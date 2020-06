Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn tổ chức huấn luyện An toàn Vệ sinh lao động

(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện kế hoạch Công tác An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2020, vừa qua, Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn đã phối hợp với Công ty TNHH Kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động Thanh Hóa tổ chức lớp huấn luyện định kỳ ATVSLĐ cho cán bộ quản lý (nhóm 1) và An toàn vệ sinh viên (nhóm 6).

Toàn cảnh hội nghị tập huấn Bên cạnh chương trình khung theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP, các học viên còn được phổ biến, cập nhật các quy định văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về ATVSLĐ như Nghị định số 140/2018/NĐ-CP, Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH, kinh nghiệm tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ của các đơn vị điển hình tiên tiên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Các học viên đã tích cực tham gia thảo luận phân tích các tình huống được giảng viên nêu trong lớp học và hoàn thành tốt bài kiểm tra sát hạch về ATVSLĐ khi kết thúc khóa học. Qua đợt huấn luyện đã góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý và kỹ năng nghiệp vụ công tác về ATVSLĐ của An toàn vệ sinh viên, thực hiện mục tiêu: "An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn" , xây dựng môi trường lao động "xanh - sạch - đẹp", giúp người lao động phấn khởi, yên tâm công tác và góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. Minh Hằng

