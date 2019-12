Đa dạng hóa đối tượng trong nuôi trồng thủy sản ở huyện Tĩnh Gia

Khu nuôi trồng thủy, hải sản của xã Hải Châu (Tĩnh Gia).

Với chiều dài 42 km bờ biển, 3 cửa lạch có bãi triều rộng lớn, nên những năm qua, huyện Tĩnh Gia đã chú trọng phát huy tối đa lợi thế này trong phát triển lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Trong đó, huyện xác định là hướng đi chính trong phát triển, nâng cao giá trị trong sản xuất nông nghiệp.

Để nâng cao giá trị sản xuất cho diện tích nuôi trồng thủy sản, những năm qua, UBND huyện Tĩnh Gia đã chỉ đạo các xã có diện tích nuôi tập trung phát triển nghề nuôi trồng thủy sản theo hướng lựa chọn đối tượng nuôi, hình thức nuôi phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu, trình độ kỹ thuật, cơ sở hạ tầng. Bố trí và đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng nuôi trồng thủy sản. Đáng chú ý, huyện đã và đang chú trọng chuyển dịch hình thức nuôi trồng từ quảng canh sang nuôi thâm canh, đa dạng đối tượng con nuôi theo hướng an toàn, đa dạng sinh học.

Theo đó, huyện đã định hướng các vùng gắn với đối tượng nuôi phù hợp cho các địa phương. Cụ thể như: Vùng nuôi ở các xã ven biển và cửa lạch, như: Hải Bình, Hải Thanh, Bình Minh, Xuân Lâm, Hải Hà, Nghi Sơn, Hải Châu được bố trí nuôi các đối tượng: Cá vược, cá mú, cá hồng mỹ, cá giò bằng hình thức nuôi lồng, bè; đối tượng con nuôi hàu Thái Bình Dương, vẹm xanh nuôi bằng hình thức nuôi giàn bè và bãi triều ven sông. Các xã vùng nước mặn, lợ, như: Thanh Thủy, Xuân Lâm, Nguyên Bình, Trúc Lâm, Tĩnh Hải, Tân Trường, Tùng Lâm định hướng nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cua, ghẹ, cá đối mục... nuôi theo hình thức thâm canh, quảng canh. Ngoài ra, một số con nuôi cho hiệu quả kinh tế cao, như: Ốc hương, cua càng xanh cũng được huyện thu hút doanh nghiệp vào đầu tư liên kết sản xuất trên vùng đảo, vùng vịnh.

Trên cơ sở định hướng của huyện, các địa phương đã thực hiện đa dạng hóa các đối tượng con nuôi thông qua hình thức thả nuôi xen ghép nhiều đối tượng nuôi trong ao, đầm, như: Tôm sú, cua, cá rô phi, cá đối mục. Nhờ đó, nhiều mô hình nuôi xen ghép, đa dạng hóa con nuôi đã được triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Tĩnh Gia và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như: Mô hình nuôi xen ghép tôm sú, cua xanh và cá rô phi đơn tính, với mật độ thả nuôi 4.000 con tôm giống/ha, cua xanh 1.400 con/ha, rô phi 1.400 con/ha tại xã Xuân Lâm đã mang lại lợi nhuận 300 triệu đồng/ha/vụ; mô hình nuôi tôm kết hợp với cá đối mục theo tỷ lệ xen kẽ 1/4 (1 con cá đối mục nuôi xen với 4 con tôm) tại xã Trúc Lâm, lợi nhuận mang lại hơn 100 triệu đồng/ha/vụ.

Đánh giá về các mô hình đa dạng đối tượng con nuôi này, ông Mai Xuân Châu, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Tĩnh Gia, cho biết: Do đây là hình thức đa dạng hóa đối tượng con nuôi trên cùng một đơn vị diện tích, nên tận dụng được những đặc điểm sinh học của đối tượng đó để hạn chế dịch bệnh, giảm chi phí đầu tư, tăng hiệu quả sản xuất. Ngoài ra đã giúp nhiều hộ nuôi giảm thiểu rủi ro do nuôi tôm sú độc canh, từ đó phục hồi các vùng nuôi bỏ hoang hoặc kém hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Trong nuôi đa dạng hóa, việc kết hợp các đối tượng nuôi có đặc tính hỗ trợ lẫn nhau và hạn chế được lượng thức ăn dư thừa, giảm các nguy cơ xảy ra dịch bệnh, hạn chế sử dụng các loại thuốc, hóa chất xử lý môi trường. Do vậy, dư lượng các hóa chất tồn dư trong ao và sản phẩm nuôi ít, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Nhờ việc đa dạng hóa đối tượng con nuôi vào nuôi trồng thủy sản, nên năng suất và sản lượng trong nuôi trồng thủy sản của huyện Tĩnh Gia ngày càng tăng. Hằng năm, với tổng diện tích nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ của toàn huyện là 542 ha, đã cho sản lượng đạt gần 2.000 tấn sản phẩm.

Hương Thơm