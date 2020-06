Đại hội cổ đông ASM: Giữ lại 1.000 tỷ đồng lợi nhuận để tăng sức đề kháng

Những tháng đầu năm 2020 là khoảng thời gian lao đao của nền kinh tế toàn cầu bởi đại dịch COVID-19 khiến cho nhiều doanh nghiệp bị đe dọa đứng trên bờ vực phá sản. Những tác động tiêu cực từ thị trường đã và đang ảnh hưởng đến sức khỏe và vận mệnh của doanh nghiệp.

Bà Lê Thị Nguyệt Thu - Chủ tịch Tập đoàn Sao Mai kiên định đưa Sao Mai tăng trưởng mới.

Hiểu được những khó khăn và xuất phát từ hoàn cảnh chung, Đại hội đồng cổ đông Sao Mai Group diễn ra vào sáng ngày 18/6 tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã biểu quyết thống nhất về việc giữ lại lợi nhuận gần 1.000 tỷ đồng để tái đầu tư vào các công trình trọng điểm nhằm tăng cường sức đề kháng, củng cố hoạt động, quyết tâm vượt qua khó khăn và đối phó với khủng hoảng kinh tế toàn cầu sau dịch bệnh.

ASM đã nhận được sự đồng thuận cao của các cổ đông, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, cùng chia sẻ khó khăn chung. Đây chính là động lực để Sao Mai tiếp tục phát huy hết khả năng và chất xám của tập thể cán bộ Tập đoàn, đưa hoạt động kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ trở lại.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.

Mới đây, tạp chí VietNam Report đã công bố Tập đoàn Sao Mai đứng vị trí số 12 trong bảng xếp hạng FAST 500 - top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2020, cho thấy những tín hiệu tích cực mà Sao Mai đã nỗ lực phấn đấu.

Tập đoàn Sao Mai vươn lên vị trí số 12 trong bảng xếp hạng FAST500 năm 2020.

Chiến lược phát triển của ASM trong những tháng cuối năm 2020 sẽ tập trung đầu tư vào các dự án trọng điểm như: Giai đoạn II của Nhà máy điện mặt trời An Hảo (tổng vốn đầu tư khoảng 5.800 tỷ đồng), xây dựng khu du lịch điện mặt trời Núi Cấm, Nhà máy nước khoáng thiên nhiên An Hảo (Tịnh Biên), đầu tư dây chuyền sản xuất bơ (magarine) và shortening từ cá, đầu tư các hạng mục khu du lịch Đồi Tức Dụp, tiếp tục hoàn thiện công trình đạt kỷ lục Guiness cho Rừng Tràm đẹp và nổi tiếng nhất Việt Nam, đẩy mạnh tiến độ và mở rộng 1 số dự án bất động sản ở các địa phương: Long An, Tiền Giang, Cần Thơ và Thanh Hóa.

Một góc đảo Ngọc của Khu Du lịch điện mặt trời An Hảo được Sao Mai đưa vào khai thác nhằm phát triển chuỗi dịch vụ - du lịch.

Những hành động khẩn trương thần tốc của lãnh đạo Tập đoàn chắc chắn sẽ đem lại những khởi sắc mới, để đưa ASM tiếp tục gặt hái những thành công rực rỡ trong năm 2020 như Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

NL