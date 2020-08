Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm

Trong những ngày đầu tháng 8–2020, chúng tôi trở lại tìm hiểu tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh, như: Đường giao thông nối TP Sầm Sơn với Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) giai đoạn 1, Đại lộ Đông Tây TP Thanh Hóa, đường từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu đường Đông Tây 4 đi Cảng Nghi Sơn. Đây là những công trình giao thông trọng điểm đang triển khai thi công trên địa bàn tỉnh, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn để cắt băng khánh thành chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Thi công tuyến đường giao thông từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu đường Đông Tây 4 đi Cảng Nghi Sơn.

Tại dự án đường giao thông nối TP Sầm Sơn với KKTNS (giai đoạn 1), qua tìm hiểu chúng tôi được biết: Sau khi thực hiện điều chỉnh dự án, chiều dài tuyến còn lại là 12,5 km, tổng mức đầu tư 1.479,704 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn bố trí cho dự án đến nay 1.322,93 tỷ đồng và đã giải ngân 1.212,29 tỷ đồng. Hiện TP Sầm Sơn, huyện Quảng Xương đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) từ Km1+800 – Km14+300. Về triển khai thi công, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Giao thông – Vận tải (chủ đầu tư) đã chỉ đạo ban quản lý dự án phối hợp cùng các nhà thầu xây dựng kế hoạch thi công cụ thể, lập biểu tiến độ thi công chi tiết và yêu cầu các nhà thầu cam kết bảo đảm hoàn thành dự án trước ngày 30-10-2020. Đến ngày 20-7-2020, các nhà thầu đã thi công nền đường, móng cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa mặt đường, hào kỹ thuật, cống thoát nước dọc hai bên tuyến, cọc khoan nhồi cầu sông Rào, với tổng giá trị thực hiện khoảng 355 tỷ đồng, đạt 49,75% khối lượng. Theo đánh giá của chủ đầu tư, thời gian qua, các nhà thầu đã tăng cường máy móc, thiết bị, vật liệu để thi công. Tuy nhiên, tiến độ thi công vẫn chậm, không bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chậm tiến độ được xác định, do vướng mắc cục bộ mặt bằng, mặt khác do thời tiết nắng nóng khắc nghiệt kéo dài cũng là một yếu tố làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Tuy về mặt bằng còn một số vướng mắc, nhưng với mặt bằng sạch đã bàn giao đến nay là cơ bản đủ điều kiện để các nhà thầu tăng cường máy móc, thiết bị, nhân lực, vật liệu để triển khai nhiều mũi thi công trên công trường. Tuy nhiên, các nhà thầu vẫn chưa tập trung huy động, bố trí đầy đủ nhân lực, máy móc thiết bị, vật liệu theo yêu cầu để triển khai thi công nên khối lượng thực hiện đạt được thấp so với cam kết về tiến độ đã ký với chủ đầu tư. Trên cơ sở kế hoạch thi công dự án, Sở Giao thông – Vận tải sẽ thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tăng cường máy móc thiết bị, vật tư, nhân lực để tiếp tục mở thêm các mũi thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Bên cạnh đó, chủ đầu tư sẽ kiên quyết xử lý dứt điểm các nhà thầu không huy động máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công.

Dự án Đại lộ Đông Tây TP Thanh Hóa, điểm đầu Km 0, giao với đường ngang thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn; điểm cuối Km5+320, giao với Quốc lộ 1A tại Km326+170. Chiều dài tuyến 4,97 km, đoạn qua huyện Đông Sơn dài 0,22 km, đoạn qua TP Thanh Hóa dài 4,75 km. Tổng mức đầu tư giai đoạn hoàn chỉnh 1.283,327 tỷ đồng, phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 là 796,814 tỷ đồng; trong đó, kinh phí GPMB 506 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn bố trí từ đầu dự án đến nay là 208,31 tỷ đồng, đã giải ngân 126,77 tỷ đồng. Hiện các địa phương đã bàn giao mặt bằng 3,675 km. Trên công trường, các nhà thầu đã thi công nền đường, móng cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa, hào kỹ thuật, cống thoát nước dọc hai bên tuyến, với tổng giá trị thực hiện đạt khoảng 39,241 tỷ đồng/206 tỷ đồng. Hiện tiến độ thi công dự án rất chậm, nguyên nhân do công tác GPMB không đáp ứng được tiến độ của dự án. Trong phạm vi mặt bằng đã bàn giao vẫn còn vướng mắc, như: Các công trình hạ tầng chưa được di chuyển xong khi bàn giao mặt bằng; diện tích đất nông nghiệp, đất thổ cư bàn giao vẫn vướng mắc một số hộ chưa GPMB nên nhà thầu thi công khó khăn và không hiệu quả. Ngoài ra, do nhà thầu chưa tập trung đầy đủ tài chính, thiết bị, nhân lực, vật liệu để thi công những vị trí đã bàn giao mặt bằng theo kế hoạch nên tiến độ thi công không bảo đảm yêu cầu. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, chủ đầu tư là Sở Giao thông – Vận tải đề nghị UBND TP Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ GPMB và giải quyết những tồn tại trên các đoạn tuyến đã bàn giao mặt bằng. Nhà thầu thi công xây dựng kế hoạch thi công chi tiết cho các hạng mục còn lại và tăng cường máy móc, vật liệu, nhân công để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Đông Sơn khẩn trương giải quyết những vướng mắc, hoàn thành công tác bồi thường GPMB của 30m còn lại.

Tại Dự án đường từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi Cảng Nghi Sơn. Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý KKTNS và các Khu công nghiệp tỉnh, cho biết: Hiện công tác GPMB đã cơ bản hoàn thành. Về thi công xây lắp, theo yêu cầu về tiến độ thi công cũng như cam kết, nhà thầu phải bố trí trên tuyến 23 mũi thi công, nhưng thực tế nhà thầu mới bố trí 13 mũi thi công. Tuy nhiên, từ ngày 11-7-2020 nhà thầu đã rút bớt các mũi thi công và hiện nay chỉ triển khai 8 mũi thi công...? Tổng giá trị phải thực hiện theo cam kết từ 15-5-2020 đến 10-10-2020 là 432 tỷ đồng, thực tế giá trị thực hiện từ ngày 15–5-2020 đến ngày 28-7-2020 là 81,4 tỷ đồng, đạt 18,8% so với tổng giá trị khối lượng phải thực hiện. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, UBND thị xã Nghi Sơn đã chỉ đạo tổ công tác liên ngành vận động các hộ dân bàn giao từng đoạn mặt bằng để nhà thầu thi công, một số hộ không chấp hành quyết định sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất; tuy nhiên, thời gian thực hiện kéo dài, một số vị trí đã bàn giao mặt bằng nhưng người dân cản trở trong quá trình thi công và hiện mặt bằng mới cơ bản bàn giao xong. Việc huy động máy móc, thiết bị, nhân lực triển khai thi công của nhà thầu chưa bảo đảm theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 79/TB-UBND ngày 13–5–2020; biên bản cam kết đã ký giữa các bên. Để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành dự án theo kế hoạch, các nhà thầu tập trung huy động các nguồn lực, bố trí thêm mũi thi công, tăng ca đẩy nhanh tiến độ thi công để bù lại khối lượng thực hiện chưa bảo đảm theo kế hoạch trong thời gian qua.

Bài và ảnh: Xuân Hùng