Đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn

Chiều 21 - 8, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn (KKTNS).

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan của tỉnh; thị xã Nghi Sơn; các chủ đầu tư dự án và Văn phòng UBND tỉnh.

Đại diện lãnh đạo UBND thị xã Nghi Sơn báo cáo tại hội nghị

Theo báo cáo của UBND thị xã Nghi Sơn, tổng số dự án đủ điều kiện về thủ tục pháp lý và đang có nhu cầu thực hiện GPMB năm 2020 là 86 dự án, với tổng diện tích cần GPMB là 466,91 ha. Từ đầu năm đến ngày 20 - 8 - 2020, thị xã đã ban hành quyết định thu hồi đất cho 1.637 lượt hộ; trình phê duyệt phương án bồi thường 447,79 tỷ đồng/1.332 lượt hộ; đã phê duyệt phương án bồi thường 465,94 tỷ đồng/2.288 lượt hộ (bao gồm chuyển tiếp năm 2019); hoàn thành chi trả 238,6 tỷ đồng/1.696 lượt hộ; đo đạc, kiểm kê 458,4 ha/ 84 dự án, lập phương án bồi thường 399,46 ha/ 80 dự án. Hoàn thành bàn giao mặt bằng 259,67 ha tại 51 dự án, đạt 41,55% so với Kế hoạch số 44/KH-UBND. Về thực hiện GPMB các dự án sử dụng vốn đầu tư công do tỉnh quản lý, năm 2020 tại KKTNS có 14 dự án, diện tích 76,72ha và đến hết tháng 7 – 2020, thị xã đã đo đạc, kiểm kê 76,72 ha/ 14 dự án, lập phương án bồi thường 68,78 ha/ 14 dự án, hoàn thành bàn giao GPMB 34,63 ha tại 16 dự án, đạt 29,46% so với kế hoạch số 44/KH-UBND.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại hội nghị.

Thời gian tới, thị xã Nghi Sơn tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác GPMB trên địa bàn thị xã. Đối với dự án Đường dây 500Kv đấu nối Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện Quốc Gia, tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn đọng để hoàn thành công tác GPMB trong tháng 8 -2020. Đối với dự án đường từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi Cảng Nghi Sơn, trong tháng 8 và tháng 9-2020 tập trung công tác vận động và tổ chức lực lượng bảo đảm an ninh trật tự phục vụ thi công dự án; đồng thời, triển khai phương án cưỡng chế đối với 22 hộ (đã có Quyết định cưỡng chế thu hồi đất), tiếp tục tổ chức vận động, hoàn chỉnh các thủ tục để cưỡng chế 22 hộ còn lại.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Đối với dự án cao tốc Bắc - Nam, trong tháng 8, tháng 9 – 2020, thực hiện thẩm định, quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án và thực hiện chi trả tiền bồi thường, tổ chức vận động người dân nhận tiền, bàn giao mặt bằng; phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trước 30 – 9 - 2020... Đối với dự án đô thị động lực, thị xã tập trung hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; công khai phương án; thẩm định phê duyệt để chi trả và hoàn thành GPMB 3 khu tái định cư tại các phường Hải Hòa, Nguyên Bình, Xuân Lâm. Đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành phê duyệt trích đo, trích lục các dự án thành phần khác để ban hành thông báo thu hồi đất và triển khai kiểm kê đối với 2 dự án kênh tiêu thoát nước theo kế hoạch của chủ đầu tư dự án đề xuất. Dự án đường vào Nhà máy xi măng Đại Dương, tập trung vận động các hộ dân nhận tiền, bàn giao mặt bằng và hoàn chỉnh các trình tự thủ tục để trình ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất tháng 9 - 2020.

Đại diện chủ đầu tư Nhà máy Nhiệt điên Công Thanh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện một số nhà đầu tư cho biết, mặc dù đã ký kết với UBND thị xã Nghi Sơn về kế hoạch GPMB, nhưng tiến độ GPMB chậm và phải lùi tiến độ GPMB nhiều lần. Tại một số dự án, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng chưa nhận tiền bồi thường với thời gian kéo dài nhưng thị xã vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu. Các chủ đầu tư đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thị xã Nghi Sơn đẩy nhanh tiến độ, sớm bàn giao mặt bằng để triển khai đầu tư xây dựng dự án.

Đại diện Công ty CP Gang thép Nghi Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nêu rõ, mặc dù còn nhiều khó khăn, song thời gian gần đây, thị xã Nghi Sơn có nhiều cố gắng để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện GPMB các dự án và đạt được kết quả tốt hơn so với những năm trước. Tuy nhiên, một số dự án việc GPMB còn chậm, có những dự án kéo dài, nguy cơ ảnh hướng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh. Đồng thời, vẫn còn nhiều dự án việc GPMB chưa đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư. Nguyên nhân chủ yếu là do dự án triển khai trên địa bàn thị xã Nghi Sơn nhiều, việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, thị xã chưa có kế hoạch tổng thể để lãnh đạo, chỉ đạo công tác GPMB.

Đại diện chủ đầu tư Nhà máy xi măng Đại Dương phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, thời gian tới, thị xã Nghi Sơn phải quyết liệt hơn trong công tác GPMB, phân định rõ trách nhiệm của tập thể, từng cá nhân. Thường xuyên theo dõi tiến độ và xử lý nghiêm những cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ GPMB được giao. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu thị xã Nghi Sơn phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến các dự án trọng điểm về mốc tiến độ, chủ trương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về GPMB để thị xã Nghi Sơn, các sở, ngành, các chủ đầu tư triển khai thực hiện.

Xuân Hùng