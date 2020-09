Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài

Sáng 31-8, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ 8 tháng năm 2020.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu sau hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thanh Hóa.

Đồng chí Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan của tỉnh.

Trong 8 tháng năm 2020, tỷ lệ giải ngân vốn vay nước ngoài của cả nước đạt 21,64% dự toán, cao hơn so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn thấp hơn mức bình quân chung giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2020 của cả nước. Nguyên nhân chủ yếu là do các dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài chịu tác động của đại dịch COVID-19 nặng nề hơn so với các dự án trong nước trong khi hầu hết các hoạt động sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi đều gắn với yếu tố nước ngoài từ khâu nhập máy móc, thiết bị cho đến huy động chuyên gia, nhân công, nhà thầu nước ngoài, tư vấn giám sát… Cùng với đó là các nguyên nhân chủ quan, như: năng lực của chủ dự án; vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; điều chỉnh, sử dụng vốn dư; kéo dài thời gian rút vốn... làm chậm thêm tiến độ giải ngân nguồn vốn này.

Tại Thanh Hóa, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 27-8, tổng số nguồn vay nước ngoài cấp phát từ trung ương đã giải ngân được 214 tỷ đồng, trong đó, kế hoạch năm 2019 kéo sang năm 2020 đã giải ngân 135,94 tỷ đồng, đạt 94%; kế hoạch năm 2020 đã giải ngân 78,51 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 17%. Theo cam kết của các chủ đầu tư đến ngày 31-12-2020, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh gải ngân đạt 365,811 tỷ đồng đạt 79% kế hoạch. Hiện trên địa bàn tỉnh có 3 chương trình, dự án (dự án Tăng cường hệ thống y tế tỉnh, huyện, chu kỳ V, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức; dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ đập vốn vay WB8; dự án hiện đại hóa nguồn lâm nghiệm và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển, vay vốn WB) gặp khó khăn vướng mắc và không có khả năng giải hết kế hoạch vốn năm 2020 được giao.

Trước thực trạng trên, tỉnh Thanh Hóa đề nghị Bộ Tài chính xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét gia hạn thực hiện dự án Tăng cường hệ thống y tế tỉnh, huyện, chu kỳ V, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức đến hết ngày 31-12-2021. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm phê duyệt điều chỉnh dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ đập vốn vay WB8, để làm cơ sở cho tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện đối với 12 hồ chứa trên địa bàn tỉnh. Đồng thời sớm hoàn thiện quy hoạch và xây dựng bản đồ đầu tư cho các xã vùng dự án hiện đại hóa nguồn lâm nghiệm và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển, vay vốn WB, để có cơ sở thực hiện dự án thành phần tại Thanh Hóa.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đề nghị các địa phương rà soát lại khả năng giải ngân vốn từng dự án từ nay đến cuối năm, để có phương án xem xét điều chỉnh cho phù hợp. Tập trung chỉ đạo các Ban quản lý dự án giải quyết khó khăn, vướng mắc các dự án để triển khai dự án đạt tỷ lệ giải ngân vốn cao nhất có thể. Các địa phương có văn bản cam kết về tiến độ giải ngân gửi về Bộ Tài chính trong thời gian sớm nhất. Đối với số vốn nước ngoài đã phân bổ các năm trước còn lại, nếu có khả năng giải ngân, Bộ Tài chính kiến nghị các bộ, ngành cần sớm tổng hợp kế hoạch đầu tư công còn thiếu để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, cân đối trong cả giai đoạn năm 2016-2020. Những trường hợp không có khả năng hoàn thành khối lượng dự án theo tiến độ đặt ra, phải cắt giảm, chuyển giao kế hoạch vốn đã được giao… Hàng tháng, Bộ Tài chính duy trì hộ nghị trực tuyến với các địa phương để kiểm điểm, đôn đốc các địa phương về tiến độ giải ngân vốn ODA.

Sau hội nghị trực tuyến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị các Ban quản lý dự án tích cực đôn đốc thực hiện các dự án sử dụng vốn vay nước ngoài, bảo đảm giải ngân vốn theo kế hoạch. Đối với các dự án đang vướng mắc, các sở ngành có liên quan của tỉnh chủ động đấu mối với các bộ, ngành trung ương để sớm hoàn thành thủ tục theo định.

Lê Hợi