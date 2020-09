Cục Hải quan Thanh Hóa tạo điều kiện để phục vụ tốt công tác giám sát, quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu

Cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Nghi Sơn, thuộc Cục Hải quan Thanh Hóa giải quyết thủ tục cho đơn vị, doanh nghiệp.

Trong những năm qua, lãnh đạo Cục Hải quan Thanh Hóa (CHQTH) đã luôn bám sát, kiểm tra, theo dõi, nắm tình hình và kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các chi cục hải quan thực hiện đúng các quy trình thủ tục hải quan, chế độ, chính sách pháp luật, cơ chế điều hành đối với từng loại hình xuất khẩu, nhập khẩu (XK, NK), giải đáp và hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc cho các doanh nghiệp và người dân trong quá trình làm thủ tục hải quan của các chi cục, không để vướng mắc tồn đọng.

Từ đầu năm đến nay, CHQTH đã làm thủ tục cho 4.157 lượt phương tiện vận tải; 27.925 lượt người xuất nhập cảnh; 51.527 tờ khai; trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) đạt 5.324 triệu USD, bằng 116% so với cùng kỳ năm 2019. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm: sản phẩm đá xây dựng các loại; dăm gỗ; xăng, hải sản đông lạnh; sản phẩm may mặc... Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu, dầu thô phục vụ sản xuất của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, linh kiện lắp ráp ôtô, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải... Tính đến 25-8-2020, toàn cục đã thu nộp ngân sách Nhà nước là 7.475 tỷ đồng, đạt 79,5% so với chỉ tiêu giao của Bộ Tài chính, bằng 113% so với cùng kỳ năm 2019.

Để thực hiện tốt các điều kiện phục vụ công tác giám sát, quản lý hàng hóa XNK, CHQTH đã ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử, tăng cường cải cách hành chính, rút ngắn thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Đến nay, CHQTH đã thực hiện 100% thủ tục hải quan điện tử thông qua hệ thống VNACCS/VCIS tại các chi cục hải quan, theo đó góp phần minh bạch trong các khâu nghiệp vụ hải quan, đơn giản hóa thủ tục hải quan và rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa XNK cho doanh nghiệp. Từ khi triển khai hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS đến nay, CHQTH luôn duy trì vận hành thông suốt, đảm bảo 100% tờ khai, 100% doanh nghiệp đáp ứng điều kiện được khai báo qua hệ thống VNACCS/VCIS, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK trên địa bàn.

Cùng với đó, CHQTH đã triển khai, tuyên truyền và vận động các doanh nghiệp thực hiện Đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7”, tiếp tục phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh mở rộng thanh toán điện tử theo Thông tư số 184/2015/TT-BTC ngày 17-11-2015 của Bộ Tài chính. Thông qua việc thực hiện thanh toán thuế, lệ phí hải quan bằng phương thức điện tử đã giúp doanh nghiệp thanh toán tiền thuế mọi lúc, mọi nơi, giảm thiểu thời gian làm thủ tục hải quan.

Giai đoạn 2016-2020, CHQTH đã thực hiện triển khai hơn 130 thủ tục hành chính mới trên cơ chế một cửa quốc gia; tổ chức thực hiện kế hoạch tổng thể triển khai cơ chế một cửa quốc gia của ngành hải quan giai đoạn 2016-2020 theo lộ trình của Tổng Cục Hải quan (TCHQ). Triển khai kết nối cơ chế một cửa ASEAN theo lộ trình của TCHQ để thực hiện trao đổi và công nhận lẫn nhau về các chứng từ thương mại được cấp dưới dạng điện tử với các nước ASEAN như: trao đổi chính thức e-C/O form D với 4 nước ASEAN; thực hiện thu phí, lệ phí bằng phương thức điện tử đối với 100% các thủ tục hành chính thực hiện qua cơ chế một cửa quốc gia; triển khai thực hiện hệ thống E-manifest (hệ thống tiếp nhận bản khai hàng hóa điện tử) trên cổng thông tin một cửa quốc gia cho các hãng tàu, đại lý hãng tàu...

Bên cạnh đó, CHQTH còn đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Với phương châm “Không để ma túy lọt qua cửa khẩu và các địa điểm làm thủ tục hải quan”, CHQTH đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát; triển khai các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan nhằm đấu tranh có hiệu quả với hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Tăng cường phối hợp với các đơn vị công an, bộ đội biên phòng, quản lý thị trường... và các đơn vị trong việc trao đổi thông tin để nâng cao hiệu quả tuần tra kiểm soát, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng chống ma túy. Từ đầu năm 2020 đến nay, CHQTH đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ 8 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng với toàn ngành, CHQTH còn tiếp tục tăng cường công tác thu thập, tổng hợp thông tin từ cơ sở dữ liệu của ngành; phân tích, xác lập các đối tượng có dấu hiệu rủi ro để thiết lập tiêu chí phân tích rủi ro. Cụ thể, hàng năm cục đã triển khai đến toàn đơn vị thực hiện kế hoạch về việc thu thập xử lý thông tin quản lý rủi ro; triển khai thực hiện danh mục hàng hóa rủi ro trong quản lý Nhà nước về hải quan để phân tích, đánh giá rủi ro, hỗ trợ quyết định áp dụng các biện pháp nghiệp vụ hải quan đối với hoạt động XK, NK. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quản lý, cơ quan kiểm tra chuyên ngành, các đơn vị hải quan nơi có cửa khẩu nhập, cửa khẩu xuất nhằm giải quyết nhanh chóng, kịp thời thủ tục hải quan, thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK. Bố trí cán bộ, trang bị cơ sở vật chất để tham gia hoạt động kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa thuộc danh mục kiểm tra chuyên ngành trong thông quan trên cơ sở thông tin đánh giá mức độ rủi ro và năng lực của cơ quan hải quan.

Xác định rõ hải quan vừa là người quản lý vừa đồng hành cùng doanh nghiệp, hằng năm, CHQTH đã tổ chức các hội nghị đối thoại giữa hải quan và doanh nghiệp để lắng nghe những vấn đề bất cập khó khăn trong hoạt động của doanh nghiệp, từ đó kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong thẩm quyền và báo cáo, kiến nghị TCHQ, UBND tỉnh, các cấp bộ, ngành giải quyết cho doanh nghiệp và đã được cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn ghi nhận, đánh giá cao.

Ngoài ra, cục còn xây dựng chuyên mục hỏi đáp, góp ý trên website CHQTH để giải quyết vướng mắc cho các doanh nghiệp. Duy trì hoạt động của tổ hỗ trợ giải quyết vướng mắc tại các chi cục hải quan; niêm yết công khai các thủ tục hành chính, số điện thoại đường dây nóng, hòm thư góp ý tại cục và các chi cục. Tổ chức ký kết với thỏa thuận sử dụng dịch vụ bưu chính công ích về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân qua đường bưu điện.

Trong thời gian tới, CHQTH tiếp tục thực hiện tốt các kế hoạch đề ra từ đầu năm, tập trung thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, chống thất thu, nhằm thực hiện tốt chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2020 do Bộ Tài chính giao là 9.400 tỷ đồng. Chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn các chi cục thực hiện đúng các quy trình thủ tục, chế độ, chính sách pháp luật về hải quan, trả lời vướng mắc về thủ tục hải quan cho các chi cục và doanh nghiệp trên địa bàn quản lý khi có yêu cầu. Phối hợp tốt với các lực lượng chức năng trên địa bàn trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, đấu tranh phòng chống ma túy...

Quốc Hương