Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn Khu Kinh tế Nghi Sơn

Chiều 8-10, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tiến độ thực hiện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc một số dự án đầu tư trên địa bàn Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa mặt bằng Nhà máy xi măng Đại Dương 1.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan của tỉnh, Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa thi công đoạn đầu tuyến đường Đông Tây 4.

Trước khi làm việc với các đơn vị liên quan, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa triển khai mặt bằng dự án Nhà máy xi măng Đại Dương 1; dự án Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn; dự án đường từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn. Đây là những dự án được Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự kiến khánh thành và khởi công chào mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa vị trí dự kiến tổ chức lễ khánh thành Nhà máy Gang thép Nghi Sơn.

Theo báo cáo của Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh, đến nay dự án Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn công suất 2 triệu tấn/năm đang được Công ty CP Gang thép Nghi Sơn hoàn chỉnh đầu tư xây dựng phân kỳ 1A với 2 dây chuyền, công suất 1 triệu tấn/năm. Hiện đã lắp đặt hoàn thiện dây chuyền 1 và đi vào hoạt động và đang tiếp tục lắp đặt thiết bị dây chuyền 2, phấn đấu hoàn thiện đi vào hoạt động vào cuối năm 2020.

Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy xi măng Đại Dương 1 đã chủ động phối hợp với UBND thị xã Nghi Sơn thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Chủ đầu tư đã tiến hành san gạt, tạo lập mặt bằng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khởi công.

Đối với dự án đường từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn, mặc dù nhà thầu đã tăng cường hơn các nguồn lực để thi công và thi công đoạn 3,1 km đầu tuyến. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện dự án chưa bảo đảm theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, các đơn vị đã nêu lên những khó khăn và đề xuất các biện pháp tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Đồng thời, yêu cầu nhà thầu bổ sung nhân lực, thiết bị, phương tiện máy móc thực hiện thi công, tăng ca làm thêm giờ để bảo đảm tiến độ dự án.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đánh giá cao các chủ đầu tư, nhà thầu thi công đã tích cực huy động nguồn lực, phương tiện để triển khai dự án theo cam kết. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, đối với dự án Nhà máy xi măng Đại Dương 1 và dự án Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn dự kiến khởi công vào ngày 22-10, thị xã Nghi Sơn hoàn thành thủ tục có liên quan cho các dự án trước ngày 18-10. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh chủ trì phối hợp với các chủ đầu tư tổ chức chương trình lễ khởi công và khánh thành các dự án theo quy mô cấp tỉnh. Công an tỉnh chỉ đạo Công an thị xã Nghi Sơn và các đơn vị liên quan bảo đảm an ninh trật tự bảo đảm an toàn giao thông trong dịp khởi công.

Đối với khánh thành đoạn đầu tuyến đường từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh tăng cường quản lý giám sát, báo cáo hàng ngày tiến độ thực hiện dự án cho UBND tỉnh. Đơn vị thi công tập trung hơn nữa máy móc, trang bị, nhân lực để thực hiện dự án kịp tiến độ đề ra. Đến ngày 17-10 Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh báo cáo chi tiết tiến độ thực hiện đoạn đầu tuyến đường từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn với UBND tỉnh.

Lê Hợi