Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân

Thời gian qua, các cấp hội nông dân (HND) trong tỉnh đã chủ động và tích cực phối hợp đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ cho hội viên nông dân. Các hoạt động này đã giúp hội viên, nông dân có điều kiện để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Nhờ được tạo điều kiện về vốn, khoa học – kỹ thuật nhiều hội viên nông dân phường Đông Cương (TP Thanh Hóa) vươn lên trong phát triển kinh tế.

Thời gian qua, HND huyện Nông Cống luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao kiến thức, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật (KHKT), hỗ trợ vốn vay cho hội viên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Hội thường xuyên phối hợp với trung tâm dịch vụ nông nghiệp, trung tâm giáo dục cộng đồng và các ngành chức năng của huyện tổ chức được trên 100 lớp tập huấn về chăn nuôi, trồng trọt cho gần 1.000 lượt hội viên tham gia. Chủ động liên kết, phối hợp với các công ty phân bón, giống cây trồng cung ứng hàng nghìn tấn phân bón, hàng trăm tấn giống các loại, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất. Hội còn làm tốt vai trò cầu nối giữa ngân hàng với hội viên, nông dân, tạo điều kiện để bà con tiếp cận được nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất. Nhờ có vốn, kiến thức, nhiều hộ nông dân đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Bên cạnh đó, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và thoát nghèo bền vững được triển khai đến đông đảo hội viên. Từ phong trào này, nhiều hộ nông dân khai thác tiềm năng đất đai, lao động, vốn, mạnh dạn ứng dụng KHKT, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi trong sản xuất, nhiều gia đình có thu nhập từ 100 triệu đến 500 triệu đồng/năm.

Nhằm giúp hội viên nông dân vươn lên trong phát triển kinh tế, thời gian qua các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở đã ký và duy trì tốt 29 chương trình phối hợp, liên doanh, liên kết với các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, trường học trong và ngoài tỉnh; đồng thời huy động được sức mạnh tổng hợp và nhiều nguồn lực hỗ trợ cho nông dân. Tích cực xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân; đến nay tổng số quỹ toàn tỉnh là trên 57,1 tỷ đồng, đã giúp cho 1.940 lượt hộ nông dân vay để sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập ổn định đời sống và đầu tư cho 144 dự án có hiệu quả kinh tế cao về lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Ngoài ra, các cấp HND trong tỉnh đã tích cực khai thác nguồn vốn từ các chương trình, dự án để hỗ trợ nông dân. Trong đó, tích cực hợp đồng ủy thác và tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để giúp nông dân vay vốn. Hiện nay, số dư nợ qua 2 ngân hàng là trên 10.331 tỷ đồng, giúp cho 189.761 lượt hộ vay để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Do được quản lý chặt, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, uốn nắn những sai lệch nên các nguồn vốn do hội quản lý được sử dụng đúng mục đích, an toàn, hiệu quả, nợ quá hạn dưới mức cho phép.

Bên cạnh đó, các cấp hội đã ký hợp đồng trách nhiệm với các doanh nghiệp phân bón trong và ngoài tỉnh để tín chấp cho nông dân mua phân bón theo hình thức chậm trả, không lãi trên 14.000 tấn. Ngoài ra, qua các chương trình phối hợp, hàng năm các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở hội còn chủ động liên kết với các trung tâm nghiên cứu, các viện, các doanh nghiệp chuyển giao các tiến bộ KHKT, ứng dụng sử dụng các chế phẩm sinh học trong chăn nuôi, trồng trọt đem lại hiệu quả kinh tế cao, gắn phát triển sản xuất với bảo vệ môi trường theo hướng bền vững; cung ứng hàng ngàn tấn giống, hàng trăm ngàn cây con giống các loại có chất lượng cho hội viên, nông dân. Thường xuyên khảo sát, nắm vững nhu cầu về đào tạo nghề và nhu cầu việc làm của hội viên nông dân trong tỉnh; trực tiếp và phối hợp với các đơn vị liên quan mở các lớp đào tạo nghề dưới 3 tháng cho lao động nông thôn, đồng thời tổ chức các lớp tư vấn hướng nghiệp việc làm cho hội viên, giới thiệu lao động nông thôn vào làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và tham gia đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở các nước trên thế giới. Trong năm 2019 và gần 2 tháng năm 2020, các cấp hội trong tỉnh đã trực tiếp và phối hợp mở lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 9.732 người tham gia; tư vấn giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho 5.897 người. Phối hợp với hệ thống khuyến nông, khuyến lâm, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức chuyển giao KHKT về chăn nuôi, trồng trọt, sử dụng chế phẩm sinh học cho 121.115 lượt cán bộ, hội viên nông dân; tổ chức 192 cuộc hội thảo cho 5.474 lượt người tham gia...

Có thể khẳng định, từ các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, các chương trình phối hợp và tập huấn về KHKT, học tập các mô hình, dự án... đã tác động tích cực giúp hội viên nông dân chuyển biến nhận thức, khai thác tiềm năng, phát triển sản xuất, từ đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Đây thật sự là hướng đi đúng của hội, là những việc làm thiết thực để thu hút và tập hợp nông dân vào hội.

