ tải đỉnh cho ngành điện, nâng cao chất lượng cung cấp điện còn giúp khách hàng giảm chi phí sử dụng điện do giảm nhu cầu sử dụng điện vào giờ cao điểm, tăng hiệu quả sử dụng điện, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Với những giải pháp mang tính tổng thể của Công ty Điện lực Thanh Hóa, cùng với sự chung tay của các cấp chính quyền và sự hưởng ứng, thiết thực hành động của người dân chắc chắn rằng chất lượng điện trên địa bàn tỉnh sẽ ngày càng được cải thiện và để mùa nắng nóng năm nay không còn “nóng” vì... điện.

Ông Hoàng Hải - Giám đốc Điện lực TP Thanh Hóa: “Quan sát trên hệ thống, dự báo khả năng sản lượng tiêu thụ điện trên địa bàn thành phố sẽ tăng khoảng 15%. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã tập trung triển khai các giải pháp kỹ thuật, bổ sung nguồn cấp, chuẩn bị nhân lực và thiết bị xử lý nhanh các sự cố để cấp điện sớm nhất cho khách hàng”.

Ông Lê Ngọc Trọng – Đại diện hệ thống Khách sạn Dragon (TP Sầm Sơn) chia sẻ: Việc phối hợp và kiểm tra định kỳ sẽ giúp doanh nghiệp lường trước được các phụ tải phát sinh, đảm bảo được công suất sử dụng thiết bị và khuyến cáo doanh nghiệp đầu tư thay thế các thiết bị đã cũ không còn bảo đảm.

Ông Nguyễn Việt Huy - Trưởng Phòng Quản lý điện năng, Sở Công Thương: Đối với các hộ gia đình cần hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn trong thời gian cao điểm của hệ thống điện, từ 17 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm cần hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị tiêu thụ công suất điện lớn, tắt các thiết bị điện và đèn chiếu sáng không cần thiết trong thời gian nghỉ giữa ca, tiết kiệm điện chiếu sáng sân vườn, đường nội bộ, có kế hoạch thay thế, cải tạo nâng cấp hoặc loại bỏ dần phương tiện, thiết bị có công nghệ lạc hậu.

H.M – N.L